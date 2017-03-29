جديد التقنية: إطلاق أجهزة هونر في معرض جيتكس شوبر

مع إنطلاق معرض جيتكس شوبر 2017، توفر شركة "هونر" أحداث هواتفها الذكية خلال مجريات المعرض.

إن التصميم والحرفية يشكلان الميزة الأساسية في هونر 8 مع ما يوفره هونر بالتصميم الناعم والسلس، وبإحساس لامثيل له. أما ما يميّز الكاميرا المزدوجة في الجهاز، عن "المستشعر أحادي اللون" (Monochrome Sensor) فهو أن المستشعر أحادي اللون يلتقط كل التفاصيل في الأسود والأبيض بينما مستشعر RGB تلتقط كل الألوان ، ثم تدمج تفاصيل الاثنين مع بعضها لتعرض صورة تبرز فيها أدق التفاصيل الألوان الزاهية. كاميرا مزدوجة بقوة 12 ميغا بيكسل، مع وجود ال ISP المدمج.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن هونر 8 يعمل بواسطة معالج اوكتا كور بسرعة 2.3 جيجاهيرتز مبني على قاعدة 16 نانومتر. مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت من معالج LPDDR4 يسمح بالاستخدام متعدد المهام بدون أي اخطاء تُذكر وممارسة الألعاب بسلاسة. شرائح المعالج تحتوي على وحدات تشغيل i5، التي تتحكم بمستشعر هونر 8 و خصائص أخرى. تشغيل i5 تعمل بمحاذاة لشرائح Kirin 950 SoC تعزز الاستخدام متعدد المهام وكذلك عمر البطارية.



ومن جهة أخرى، فإن ما يجعل جهاز Honor 6X أداة تقنية فائقة القوة هو التجربة مدهشة التي توفرها الكاميرا المزدوجة، والتي تتميز بعدسة مزدوجة 12 ميغا بيكسل + كاميرا خلفية بقوة 2 ميغا. ويعمل الجهاز بقوة معالج Kirin 655 ثماني النواة وذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت* مع نظام الملفات الذكي.



كمان أن هاتف Honor 8 lite يعتبر هو الهاتف الوحيد مع ذاكرة عشوائية (RAM) بقدرة 3 جيغا بايت في تصميم ذو المظهر الأنيق. من خلال تصميمه تتجلي الجودة الفائقة لهاتف honor 8 Lite في شاشة العرض من الزجاج المزدوج المنحني 2.5D والهيكل المتأنق المصنوع من المعدن المصقول، كما يمكّن قوامه النحيل البالغ 7.6 مم وحوافه المائلة، من حمله في راحة اليد بسهولة وراحة.

مع كاميرا أمامية بقوة 8 ميجا بيكسل وعدسة زاوية تصوير عريضة بقياس 77 درجة، وفضلاً عن وضعية سيلفي مطوّرة، يسمح لكم Honor 8 lite أن تظهروا في أجمل سيلفي لكم مهما كانت الوضعية.

أما الوضعيات المتعددة لتصوير الفيديو في Honor 8 lite، إضافة إلى نظام إدارة الوضعيات المطوّر الذي يمكن ضبطه حسب عاداتكم في التصوير، فسيوفروا الرضا إلى المصوّرين الفتوغرافيكيين ومصوّري الأفلام السينمائية الطموحين. ستقدم البرامج ذات المُلكية الخاصة تجربة أسرع وأكثر ملاءمة للمستخدِم. هاتف Honor 8 Lite مزود بوحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة Kirin 655 وسعة تخزين 3GB LPDDR3 RAM* بالإضافة إلى ذاكرة ROM سعة 16 غيغابايت مع ذاكرة خارجية (يمكن زيادتها إلى 128 غيغابايت)، ليتمكن مستخدمو الجهاز من تشغيل وظائف متعددة في نفس الوقت دون مواجهة أي مشاكل.

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