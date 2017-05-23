سامسونج تطلق سلسلتها المبتكرة من أجهزة تلفاز QLED

أطلقت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم، أجهزة التلفاز المبتكرة التي طال انتظارها " QLED 2017 " وذلك خلال حفل إطلاق رسمي أقامته الشركة في متجر علامة سامسونج بمدينة دبي للإعلام في 23 مايو 2017. وخلال هذا الحدث، عرضت الشركة منتجها الجديد أمام وسائل الإعلام مبينةً المزايا المبتكرة التي تمت إضافتها إلى تشكيلتها الفريدة من أجهزة التلفاز. وقد تم التركيز خلال استعراض جهاز التلفاز على أحدث الابتكارات في تكنولوجيا العرض النقطي التي يتميز بها تلفاز سامسونج الجديد، إضافة إلى الاختلافات الرئيسية في تقنيات العرض، فضلاً عن توسيع واجهة المركز الذكي وعناصر التصميم الجديدة التي تعالج النقاط التي تهم المستهلكين.

تم تصميم أجهزة التلفاز الجديدة QLED مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات ورغبات المستهلكين، حيث تم التركيز على معالجة ثلاث نقاط رئيسية تهم العملاء من خلال تطوير مجموعة من الحلول المبتكرة - وهي "جودة الصورة Q Picture " و "الخصائص الذكية Q Smart " و"الأسلوب العصري Q Style ". قدمت سامسونج للعملاء المعلومات التي يحتاجونها من أجل تقييم جودة الصورة بشكل دقيق. وقد تم توسيع واجهة "المركز الذكي" ليشمل الهواتف الذكية وذلك من خلال تطبيق سامسونج الجديد والمحسن‘Smart View’ الذي يقدم للمستخدمين الآن نظرة عامة شاملة لكامل المحتوى المتوفر على الشاشة الرئيسية للتطبيق. وعلاوةً على ذلك، استعرضت سامسونج ريادتها في مجال التصميم من خلال إدخالها كابل واحد شفاف وغير مرئي للاتصال ‘Invisible Connection’ يمكن من خلاله توصيل كافة الأجهزة المحيطة وربطها بالتلفاز. واحد.

وتعليقاً على إطلاق التلفاز ، قال السيد هاريس منيف، رئيس تسويق المنتجات في سامسونج الخليج للإلكترونيات "نحن سعداء بطرحنا أحدث ابتكاراتنا من أجهزة التلفاز في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل سوقاً مهمة بالنسبة لنا. وبالإضافة إلى مساعينا الحثيثة نحو تزويد عملاءنا بتجربة مشاهدة تلفاز متقدمة، حرصنا في سامسونج على ضمان فهم وإدراك عملائنا للعناصر التكنولوجية الاستثنائية التي يتميز بها تلفاز QLED والإضافات التي سيقدمها الجهاز في سبيل تعزيز تجربة مشاهدتهم.. إن هدفنا هو تثقيف العملاء وتزويدهم بمعلومات حول تقنيات العرض المتاحة في السوق إضافة إلى المعلومات التي يستحقونها ويحتاجون إليها عندما يتخذون قرارهم بشراء جهاز التلفاز الذي يحلمون به ".



مع استمرار تصدر مسألة جودة الصورة والعرض لأجهزة التلفاز قائمة متطلبات المستهلكين والعملاء حول العالم – لا سيما وأن معظم الأجهزة تشهد زيادة مستمرة في أحجامها، فقد تم تصميم أجهزة تلفاز QLED 2017 من سامسونج لتوفر مزايا جديدة وإضافات أخرى في هذا الإطار . وتقدم أجهزة التلفاز الجديدة من سامسونج جودة عرض ألوان مطورة بشكل فائق مع عرض مساحة اللون بدقة DCI-P3، و جعلها الأولى على مستوى أجهزة التلفاز في العالم بإعادة توليد الألوان بنسبة 100% ، ما يعني أنها توفر دقة عالية لكافة الألوان في أي مستوى من مستويات السطوع – وذلك حتى في حال وجود اختلافات طفيفة بين الألوان في وضع إنارة QLED العالية التي يبلغ مستوى سطوعها 1500 شمعة في المتر المربع.

تعرض درجات الألوان في أجهزة تلفاز QLED الجديدة بدقة عالية بغض النظر عن مستوى السطوع، بحيث تكون قادرة على التعبير عن كافة الألوان. على سبيل المثال، يمكن مشاهدة أوراق الأشجار بألوانها المختلفة من الأخضر المصفر إلى الفيروز ي اعتمادا على درجة سطوع الضوء. ويمكن لتقنية عرض أجهزة QLED إظهار حتى الاختلافات الطفيفة بين الألوان في مستوى السطوع العالي، حيث أن هذا النوع من التفاصيل الدقيقة في الألوان لا يمكن أن تظهر بوضوح في نماذج الثنائية الأبعاد التقليدية.

