إل جي تعزز مكانتها في سوق أجهزة التلفاز عبر تقنية أو إل إي دي

برزت «إل جي إلكترونيكس» في الأعوام الأخيرة كشركة رائدة عالميًا في مجال تقنيات أجهزة التلفاز «أو إل إي دي،» نتيجة تصدّرها تطوير شاشات «أو إل إي دي» وإنتاجها على مستوى العالم. ولهذا تقدم تشكيلة العام 2017 من تلك الأجهزة التي طرحتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أفضل عروض أجهزة تلفاز «أو إل إي دي» المميزة الحائزة على الجوائز لهذا العام.

وتعمل الشركة على تعزيز تشكيلتها من أجهزة التلفاز «أو إل إي دي» بمزيد من الابتكارات التقنية. ويرى خبراء الصناعة أن هذا النوع يقدم اليوم تقنية الإظهار الأكثر تقدمًا، مما رسّخ في وعي المستهلكين العلامة التجارية «إل جي أو إل إي دي تي في،» وضمن لشركة «إل جي» حصة كبيرة من السوق العالمي لأجهزة التلفاز.

أطلقت شركة «إل جي» أول أجهزة تلفاز «أو إل إي دي» في العام 2013، والتزمت منذ ذلك الحين بنشر مزيد منها في منازل المستهلكين. وتمكنت «إل جي» مع خلق فئة أجهزة «أو إل إي دي» في السوق وزيادة معرفة المستهلكين بها، وهي اليوم واثقة من أنها ستستمر في تصدر سوق أجهزة التلفاز «أو إل إي دي.»

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قال كيفين تشا، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس والشرق الأوسط وإفريقيا «أصبح المستهلكون اليوم ينظرون إلى أجهزة تلفاز أو إل إي دي بأنها الجيل التالي من أجهزة التلفاز، فهي تتجاوز منافساتها بمراحل، حتى أجهزة شاشات الكريستال السائل، بما تولده من صورة متفوقة، فضلًا عن تصميمها الأنيق ونحافة قدّها، وأدى ذلك إلى زيادة مستمرة في الطلب عليها منذ طرحها في الأسواق. فعندما يشتري المستهلكون أجهزة التلفاز «أو إل إي دي،» ينظرون أولًا إلى التصميم الأنيق والأداء العالي. وشركة إل جي مستمرة في تصدر طليعة ابتكارات هذه الأجهزة بتصاميم مذهلة وجودة صورة لا مثيل لها ما يجسد التزامها المتواصل بتقديم أفضل قدرات تقنية أو إل إي دي.»

ومن المعروف أن تقنية «أو إل إي دي» تتيح التحكم فرديًا بإضاءة ولون كل بكسل على الشاشة، ما ينتج جودة صورة محسّنة دون عيوب، مثل تسرب الضوء الذي تعاني منه شاشات الكريستال السائل التقليدية بالإضاءة الخلفية. ويؤدي هذا إلى إنتاج صورة بجودة أعلى مع توليد لون أسود نقي وألوان نابضة بالحياة.

وتوفر شركة «إل جي» اليوم للمستهلكين تشكيلة واسعة جدًا من تلفازات «أو إل إي دي،» تمتاز بمقاسات شاشة مختلفة ومزايا متنوعة.

هذا العام أضافت شركة «إل جي» قدرات أوسع لتشكيلتها من أجهزة التلفاز الجديدة حين وفّرت فيها دعمًا لصيغ إضافية من تقنية المدى الديناميكي العالي. ولأن «إل جي» تمثّل الشركة الوحيدة التي توفر دعمًا للصيغ المختلفة من المدى الديناميكي العالي، فهي تفخر بأن تشكيلتها من أجهزة تلفاز «أو إل إي دي» للعام 2017 التي تمتاز بدقة 4 كي ودعم المدى الديناميكي العالي، تقدم صورًا مثالية تنطق بالحياة بفضل تقنية الإضاءة الذاتية للبكسل في شاشات «أو إل إي دي،» المعززة بقدرات المدى الديناميكي العالي المتعددة.

ولا تكتفي أجهزة تلفاز «إل جي أو إل إي دي» للعام 2017 بعرض الصور بجودة عالية اعتمادًا على أحدث ما وصلت إليه التقنية، فهي تمتاز في الوقت ذاته بأنها تقدم أحدث التقنيات الصوتية بصفتها أول أجهزة تلفاز في العالم تدعم تقنية دولبي أتموس، لتكون بحق حصان الترفيه الرابح.

تمتاز جميع طرازات العام 2017 من أجهزة التلفاز «إل جي أو إل إي دي» و «سوبر يو إتش دي» بدعمها لتقنية المدى الديناميكي العالي الفعّال لتعرض مشاهد أكثر إشراقًا غنية بالتفاصيل عند عرض الظلال في صور أفلام المدى الديناميكي العالي، فتقنية المدى الديناميكي العالي الفعّال تتيح لتلفزيونات إل جي معالجة الصورة إطارًا فإطار وإضافة البيانات الديناميكية عند الحاجة.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم تشكيلة العام 2017 من تلفازات «إل جي» دعم لوحة الألوان الكاملة لصيغ المدى الديناميكي العالي، ويشمل ذلك دولبي فيجن تي إم، وإتش دي آر10، وإتش إل جي (سجل جاما الهجين). ويقترن هذا الدعم مع ميزة مؤثرات المدى الديناميكي العالية الجديدة، التي تعالج المحتوى ذو الدقة القياسية لتحسين السطوع في مناطق محددة، وتعزيز نسب التباين، وتقديم صور أكثر دقة.



