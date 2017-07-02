جديد التقنية: سوني توسع مجموعة مكبرات صوت لاسلكية في الإمارات

أعلنت سوني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن خططها الرامية إلى توسيع مجموعة ™EXTRA BASS لتشمل أربعة مكبرات صوت محمولة لاسلكية جديدة صُممت لتسمح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استماع مذهلة إلى نوتات الباس العميق في مواقع وسيناريوهات جمّة. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على باس نقي، فإنّ تكنولوجيا EXTRA BASS™ تقدم صوت باس قوي وواضح من خلال مكبر صوت مصغّر محمول. وتتضمن كل مكبرات الصوت إمكانية الحصول على اتصال سهل بزر واحد وميزة بث الموسيقى مع إمكانية التأقلم مع نظامي NFC وBluetooth®.



بفضل حجمها المصغر وبطاريتها التي تدوم لفترات طويلة، يسهل حمل مكبرات الصوت هذه ونقلها إلى أي مكان. فمجموعة مكبرات الصوت EXTRA BASS™ اللاسلكية المحمولة تعد أفضل من جمع بين الأناقة وسهولة الحمل، وهي تقدّم أفضل مظهر وصوت بغض النظر عمّا إذا استخدمتها في الداخل أو الخارج خاصة وأن تصميمها المقاوم للمياه الخاضع إلى معاير IPX5 سوف يحميها من أي رذاذ يصلها.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتمتع مكبرات الصوت من طراز SRS-XB40 و SRS-XB30 و SRS-XB10 بتصميم مرن بالاتجاهين يسمح لها بأن تصدر صوتاً رائعاً كيفما وضعتها. حيث يمكن وضع مكبر الصوت بشكل أفقي أو أن رفعه ليكون عمودياً لتوفير المساحة.

مكبرات الصوت من طرازSRS-XB40 وSRS-XB30 وSRS-XB20 – حفلة متنقلة

يتضمن مكبر الصوت من طراز SRS-XB40 خصائص إضاءة مع ضوء LED ومصباح وامض وضوء لمكبر الصوت. ويشّع الإطار المضيء بأكثر من لون من الأبيض الصافي إلى ألوان قوس القزح. ويتأرجح اللون على وقع الأنغام من الجهاز فتكون قوة الضوء وسرعته متماشية مع جو الموسيقى. يتمتع الجهاز من طراز SRS-XB30 بالإطار المضيء نفسه وبضوء متألق أما الجهاز من طراز SRS-XB20 فيتمتع بإطار مضيء من لون واحد يكمّل لون مكبر الصوت.

عند استخدام سلسلة مكبرات الصوت اللاسلكية للحفلات يمكن ربط مكبرات الصوت ببعضها البعض ليستمع المستخدمون بأداء انسيابي مع تناغم كبير بين الإضاءة والصوت. يمكن ربط حتى 10 أجهزة في ما بينها عبر Bluetooth® (مع مزج بين الأجهزة المختلفة SRS-XB40/XB30/XB20) لاستخدامها بشكل تفاعلي. كما يمكن إقران مكبري صوت من الطراز نفسه للاستماع بصوت ستيريو. والواقع أن وضعية الستيريو تستفيد من قناتي صوت منفصلتين لكي تعطي الانطباع بأن الصوت يصدر من أكثر من اتجاه واحد تماماً مثل السمع الطبيعي.

يتضمن الجهاز خاصية التوجيه الصوتي للإعلان عن معلومات هامة مثل مستوى البطارية المتبقي. كما تسمح هذه الأجهزة بارتباط أكثر من جهاز بها أي أنه يمكن ربط أكثر من هاتف ذكي بها في آن واحد ما يسمح للمستخدمين من التنقل بسرعة بين أكثر من مصدر للموسيقى. ويسمح الجهاز من طراز SRS-XB40 و SRS-XB30 من شحن هاتف ذكي لدى شبكه بمنفذ USB-A على الجهاز بفضل سلك USB يحول مكبر الصوت إلى بطارية محمولة عندما تكون بطارية الهاتف الذكي على وشك النفاذ. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأجهزة هذه بأشكالها الأربعة كمكبرات صوت للهواتف عندما يتم إقرانها بالهواتف الذكية.



مكبر صوت SRS-XB10– أكثر من حفلة متنقلة

لكي تكون حقيقة متنقلاً من دون أية قيود، نقدم لك مكبر الصوت من طراز SRS-XB10 الذي يعطي صوت EXTRA BASS™ مع صوت عالٍ مذهل وباس جهور يصدر من جهاز متناهي الصغر يتمتع ببطارية تدوم حتى 16 ساعة.

استغل حجم الجهاز الصغيرة للغاية وسهولة نقله للاستماع إلى الموسيقى أينما كنت. ويوفر الجهاز نمطين للاستماع إلى الموسيقى لتعزيز تجربة المستخدمين. يمكن وضع الجهاز عمودياً لتقوم مجموعة من الأصدقاء بالاستمتاع بالموسيقى الصادرة من كل اتجاه. ويمكن وضع الجهاز بشكل أفقي لتصل الموسيقى مباشرة إلى آذان المستمع. ويتحول الطوق المصنوع من السليكون إلى مسند للجهاز الصغيرة ليساعد في توجيه الصوت. كما يمكن استخدام الطوق نفسه لتثبيت مكبر الصوت على حقيبة الصوت أو في أي مكان آخر لتكون النغمات الرائعة في متناولك في كل وقت. وعلى غرار XB40 و XB30 و XB20 فإن XB10 يحمل تصميم IPX5 المقاوم للمياه.

كما يمكن إقران XB10 بأي جهاز آخر من الطراز نفسه لتوفير وضعية ستيريو ما يوسع رقعة وصول الصوت ويعطي انطباعاً بسماع الموسيقى من كل الجهات.