وتأتي هذه الإضافات المميزة في الأجهزة الجديدة نتيجة إضافة سامسونج لتكنولوجيا العرض النقطي Quantum Dot بإطار ها المعدني، ما يجعل التلفاز يقدم طيفاً واسعاً من الألوان بدقة عالية وجودة أكبر في إظهار الفروقات الدقيقة بين الألوان مقارنة مع أجهزة التلفاز التقليدية.

وتتيح تقنية العرض النقطي المبتكرة لأجهزة QLED من سامسونج إظهار الألوان السوداء العميقة وتفاصيل غنية بغض النظر عن المشهد سواءً كان مضاء أو مظلم أو حتى في حال تم عرض المحتوى في غرفة ساطعة أو مظلمة. إضافة إلى ذلك، يمكن لأجهزة تلفاز QLED توليد مستوى سطوع ألوان يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع مع المحافظة على جودة الصورة ودقة الألوان. ومع تقنية العرض النقطي بإطارها المعدني، لم يعد هناك حاجة للتغيير في معدل السطوع للحصول على درجة اللون مثالية حيث تحافظ الأجهزة الجديدة على هذه الخاصية بغض النظر عن زاوية الرؤية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد طرحت سامسونج هذا العام عناصر تصميم جديدة يمكنها أن تناسب كافة المنازل - بغض النظر عن ديكورها وتصميمها الداخلي وذلك بهدف حل أهم المشكلات التي يعاني منها العملاء، حيث تشمل التحسينات على تصميم أجهزة QLED الجديدة وخصائص استخدامها وجود كابل واحد شفاف وغير مرئي للاتصال يمكن من خلاله توصيل كافة الأجهزة المحيطة وربطها بالتلفاز. هذا بالإضافة إلى ميزة عدم الحاجة إلى إحداث ثقوب في الجدران ما يجعل من السهل تركيب وتثبيت الجهاز بشكل سريع. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم تركيب التلفاز، تقدم سامسونج لهم منصتين لرفع وتثبيت التلفاز وإظهار أجهزة QLED كأجهزة منزلية جميلة قائمة بذاتها، حيث يمكن للعملاء الاختيار ما بين منصة الاستديو " Studio Stand’" التي تشبه إلى حد كبير مسند لوحات الرسم، أو اختيار منصة الجاذبية " Gravity Stand"، التي تبدو وكأنها إحدى المنحوتات المعاصرة التي تتيح تثبيت الجهاز وتدويره بشكل سهل وبسيط لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة فريدة من جميع الزوايا.



تركز سامسونج في العام 2017 على الاستمرار في تطوير منتجاتها من أجهزة التلفاز الذكية التي نالت إعجاب العملاء، وذلك لتوفير تجربة استخدام بسيطة وموحدة للجميع للاستمتاع بمحتويات ترفيهية مميزة في جميع الأوقات وأينما كانوا متواجدين. فمثلاً مع "جهاز التحكم عن بعد" الذكي من سامسونج يمكن للمستخدمين التحكم بمعظم أجهزة التلفاز المتصلة من مصدر واحد وبواسطة جهاز واحد.

وقد تم في هذا العام توسيع " المركز الذكي" ليشمل الهواتف الذكية أيضاً وذلك من خلال تطبيق سامسونج الجديد والمحسن "المشاهدة الذكية" ‘Smart View’ الذي يقدم للمستخدمين الآن نظرة عامة شاملة لكامل المحتوى المتوفر على الشاشة الرئيسية للتطبيق. وهكذا، يمكن للعملاء استخدام هواتفهم المتحركة لاختيار وتشغيل برامجهم التلفزيونية المفضلة وخدمات الفيديو على الطلب على تلفازهم عبر تطبيق الهاتف المتحرك "المشاهدة الذكية" ‘Smart View’ . ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار ميزة تلقي التنبيهات على الأجهزة المحمولة الخاصة بهم حول البرامج والمحتويات المفضلة لديهم، مثل أوقات بدء عروض معينة و غيرها.

ستتوفر أجهزة تلفاز QLED الجديدة من سامسونج في كافة مراكز التجزئة المعتمدة في دولة الامارات، و تبلغ أسعار نماذج الأجهزة بقياس 75 بوصة و 65 بوصة من فئة Q8C، 34,999 و 16,999 درهم اماراتي على التوالي.

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