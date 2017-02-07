إصدار أول شاشة أصلية للألعاب الرياضية الإلكترونية

تعلن "بين كيو زوي" بالامارات العربية المتحدة عن اصدارها الجديد، شاشة موديل "اكس ال2540" الجديدة كليا للالعاب الرياضية الالكترونية وموديل "اكس ال 2735" والتي توفر خيارات وامكانيات اضافية لتحقيق اقصى متعة في مشاهدة الالعاب الالكترونية.



وسوف يركز حفل الاصدار على احدث اصدارات "بين كيو زوي" واضافتها الجديدة لسلسلة "اكس ال" لالعاب الكمبيوتر وهو شاشة العاب جديدة 24.5 فول اتش دي "عالية الوضوح" – اكس ال 2540" والتي تقدم معدل تردد 240 هرتز للحصول على اعلى درجة من الجودة في المشاهدة حيث يمكن للحاسب الالي ان يولد ما يزيد عن 250 اطار في الثانية مما يضمن افضل صورة ومشاهدة للعبة.



اما الاصدار الاخر هو "اكس ال 2735" وهو شاشة 27 رباعية عالية الوضوح بتقنية "وايد كواد اتش دي" وتكنولوجيا "دي واي ايه سي" الحصرية والتي تضمن اعلى درجة من الوضوح اثناء الحركة في اللعبة وتتيح لك الاستمتاع بافضل تجربة للعب وتمكن اللاعب من محاصرة وضرب الهدف بسرعة وسلاسة. وتقدم سلسلة اكس ال من اصدارات "بين كيو زوي" افضل شاشات لالعاب الكمبيوتر تم ضبطها لضمان تجربة سلسة واستجابة سريعة في الحركة اثناء اللعب وافضل صورة تساعد اللاعبين اثناء المنافسة.



وكلتا الشاشتين مزودتان بدروع تساعد اللاعبين على التركيز على اللعبة واطار ال سي دي مصمم خصيصا لتقليل انعكاس الضوء من الشاشة لضمان تجربة لعب افضل. وفضلا عن التصميم والمواصفات الجديدة كليا، فإن المواصفات الجديدة المصممة خصيصا للاعبين لا تزال موجودة في كلا الشاشتين- حيث يعمل المعادل الاسود "بلاك اكواليزر" على زيادة وضوح الرؤية في المشاهد المظلمة دون التعرض الزائد للمناطق المضيئة، اما مفتاح "اس" فهو مصمم للوصول اليسير للضبط والتبديل بين الاوضاع التي تم حفظها. اما حامل الشاشة فهو قابل لتعديل ارتفاع الشاشة بحسب ما يفضله اللاعب لافضل زاوية مشاهدة وتزيد من راحة اللاعب اثناء اللعب. وتعطي خاصية "حيوية اللون" المرونة للاعبين للحصول على الالوان المفضلة مع 20 مستوى من الضبط.



ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تقدم "بين كيو زوي" مجموعة كاملة من الاجهزة المكملة والملحقات مثل الفأرة والنظام الصوتي وملحقاتهم. ان الجمع بين المميزات الاساسية لكل من "بين كيو " و "زوي" في شركة واحدة ، يقدم وعودا كبيرة بالابتكار وزيادة استمتاع اللاعبين وجودة اللعبة سواء من خلال الشاشة او ملحقاتها.

