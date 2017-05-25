بين كيويو تكشف النقاب عن جهاز سينما منزلية جديد ﻿

ان جهاز العرض اكس 12000 يجمع بين تقنية فيليبس كولورسبارك (علامة تجارية ) اتش ال دى و ال اى دى و تكنولوجيا سينيماتيكولور(تى ام) لتوفير سينما منزلية ذات جودة لا مثيل لها .

الإمارات العربية المتحدة، 24 مايو 2017: قامت العلامة التجارية الرائدة فى العالم بين كيويو التى قدمت شاشة عرض بتقنية دى ال بى بطرح جهاز العرض اكس 12000 المثير للاعجاب بتقنية 4 كى يو اتش دى كجهاز لعرض السينما بالمنزل. و بفضل الحدة والدقة الشديدة التى تصل الى 8.3 مليون بيكسل ، يجمع جهاز العرض اكس 12000 بين السطوع العالى جدا من تقنية فيليبس كولورسبارك (علامة تجارية) اتش ال دى و ال اى دى والألوان الدقيقة للسينما من تقنية سينيماتيكولور (علامة تجارية ) الحصرية من بين كيويو.ان جهاز العض اكس 12000 يسلم سلسلة واسعة جدا من الألوان مثل دى سى اى-بى3 التي تقوم بعمل العجائب لدقة لونها وسطوعها العالى جدا ، وبذلك لا تشوبه شائبة، وينقل جودة السينما الى المنزل.

و قد اثار جهاز العرض اكس 12000 بالتأكيد استخدام السينما المنزلية بشكل اعلى مع حالته من العروض الفنية.تم اطلاق جهاز العرض اكس 12000 في فوكس سينما الدرجة الذهبية في ديرة سيتي سنتر في دبي. وقد جمعت بعض من شركاء (أيه فى) المعروفين في الإمارات العربية المتحدة، اوتوماتيكية المنازل المتكاملة،والسينما المنزلية المتكاملة، و السينما التجارية المتكاملة، والأخصائيين السمعي البصري، والتوحد، وحتى الخبراء الاستشاريين الذين يرغبون في الحصول على شعور حقيقي من تجربة السينما المنزلية. حقيقة أن جهاز العرض هذا يمكن دمجه بسلاسة في أي سينما راقية لا تجتذب الكثير من الاهتمام من غيرها من العلامات التجارية العاملة في مجال السينما المنزلية.

لجميع أولئك الذين لديهم نظام المسرح المنزلي أو صالة السينما في المنزل ، فان جهاز العرض اكس 12000 هو الذى يمنحهم تجربة مثالية لسينما منزلية طالما ارادو الحصول عليها.ان جهاز العرض هذا يناسب بشكل كبير جدا الفيلات والبيوت الكبيرة التى تحتوى على غرف مخصصة لادوات المسرح الراقى ،بنيت مع التكنولوجيا التى تعطيك المسرح الكامل مثل جودة الصورة مع الراحة فى المنازل، ان جهاز العرض اكس 12000 ليمثل وسيلة مثالية لاولئك الذين يرغبون في التمتع بشاشة عرض سينمائي لا تشوبه شائبة.

السطوع العالى ، دقة اللون و جودة الصورة المذهلة بتقنية 4 كيه يو اتش دى تجعل تجربة المشاهدة تجربة مذهلة:

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن جهاز العرض اكس 12000 يجمع تماما بين السطوع العالي من تقنية فيليبس كولورسبارك (تى ام ) اتش ال دى ال اي دى والألوان الدقيقة للسينما من تقنية سينيماتيكولور (تى ام ) الحصرية من بين كيويو.و قد استخدم تقنية دى ال بى 4 ك يو اتش دى دى ام دى المتقدمة وتكنولوجيا اكس بى ار ل 3840 فى 2160 بكسل متميزة وبدقة 8.3 مليون بيكسل 4 ك يو اتش دى . توفر تقنية فيليبس كولورسبارك (اتش ال دى ال اي دى) الثورية ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سطوع الشاشة، كما تعمل تقنية سينيماتيكولور الحصرية من بين كيويو على تسخير هذا السطوع العالي لإنتاج سلسلة ألوان دسي-بى 3 الموسعة، ومطابقة معايير السينما الرقمية التجارية.و تحقيق مستويات عالية من السينما الرقمية التجارية. يوفر النظام البصري 4 ك ذو الدقة العالية من اكس 12000 جودة بصرية مذهلة تكرر تجربة السينما الرقمية الأصيلة مع 14 عنصرا عالي الدقة، ونظام تكبير حقيقي، وطلاء عدسة خاص منخفض التشتت.



مع اطلاق تقنية اكس12000 وشاشات العرض السينمائية المنزلية مثل دبليو11000 ودبليو 8000، فقد جلبت بين كيو تغيرا جديدا للعالم في مجال شاشات العرض المنزلي. أضف الى ذلك النطاق الواسع في مجال شاشات العرض السينمائي الترفيهي متعددة الاستخدامات مثل دبليو 1600 يو اس تي، دبليو 2000، دبليو 1210 اس تي، دبليو 1110 و دبليو 1090 مما يؤكد وجود نموذج فريد يناسب احتياجات كل مستهلك من حيث التركيب والتطبيق ويناسب كل الأذواق سواء كانت لمشاهدة الالعاب الرياضية أو الافلام أو حتى الألعاب التي تحتاج لشاشة ضخمة.

وتعمل بين كيو على التطوير الدائم وابتكار طرق جديدة للعائلات لتندمج في وسائل ترفيه شاشات العرض الضخمة وتتعامل معها، حيث توفر منتجات العرض المنزلي متعة مشاهدة الالعاب الرياضية كما لو كنت في كافيه مخصص لذلك ومشاهدة الافلام كما لو كنت في صالة عرض وذلك لتوفير كافة وسائل الراحة لكامل أفراد الاسرة في المنزل. وحيث ان بين كيو مليئة بخصائص مثل عرض الصورة بشكل قريب جدا ودون ظلال مما يسمح للأطفال باللعب بحرية في الحجرة دون وجود ظلال مشتتة لهم بينما يشاهد الآباء فيلما. ولطالما كانت بين كيو تهتم بمجال السينما المنزلية وعلى مدار السنين قطعت شوطا طويلا في صنع شاشات ترفيهية كبيرة الحجم في ظروف حضرية قاسية بطرق لم يسبق لها مثيل.

"لطالما كانت بين كيو تبذل جهودا رائدة في مجال الشاشات التي تحاكي شاشات العرض السينمائي وبجودة أعلى أيضا. ونحن لدينا العديد من شاشات العرض السينمائي المذهلة بجودة عالية والتي تتمتع بسهولة التركيب وسهولة الدمج في اي بيئة مشاهدة منزلية. وبخاصة في اكس 12000 فان معايير اللون المستخدمة تنبع من نفس التكنولوجيا التمستخدمة في كل صالات العرض آي ماكس حول العالم" مانيش باكشي، المدير الاداري لمجموعة بين كيو في الشرق الاوسط وتركيا.