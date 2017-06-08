سامسونج تطلق مجموعة Galaxy On7 Prime على سوق.كوم

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية Galaxy On7 Prime، والتي ستباع عن طريق الانترنت على موقع Souq.com. وقد تم تزويد الهاتف الذكي الجديد، المتاح بتقنية الجيل الرابع، بالعديد من المواصفات والمزايا والخدمات التي ترتقي بتجربة الهاتف الذكي إلى مستويات عالية من التطور. وتهدف سامسونج من خلال إطلاقها هذا الهاتف بسعر مقبول للجميع، إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لجيل الألفية، فيما يتعلق برغبتهم المستمرة بالبقاء على تواصل مع الآخرين والوصول الدائم والسهل إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وسينفرد الهاتف الجديد ذو التصاميم العصرية باحتوائه على العديد من المزايا الفريدة التي تعد بتزويد جيل الألفية بتجربة استثنائية لامتلاك هاتف ذكي.
وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال طارق صبّاغ، رئيس قسم تقنيات الاتصال والأجهزة المحمولة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: " يشهد جيل الشباب في المنطقة توجهاً متنامياً نحو تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وهو بالتالي يرغب في البقاء على اتصال دائم عبر أحدث الأجهزة. ويهدف جيل الألفية لأن يكون أكثر إنتاجية خلال الحياة اليومية والتميز في الحياة المهنية من خلال تكوين هويتهم الخاصة في زمن التحول الرقمي. ويلبي هاتف Galaxy On7 Prime من سامسونج هذه المتطلبات بسعر مقبول للجميع."
تم تزويد الهاتف الذكي الجديد بقدرات تقنيات الجيل الرابع وتقنية LTE الأمر الذي يؤدي إلى تسريع عملية تصفح المواقع، وزيادة سرعة عمليتي التنزيل والتحميل، مع شاشة عرض كبيرة قياس 5.5 إنش بدقة HD المصممة من أجل وضوح صاف ورؤية مريحة، حيث يمكن للمستخدمين التأكد من حصولهم على تجربة مشاهدة ممتعة، غنية، مريحة واستثنائية.
يمكن للمستخدمين تنزيل الموسيقى والاستماع عليها دون الحاجة لاستخدام الانترنت والتفكير في مشاكل اتصال الشبكة. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع باستخدامهم الانترنت عن طريق شبكة الجيل الرابع لمدة 12 ساعة متواصلة وذلك بفضل البطارية بقوة 3.300 ميلي أمبير، ما يعني بأن موسيقاهم المفضلة باتت قاب قوسين أو أدنى بمجرد لمسة واحدة ونفاذ سهل بفضل ميزة ماسح بصمة الاصبع. وقد تم تزويد هاتف Galaxy On7 Prime بقوة 3 جيجابايت رام مع ذاكرة داخلية بحجم 32 جيجابايت.
يتألق هاتف On7 Prime Galaxyمن سامسونج بتصميمه الفريد مع غلاف خلفي من المعدن لإضافة لمسة من الأناقة عليه. ويتميز الهاتف الذكي بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجا بكسل. ويمكن للكاميرا الأمامية التعرف على ايماءات اليد لالتقاط صور سلفي إضافة إلى قدرتها على التقاط صورة جماعية بزاوية 120 درجة، وسيتمكن المستخدمين من تشغيل الكاميرا بسرعة من خلال النقر المزدوج من أجل تجربة فريدة لالتقاط اللحظات الرائعة بشكل متواصل. ويتوافر الهاتف بذاكرة يمكن توسعتها لتصل الى 256 جيجا، من خلال ادخال بطاقة ذاكرة خارجية مايكرو اس دي microSD في الفتحة المخصصة لها، ما يمكّن المستخدمين من الاحتفاظ بصورهم المميزة ومقاطع الفيديو والأغاني التي يحبونها في هاتفهم ليحملوها معهم أينما حلوا.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتوفر هاتف On7 Prime Galaxyمن سامسونج باللونين الأسود والذهبي وسيتم بيع المنتج على موقع Souq.com ابتداء من 7 يونيو وبسعر يبلغ 849 درهم إماراتي فقط.المزيد من أخبار الإمارات
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