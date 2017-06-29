جديد التقنية: طرح هاتف هونر 9 في الإمارات والسعودية قريباً

أطلقت هونر رسمياً هاتفها الجديد Honor 9 الذي يحمل اسم العلامة للعام 2017 اليوم في العاصمة الألمانية برلين.

يتمتع الهاتف بخلفية مميزة من الزجاج ثلاثي الأبعاد وإطار معدني يُضفي هالة لامعة رقيقة على الهاتف بشكل غير مسبوق في تصاميم الهواتف الذكية من قبل. ويضم هاتف Honor 9 كاميرتين بعدسة ثنائية بدقة 20 ميغابيكسل و 12 ميغابيكسل، فضلاً عن إمكانات صوتية مدهشة وجودة رفيعة ومعالجات قوية لأداء لا يضاهى وذاكرة RAM سعة 6 غيغابايت ليمكّن الهاتف الذكي جيل الألفية من استكشاف العالم والاستمتاع به.

في هذه المناسبة قال جورج زاو، رئيس علامة هونر: "شهد العام 2017 نهضة في تصميم الهواتف الذكية، ليأتي جهاز Honor 9 بأفضل جوانب الموضة والحرفية المتقنة والتطور الهندسي معاً. فالتصميم العصري والتأثير المدهش لانعكاس الضوء والألوان المستوحاة من المستقبل تجتمع في هذا الهاتف ليتمكن المستخدمون من جيل الألفية من التميّز والتعبير عن شخصيتهم الأنيقة المتفرّدة."

ومع إطلاق هاتف Honor 9 الجديد من هونر، تستمر العلامة المرموقة في تقاليدها المتجددة بإطلاق هواتف جميلة المظهر وعالية الأداء، حيث تعمل انطلاقاً من عقلية التركيز على المستهلك أولاً، مما مكّنها من تحقيق نجاحات باهرة من خلال إطلاق هواتف مميزة منها honor 6X و honor 8 lite اللذان انطلقا أوائل العالم الحالي.

هذا وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يُطرح جهاز honor 9 الجديد في الإمارات والسعودية هذا الصيف.

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