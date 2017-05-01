صفقات تقنية خلال مهرجان موبايلات مايو من سوق.كوم

فيما يتهيّأ سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط لتحقيق نمو استثنائي، مدعوماً بارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، يسر سوق.كوم أن يكرر فعالية "مهرجان موبايلات مايو" لمحبي التكنولوجيا المتطورة، وذلك في الفترة بين 1 و 5 مايو. تتحول المنطقة سريعاً إلى مجتمع رقمي وتتمتع بواحد من أعلى معدلات استخدام الهواتف المتحركة في العالم، وتماشياً مع تلك التوجهات، تهدف فعالية "مهرجان موبايلات مايو" من سوق.كوم إلى توفير التقنيات المتطورة والمواصفات الرفيعة بسهولة أكبر للعملاء من خلال صفقات منافسة وعروض مدهشة.

وإلى جانب الصفقات الرائعة، يطلق سوق.كوم كذلك أجهزة حصرية خلال المهرجان الذي يمتد أسبوعاً كاملاً. ومن أبرز الهواتف المبتكرة التي سيتم إطلاقها جهاز Infinix Hot S2 في كل من الإمارات والسعودية، كما يتوفر جهاز OnePlus 3T بسعر حصري مدهش خلال "مهرجان موبايلات مايو". ومن ضمن الأجهزة التي سيجري إطلاقها حديثاً في الإمارات والسعودية خلال "مهرجان موبايلات مايو" كل من هواوي P10/P10 Plus و Galaxy S8 / S8+, من سامسونج و Infinix Hot S2 Pro و LG G6.

في هذه المناسبة علّق رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم: "يلتزم سوق.كوم بدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، فيما تواصل الإلكترونيات الاستهلاكية، والهواتف الذكية بالأخص، نموها المستمر لتكون أكبر المساهمين في القطاع. يتمتع سوق.كوم بسجل باهر من النجاح في تقديم أبرز التقنيات المتطورة والعلامات التجارية العالمية للمنطقة، وتزويد عملائنا بأفضل العروض التي لا تضاهى خلال فعاليات التخفيضات. ونشعر بالفخر بدورنا في دعم مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت في المنطقة."



وعقد سوق.كوم شراكة مع نخبة من أبرز العلامات التجارية للهواتف الذكية ومنها سامسونج وون بلس وهواوي وإنفينكس ولينوفو وإنجوو وزايومي وإل جي وغيرها * في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتوفير الهواتف المتميزة بقيمة مذهلة. ولأول مرة على الإطلاق تتاح للعملاء فرصة الاستفادة من صفقات حصرية على أجهزة آبل، لتكون فعالية "مهرجان موبايلات مايو" المحطة المتكاملة للباحثين عن جهازهم الجديد.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد عقد سوق.كوم كذلك شراكة مع سيتي بنك لتقديم خصم إضافي بواقع 10% لعملائه في الإمارات العربية المتحدة، فيما يقدم سوق.كوم في السعودية خيار التقسيط بفائدة 0% بالتعاون مع عدد من البنوك منها الجزيرة وسامبا والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني. وتهدف تلك الشراكات المتعددة إلى تعزيز مردود التسوق الإلكتروني للعملاء.

تجدر الإشارة إلى أن سوق.كوم يعد رائد نموذج البيع من المصنع إلى المستهلك مباشرة عبر شراكاته الفريدة، حيث يفتح المجال لتنوع المنتجات المقدمة للعملاء في الأسواق. ففي عام 2016 وخلال فعالية "مهرجان موبايلات مايو"، بلغت مبيعات سوق.كوم ضعفيّ مبيعتها من الأجهزة في المنطقة خلال شهر عادي عبر الموقع الإلكتروني.

يكتسب مهرجان موبايلات مايو شعبية وإقبالاً متزايداً في كل عام في أوساط الشباب ومحبي التقنيات في المنطقة، ومن المرتقب أن تساهم عروض سوق.كوم لهذا العام في تقديم أحدث وأفضل الهواتف الذكية للعملاء بنقرة واحدة.