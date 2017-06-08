سامسونج تطلق مجموعة Galaxy On7 Prime على سوق.كوم

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية Galaxy On7 Prime، والتي ستباع عن طريق الانترنت على موقع Souq.com. وقد تم تزويد الهاتف الذكي الجديد، المتاح بتقنية الجيل الرابع، بالعديد من المواصفات والمزايا والخدمات التي ترتقي بتجربة الهاتف الذكي إلى مستويات عالية من التطور. وتهدف سامسونج من خلال إطلاقها هذا الهاتف بسعر مقبول للجميع، إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لجيل الألفية، فيما يتعلق برغبتهم المستمرة بالبقاء على تواصل مع الآخرين والوصول الدائم والسهل إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وسينفرد الهاتف الجديد ذو التصاميم العصرية باحتوائه على العديد من المزايا الفريدة التي تعد بتزويد جيل الألفية بتجربة استثنائية لامتلاك هاتف ذكي.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال طارق صبّاغ، رئيس قسم تقنيات الاتصال والأجهزة المحمولة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: " يشهد جيل الشباب في المنطقة توجهاً متنامياً نحو تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وهو بالتالي يرغب في البقاء على اتصال دائم عبر أحدث الأجهزة. ويهدف جيل الألفية لأن يكون أكثر إنتاجية خلال الحياة اليومية والتميز في الحياة المهنية من خلال تكوين هويتهم الخاصة في زمن التحول الرقمي. ويلبي هاتف Galaxy On7 Prime من سامسونج هذه المتطلبات بسعر مقبول للجميع."