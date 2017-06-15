طرح هواتف ذكية جديدة من نوكيا في الإمارات

أعلنت HMD Global، الشركة المطورة الجديدة لهواتف نوكيا، مؤخراً عن أنه سيتم طرح هواتف نوكيا الذكية الثلاثة -هاتف نوكيا 3 وهاتف نوكيا 5 وهاتف نوكيا 6- في الأسواق عبر مجموعة من متاجر التجزئة المختارة.

هذا وكان قد تم كشف النقاب عن هذه الهواتف خلال مؤتمر الجوالات العالمية الذي انعقد في مدينة برشلونة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس. وتجمع الأجهزة بين البراعة الفائقة والتصميم المميز وميزات الترفيه الإستثنائية ناهيك عن نظام التشغيل الأندرويد النقي، مما يتيح للمشترك استخدام الهاتف على حسب طريقته الخاصة.



ومن جانبه صرّح سانميت كوشهار، المدير العام لشركة HMD العالمية في منطقة الشرق الاوسط: "تعد شركة HMD المطور الجديد لهواتف نوكيا، ونتطلع قدماً لبدء فصل جديدا لأحد أكثر علامات الهواتف النقالة شعبية والموثوق بها في العالم. لقد طرحت نوكيا مؤخراً عدداً من الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام الأندرويد والتي حظيت باعجاب المستخدمين بما قدمته من ميزات رائعة، وكذلك عودة الهاتف الأيقوني 3310 بحلة جديدة، وهذا يجسد طموحنا نحو تقديم الأفضل مع التزامنا نحو تكريم السمات المميزة التي تقدمها تجارب نوكيا."





إن جهاز نوكيا 6 الذي يجمع المهارة الحرفية العالية والتصميم المميز مع ميزة سمعية فريدة مع شاشة براقة وملوّنة قياس 5.5 إنشات عالية الدقة، يتيح الهاتف الذكي تجربة فاخرة تماماً. صُنع هيكل جهاز نوكيا 6 من كتلة واحدة من الألمنيوم فئة 6000. مكبّر الصوت الذكي المزدوج يتيح للمستهلكين تجربة عمق ووضوح لا مثيل لهما، بينما يوفّر دولبي أتموس تجربة ترفيهية تفاعلية. جدير بالذكر أن الهاتف يتم طرحة بألوان جميلة جداً، كما أنه يحتوي على شاشة مغلفة ذات تقنية جديدة تتيج للمستحدم القراءة الجيدة أثناء ضوء الشمس بوضوح عالي. وفوق كل ذلك، يشمل الهاتف على المعالج الرقمي كوالكوم سنابدراغون 430 ومعالج الرسوم كوالكوم أدرينو 505 لتعزيز جودة الرسومات الجرافيكية؛ بما يعمل على تحقيق التوازن المثالي بين الأداء واستهلاك الطاقة ويوفر تجارب ترفيهية ويدعم عمر البطارية، حتى يستطيع المستخدم الإستمتاع بكافة التجارب التي يريدها أثناء تنقله. يتوفّر الجهاز على أربعة ألوان هي الأسود غير اللمّاع، والفضي والأزرق المخفف والنحاسي ، ويبلغ سعر الهاتف 799 درهم اماراتي.





هذا وقد تمت هندسة نوكيا 5 بدقة متناهية من كتلة واحدة من الألمنيوم من فئة 6000 لإبتكار هيكل متناغم ينساب بسلاسة في شاشة كورنينغ غوريللا المصقولة عالية الدقة قياس 5.2 إنش. جهاز نوكيا 5، الذي يحتوي على شاشة بها تقنية IPS، ، يتيح التكامل الهيكلي والعناية بالتفاصيل والجودة العالية. ويتوفر الجهاز على المعالج الرقمي كوالكوم سنابدراغون 430، بما يعزز عمر البطارية ويحسن جودة الرسومات – يتم كل ذلك عبر حزمة تعزز عملية التوازن في الإستخدام اليومي. يحتوي الجهاز، الذي يتسم بتصميم فاخر ذات جودة عالية، ميزات إضافية بما في ذلك كاميرا أمامية سعة 8 ميجا بيكسل ذات زواية واسعة بدرجة 84 وذلك لإلتقاط أفضل الصور الشخصية(ٍSelfie )، ناهيك عن الوضوح العالي المميز سواء تحت أشعة الشمس أو في الإضاءة الخافتة. يتوفر هذا الهاتف، الذي يأتي بتصميم مناسب جداً سهله حمله في اليد أو الجيب، على أربعة ألوان هم الأسود غير اللمّاع، والفضي، والأزرق المخفّف والنحاسي، ويبلغ سعر الهاتف 649 درهم اماراتي.





أما جهاز الهاتف الذكي المذهل مصمّم لتوفير تجربة مميزة بقيمة غير مسبوقة. بإطاره المصنوع بدقة آلية كتلة المنيوم واحدة، يتيح التكامل الهيكلي ويعزز من حماية الجهاز. وبشاشة عرض مصقولة قياس 5 إنشات مدعومة بتقنية IPSوالمصنوعة بمادة زجاجية قوية تسمى كورنينغ غوريللا التي لا تسمح بوجود فجوات هوائية، فإن الهاتف يوفر وضوح عالي جداً ومتانة قوية فضلا ًعن تجارب غير مسبوقة. ويعمل الجهاز على تقليل الإنعكاسات الضوئية بفضل تقنية الشاشة المستقطبة فضلاً عن الوضوح العالي في الشاشة حتى في ضوء الشمس الساطع. وبفضل الكاميرات ذات الفتحة العريضة 8 ميجابيكسل (الأمامية والخلفية)، توفر نوكيا 3 تجربة هاتف ذكي عالية الجودة في شكلها المدمج والأنيق، ويجمع هاتف نوكيا 3 تجربة مميزة تتسم بالجودة العالية والتصميم المميز ذات الحجم الصغير والأنيق. يتوفر هذا الجهاز على أربعة ألوان هي الفضي والأسود غير اللمّاع والأزرق المخفف والنحاسي – وسيبلغ سعر الهاتف 499 درهم اماراتي.



تعتمد جميع هواتف نوكيا الذكية على أحدث نظام تشغيل ألا وهو الأندرويد النقي. ومن خلال التحديثات الأمنية الشهرية، فإن الهاتف الذكي يبقى آمناَ ومحًدثاً دائماً، مما يوفر تجارب نقية خالية من أي مشاكل الأمر الذي يجعل هذا الهاتف هو الخيار الأمثل للمستخدم. ويسهم النظام التشغيل الحديث الأندرويد في ابتكار أحدث الميزات التقنية الإستثنائية أبرزها القدرات الحديثة لتقنية Doze التي تعزز عمر البطارية أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة. وتتميز هواتف نوكيا الذكية الجديدة بأحدث ابتكارات غوغل وهو مساعد غوغل Google Assistant، بالإضافة إلى تجارب الأندرويد الرائعة. وقد قام فريق العمل التابع للشركة بجهودات مضنية لضمان إجراء محادثات مع مساعد غوغل Google Assistant بسلاسة على هواتف نوكيا الذكية.

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