جديد التقنية: هاتف BlackBerry KEYone يصل الإمارات

أعلنت شركة TCL Communication، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد BlackBerry KEYone في أسواق الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يمثّل محطةً هامة في تاريخ الشركة كونه الهاتف الذكي الأول من نوعه الذي تطلقه TCL Communication بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر 2016 مع شركة BlackBerry Limited. هذا ويتوفر هاتف BlackBerry KEYone الجديد ابتداءً من ظهر اليوم في مول دبي.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هاتف BlackBerry KEYone في أسواق الإمارات، قال مايك المفلح، المدير الإقليمي لهواتف Blackberry في الشرق الأوسط، وحدة الأعمال التابعة لشركة TCL Communication: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك واحدة من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية في العالم. أما على مستوى المنطقة، فقد شهدت دول الخليج مستويات غير مسبوقة من استخدام تقنيات الاتصالات، كما أصبحت موطناً لجيلٍ متعطشٍ للتقنيات الرقمية، وهو ما يمثّل فرصة كبيرة لإطلاق هاتفنا الذكي الجديد."

وبدوره هنّأ فهد البناي، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم تيليكوم، TCL Communication على إطلاق هاتفها الجديد في أسواق الإمارات العربية المتحدة، وأضاف قائلاً: "يعكس إطلاق هاتف KEYone الإنتاجية والأمان التي تسخرها الشركة في خدمة عملائها، والتأكيد على التزامها تجاه الأجيال الشابة من عملائنا المحترفين، وهو ما يدفعنا للفخر بشراكتنا معهم لتوزيع الهاتف الجديد في أرجاء دولة الإمارات."

من جانبه وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فقد قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مؤسسة الإمارات للاتصالات ’اتصالات‘: "يعتبر سوق الإمارات العربية المتحدة من الأسواق المتطورة التي توفر فرصاً هامة للشركات ومتاجر التجزئة ومزودي خدمات الاتصالات، و BlackBerry KEYone هو هاتف يلبي احتياجات شريحة واسعة من الشباب النشط على شبكات التواصل الاجتماعي ومجتمع الأعمال على حد سواء. ومع سعينا المستمر في اتصالات لتزويد عملائنا بالأفضل، يمثل هاتف BlackBerry KEYone الجديد إضافة قوية لمحفظتنا من العروض."



