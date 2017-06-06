"هونر" تسجل بيع 10.52 مليون جهاز في الصين خلال الربع الأول

أعلنت هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية من هواوي، عن نتائج فصلية قوية تمثلت في بيع 10.52 مليون جهاز في الصين خلال الربع الأول من العام 2017.

وحققت هونر زخماً ملموساً لأعمالها على الصعيدين العالمي وفي الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث بدأت العام بإطلاق هاتفها الذكي المدهش للميزانية المحدودة، وهو honor 6x، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ليحصل على عشرة جوائز من نخبة الوسائل الإعلامية المتخصصة بالتقنية والأعمال. تميّز جهاز honor 6x بفضل كاميرته الاستثنائية ومواصفاته المتطورة وبرمجياته فائقة السرعة وطول فترة عمل بطاريته، ليقود الحوار حول دور التقنيات في تغيير حياتنا في كافة المجالات – من الثقافة إلى علوم الأعمال وحتى التصميم- بشكل يصل إلى الأجيال الرقمية في جميع أنحاء العالم.

في حديثه عن الأمر قال كريس سن بايغونع، نائب الرئيس لدى هواوي هونر في الشرق الأوسط: " تطوّر هونر المنتجات بشكل يركّز تماماً على مستهلكيها، وهي مصممة للجيل الرقمي الذي يجسد الشجاعة وتحدي المعايير المعتادة. تأتي الاحتياجات المتزايدة في الأسواق من إقبال المواطنين الرقميين على التقنية بكل أشكالها، وهو إقبال مرتفع بشكل خاص في أسواق دول الخليج العربية التي شهدت ارتفاع أعداد السكان في سن العمل بشكل ملموس على مدى 15 عاماً مضت، بينما وصلت معدلات النمو في الإمارات 25% بين عامي 2000 و 2015 وفقاً لدراسة أجرتها موديز لخدمات المستثمرين. ومن هذا المنطلق فإننا سنواصل الاستثمار في الابتكار واستكشاف مجالات تقنية جديدة بينما نسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع أبرز اهتمامات المستخدمين، كفترة عمل البطارية وإمكانات الكاميرا. سنعمل على تطوير منتجاتنا بما يلبي رغبات الأجيال الشابة وما يريدون الحصول عليه من أجهزتهم المتحركة، فيما نقدم الابتكارات الجريئة التي تجمع عناصر من عالم الموضة والتصميم والترفيه لترسيخ مكانة علامتنا في صدارة التوجهات الجديدة."