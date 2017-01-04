جديد التقنية: هاتف 6X من هواوي هونر في الشرق الأوسط

يعدّ هاتف 6X الجديد من هونر، والمصمم للمستخدمين من جيل الألفية ممّن يهتمون بالسعر المعقول وباتصال الإنترنت الدائم، الخيار المثالي للتقنية العالية والميزانية المحدودة. يشمل الجهاز كاميرا خلفية مبتكرة ثنائية العدسة توفر نطاقاً واسعاً لفتحة العدسة (F/0.95-F/16) تسمح بكافة الإمكانات التي تطلق إمكاناتك الإبداعية. يجسّد جهاز هونر 6X شعاره "ضاعف تجربتك " الذي يعيشه جيل الألفية في كل لحظة، وتم الكشف عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 مع كاميرته الخلفية المتميزة ذات العدسة الثنائية، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً وأداءً صلب للغاية.

تتولى الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميغابيكسل في جهاز 6X من هونر مسؤولية تركيب الصورة، فيما تساعد الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل في الحصول على معلومات عمق المجال، مما يعني الحصول على صور جميلة تتسم بالدقة والوضوح الفائقين. وإلى جانب اتساع فتحة العدسة (F/0.95)، يمكن للجهاز التقاط خلفيات ذات مظهر احترافي لإبراز موضوع الصورة، بينما يسمح حجم البيكسل البالغ 1.25 بالتقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة الخافتة. تستخدم كاميرا جهاز هونر 6X تقنية التركيز التلقائي للكشف المرحلي، والتي تسمح بتركيز فائق السرعة للكاميرا خلال 0.3 ثانية.

يعمل الجهاز بمعالج Kirin 655 ثمانيّ النواة، حيث ان الهاتف مصمم لمنح المستخدمين تجربة سلسة بلا أي تأخر أو انقطاع. أما المعالج Kirin 655 فيحتوي أربعة أنوية بتردد 2.1 غيغاهيرتز وأربعة أخرى بتردد 1.7 غيغاهيرتز. ويسمح هاتف هونر 6X للمستخدم بالتمتع بالألعاب الإلكترونية والتصفح والاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل تطبيقات متعددة في آن واحد بكل سلاسة، وذلك بفضل المعالج المساعد i5 وذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين بسعة 32 غيغابايت.

كما تدعم هاتف هونر 6X بطارية فريدة بقوة 3340 ملي أمبير، مما يعني القدرة على تحقيق أداء مدهش بفترة عمل طويلة، إلى جانب وحدة المعالجة المركزية بقوة 16 نيوتن وتقنيات توفير الطاقة لمزيد من التخفيض في استهلاك الطاقة. وبهذا يمكن للجهاز أن يدوم لمدة 2.15 يوماً من الاستخدام العادي و1.54 يوماً * من الاستخدام المكثّف دون الحاجة لإعادة الشحن. وبعد شحنه بالكامل لمرة واحدة، يمكّنك جهاز هونر 6X من الاستمتاع بما يصل إلى 11.5 ساعة من الفيديو، 70 ساعة من الموسيقى أو حتى 8 ساعات من الألعاب.

يمتاز الجهاز بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة بتقنية الوضوح العالي (1920*1080 بيكسل)، وهو مصمم بشكل مريح يناسب شكل وحركة اليد ويتمتع بهيكل معدني كامل ورفيع سماكته 8.2 ملمتراً فقط، مع طبقة زجاج 2.5D من الأمام ولوحة منحنية من الخلف.

يتوفر جهاز هونر 6X بثلاثة ألوان هي الذهبي والفضي والرمادي، وسيتاح للشراء اعتباراً من 5 يناير في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات والسعودية والكويت وغيرها، بسعر 919 درهم إماراتي / ريال سعودي.

في تعليقه على الأمر قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هواوي هونر في مجموعة أعمال المستهلكين للشرق الأوسط: "قام مستخدمو الهواتف الذكية من جيل الألفية في الشرق الأوسط بدمج التقنية بالكامل في جميع جوانب حياتهم، ويتطلعون إلى الحصول على أجهزة يمكنها أن تناسب أسلوب حياتهم وميزانيتهم في آن واحد. ومع هاتف هونر 6X، فإننا نقدم لعملائنا جهازاً ذا تصميم مثالي وفقاً للتجربة التي يتطلع أولئك المواطنون الرقميون لعيشها."

ومن جانبه قال جورج زاو، رئيس علامة هونر: "صمم الهاتف من أجل أولئك الذين لا يقبلون بالتنازل عن مستوى الأداء الرفيع، إذ أنه يضاهي أعلى مستويات التميز الفائق. ومن خلال فهمنا لأسلوب حياة جيل الألفية الذي لا يقبل بأقل من تجربة مضاعفة، صممنا جهاز هونر 6X بحيث يتمتع بقوة تمكنهم من المشاركة والاستكشاف والتمتع بالحياة إلى اقصى حدودها."