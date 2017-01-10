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إلكترونيات

تحت المجهر: هاتف هونر 6X الجديد من هواوي

Tamim Hakim
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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تحت المجهر: هاتف هونر 6X الجديد من هواوي

من خلال معرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية 2017 والذي أقيم في لاس فيغاس مؤخراً، كشفت هواوي هونر عن هاتف هونر 6X الذكي، ذو السعر المعقول، مستهدفة به جيل الألفية عبر شعار "ضاعف تجربتك".


إن الانطباع الأولي الذي يتكون عند المستخدم هو فخامة الهاتف بفضل تصميمه الأنيق القريب من هواتف الشركة الأخرى. وكذلك يمتاز الجهاز بهيكل معدني مريح عند الاستخدام بفضل الانحناء، ويضم شاشة كبيرة نسبياً بقياس 5.5 بوصة ومزودة بتقنية الوضوح العالي (1920*1080 بيكسل). كما أنه مزود بخاصية البصمة لفتح القفل وهي تعمل بسرعة وسلاسة تضاهي الموجودة في جهاز هونر 8 الرائد من الشركة. وكذلك يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان هي الذهبي والفضي والرمادي.

 


هذا ويملك الجهاز كاميرا مزدوجة مبتكرة، تعمل الرئيسية منها بدقة 12 ميغابيكسل، في حين تقاس الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، حيث تعمل الأولى على تركيب شكل الصورة والثانية تركز على عمق المجال في الصورة. كما قامت الشركة بإضافة خاصية التصوير الاحترافي على الكاميرا حيث يمكن تعديل الصور للتركيز على أجزاء معينة منها بجودة عالية.


أما من ناحية المواصفات، فهو يعمل بمعالج Kirin 655 ثمانيّ النواة والذي يوفر سلاسة في الاستخدام والتنقل بين التطبيقات المختلفة بكل أريحية. كما أنه يوفر المعالج المساعد i5 وذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين بسعة 32 غيغابايت. إلا أن بطارية الهاتف تأتي بقوة 3340 ملي أمبير وهي لا تفوق أو تتميز عن غيرها من هواتف الشركة.

 

إن هذا الجهاز من هونر لا يملك من خاصية تفضله بشكل كبير على الهواتف الذكية الكبرى في الأسواق، إلا أنه لا يمتلك أي عيب يذكر في الآن ذاته. كما أن تصميمه الرائع وسرعة أدائه بالإضافة إلى الكاميرا المزود بها تجعل منه جهازا رائدا بين الهواتف الذكية ذات التكلفة المحدودة. ولعل أبرز ما أتى به هذا الجهاز هو جعل أسعار هواتف أندرويد الأخرى في موضع التساؤل.

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