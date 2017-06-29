سوق.كوم يتيح الشراء المسبق لهاتف OnePlus 5

أعلن ’سوق.كوم‘ عن إتاحة التسجيل مسبقاً لطلب شراء هاتف OnePlus 5 الذكي والذي يترقب السوق طرحه من قِبل شركة OnePlus العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا الجوالة. ويضم هذا الهاتف الرائع كاميراتين خلفيتين بدقة 16 ميجابكسل و20 ميجابكسل، وهو ما يمثل أرقى نظامٍ للكاميرات المزدوجة عالية الدقة المُستخدمة في الهواتف الذكية اليوم. حيث يتيح الهاتف التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة والوضوح، مع إمكانية إضافة تأثيرات احترافية متميّزة. ويتوافر الهاتف بكميات محدودة ويمكن التسجيل مسبقاً لشرائه عبر موقع ’سوق.كوم‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسعر يبدأ من 1799 درهم إماراتي للنسخة المزوّدة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت؛ كما سيتوافر للطلب مسبقاً في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 1849 ريال سعودي للنسخة المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت.

وسيعمل هاتف OnePlus 5 بمعالج ’كوالكوم سنابدراجون 835‘ (Qualcomm® Snapdragon™ 835) الذي يعتبر من أفضل المعالجات في قطاع الهواتف الذكية، حيث يدعم تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات والألعاب المفضلة، مما يضمن للمستخدمين أعلى مستويات الأداء والسرعة والكفاءة. ويتوافر الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 46 جيجابايت؛ أو مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 12 جيجابايت، مما يجعله أحد أسرع الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل Android.

ويمتاز الهاتف بهيكل نحيف مصنوع من الألومنيوم المؤكسد بسماكة قدرها 7.25 ميليمتر فقط مع قدرة تحمل عالية وأداء متميز، مما يُكسبه مظهراً أنيقاً ومتفرّداً ناهيك عن مزايا الأداء الاستثنائي الذي توفره أرقى الأجهزة والهواتف الذكية في السوق اليوم. علاوةً على ذلك، تم تزويد الهاتف بتقنية الشحن السريع Dash Charge تزوّد الهاتف بطاقة تكفي ليوم كامل بعد شحنه لمدة نصف ساعة فقط؛ فيما يمنح نظام التشغيل المخصص (OxygenOS) المستخدمين نسخة مكررة عن التجارب الممتعة لنظام التشغيل Android.