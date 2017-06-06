"هونر" تسجل بيع 10.52 مليون جهاز في الصين خلال الربع الأول

أعلنت هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية من هواوي، عن نتائج فصلية قوية تمثلت في بيع 10.52 مليون جهاز في الصين خلال الربع الأول من العام 2017.
وحققت هونر زخماً ملموساً لأعمالها على الصعيدين العالمي وفي الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث بدأت العام بإطلاق هاتفها الذكي المدهش للميزانية المحدودة، وهو honor 6x، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ليحصل على عشرة جوائز من نخبة الوسائل الإعلامية المتخصصة بالتقنية والأعمال. تميّز جهاز honor 6x بفضل كاميرته الاستثنائية ومواصفاته المتطورة وبرمجياته فائقة السرعة وطول فترة عمل بطاريته، ليقود الحوار حول دور التقنيات في تغيير حياتنا في كافة المجالات – من الثقافة إلى علوم الأعمال وحتى التصميم- بشكل يصل إلى الأجيال الرقمية في جميع أنحاء العالم.
في حديثه عن الأمر قال كريس سن بايغونع، نائب الرئيس لدى هواوي هونر في الشرق الأوسط: " تطوّر هونر المنتجات بشكل يركّز تماماً على مستهلكيها، وهي مصممة للجيل الرقمي الذي يجسد الشجاعة وتحدي المعايير المعتادة. تأتي الاحتياجات المتزايدة في الأسواق من إقبال المواطنين الرقميين على التقنية بكل أشكالها، وهو إقبال مرتفع بشكل خاص في أسواق دول الخليج العربية التي شهدت ارتفاع أعداد السكان في سن العمل بشكل ملموس على مدى 15 عاماً مضت، بينما وصلت معدلات النمو في الإمارات 25% بين عامي 2000 و 2015 وفقاً لدراسة أجرتها موديز لخدمات المستثمرين. ومن هذا المنطلق فإننا سنواصل الاستثمار في الابتكار واستكشاف مجالات تقنية جديدة بينما نسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع أبرز اهتمامات المستخدمين، كفترة عمل البطارية وإمكانات الكاميرا. سنعمل على تطوير منتجاتنا بما يلبي رغبات الأجيال الشابة وما يريدون الحصول عليه من أجهزتهم المتحركة، فيما نقدم الابتكارات الجريئة التي تجمع عناصر من عالم الموضة والتصميم والترفيه لترسيخ مكانة علامتنا في صدارة التوجهات الجديدة."
وجاء إطلاق هاتف honor 8 lite، أحدث هاتف ذكي أطلقته هونر خلال شهر مارس ضمن مجموعتها honor 8، ليستعرض قدرة الشركة على استخدام الابتكارات لمصلحة العملاء. يتميز الهاتف عن الهواتف الأخرى بكونه الجهاز الوحيد الذي يحتوي على ذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت في هيكل انسيابي أنيق ضمن فئته السعرية. يتمتع الهاتف كذلك بخطوط جمالية ملفتة بنفس الأداء الرفيع الذي تشتهر به علامة هونر وبسعر جذاب لجيل الألفية المهتم بالأناقة والأداء والتقنيات المتقدمة. يوفر الهاتف الجميل honor 8 lite أداء رائعاً تدعمه بطارية قوية تدوم طويلاً وإمكانات متطورة في الكاميرا.
وبحسب بيان صحفي وصل اريبيان بزسن، يجسد هاتف honor 8 lite شعار "الجمال في متناول يدك"، وتم طرحه في الأسواق في أعقاب نجاح honor 8 الذي حاز على الجائزة الثانية في مسابقة الوسائط والإلكترونيات المنزلية ضمن جائزة التصميم الدولية. تعتبر هذه الجائزة واحدة من نخبة الجوائز الدولية المرموقة لمجالات التصميم حول العالم، وتهدف إلى تكريم وتشجيع وإبراز أصحاب الرؤى المستقبلية الاستثنائية في مجال التصميم واكتشاف المواهب الناشئة في قطاعات العمارة والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات والأزياء والتصميم الغرافيكي.
كما حقق جهاز honor 8 مبيعات قياسية في 25 دولة توفر فيها، إذ بيع منه 1.5 مليون جهاز خلال أول 50 يوماً من طرحه في الأسواق العالمية. كما حصد الهاتف المتميز عدداً من الجوائز منذ إطلاقه منها "اختيار المحرر" من "أندرويد سنترال" و "تومز غايد" و"أفضل هاتف ذكي للعام 2016-2017". وفي السويد وفنلندا، سجل هاتف honor 8 أعلى المبيعات في فئة الهواتف بسعر 400-500 يورو، بينما أصبح ثاني أكثر الهواتف المطلوبة في هذه الفئة السعرية في روسيا. وبالإضافة لما سبق، أصبح واحداً من الأجهزة الأفضل مبيعاً على موقع أمازون في ألمانيا (لفئة الهواتف والهواتف الذكية) وفي إيطاليا (الهواتف) خلال تخفيضات الجمعة السوداء 2016.
واختتم السيد بايغونغ حديثه بالقول: "شهد العام 2017 بداية مبشرة لنا، ونخطط في هونر لإطلاق تشكيلة من الهواتف المنافسة للعام 2017، تجسد إنجازات ضخمة في التكنولوجيا والتصميم لتواصل ريادتها وتحقيق نمو الأعمال في أبرز الأسواق المستهدفة، ومنها أسواق الشرق الأوسط."المزيد من أخبار الإمارات
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