هواوي تطلق سلسلة هواتف وساعات جديدة

من مؤتمر ومعرض الجوال العالمي MCW 2017، أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك هاتفي HUAWEI P10 وHUAWEI P10 Plus، وهما الإضافة المنتظرة لسلسة هواتف P التي تقدم مزيجاً رائعاً بكل ما هو جديد من الأجهزة الجذابة والبرمجيات المتطورّة. وأرادت هواوي الارتقاء بهذه الهواتف إلى مستوى جديد، فصممّتها بألوان عصرية جديدة ولمسات جماليّة متميّزة، كما وزوّدتها بخصائص فريدة منها الكاميرا الأمامبة والخلفية من لايكا اللتين تقدمان مميزات تصوير البورتريه الأكثر تطوّراً لالتقاط صور جميلة كغلاف المجلات.



في معرض تعلقيه على إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة، صرّح ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك، قائلاً: "ما زالت الثقافة والتكنولوجيا تلتقيان في كل ناحية من العالم، ولهذا السبب نريد طرح منتجات وتجارب جديدة تساهم في تحسين حياة المستهلكين وتعزيزها." وتابع: "يجمع هاتفي HUAWEI P10 و HUAWEI P10 Plusما بين المواصفات التصويرية الاستثنائية والابتكار في التصميم والأجهزة لمنح المستخدم تجربة استعمال فريدة ولا تضاهى."



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تمنح الهواتف الجديدة، التي ستتوفّر قريباً في الشرق الأوسط، المزايا التالية:



ستوديو تصوير إبداعي في متناول اليد

ﺇن الكاميرا الجديدة ذات العدسة المزدوجة 2.0 التي يقدمها HUAWEI P10 والكاميرا المزدوجة Pro Edition 2.0 التي يقدمها HUAWEI P10 Plus، المؤلفتين من كاميرا خلفية بعدسة مزدوجة وكاميرا أمامية لايكا، ما يتيح للمستهلك استكشاف المجموعة الكاملة لتصوير البورتريه. كذلك، يأتي هاتفي HUAWEI P10 وHUAWEI P10 Plus مصحوبين بمستشعر 12 ميغابكسل ومستشعر 20 ميغابكسيل أحادي اللون وبرنامج الدمج الخاص المتطوّر لتقدّم مواصفات تقنية وابتكارية متميّزة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهاتف الذكي.

تصميم سلسلة P الفريد بلمسات عصريّة

بفضل خبرتها الهندسية الواسعة، صمّمت هواوي HUAWEI P10 بمهارة وإتقان فائفين لتضع بين أيدي المستهلكين تحفاً فنية جميلة من الداخل والخارج. وقد قام بتصنيع الهواتف الجديدة فريقاً من ألمع المصممين حول العالم للحصول على أول تصميم مصقول كالماس، ذو حواف مستديرة وملمس ناعم وانسيابي. ويأتي هاتفي HUAWEI P10 و HUAWEI P10 Plusبمجموعة من الألوان الفريدة نتيجة تعاون هواوي مع معهد بانتون للألوان، وهو المرجع الرائد عالمياً في مجال الألوان. فمن خلال دمج خبرتها في التصميم الصناعي مع ريادة بانتون المعروفة في مجال الألوان، صمّمت هواوي الهواتف بلونين جديدين يعكسان نمط حياة وشخصية الجيل المعاصر من المستهلكين، كما وأطلقت صيحات ألوان جديدة في سوق الهواتف الذكية. وقد صمّم لون الأزرق ولون العام 2017 من بانتون، اللون الأخضر، من قبل معهد بانتون للألوان، وقامت هواوي بتحسينهما لطرح هواتف جميلة بلمسات ناعمة ولامعة.



تعزيز الأداء المتفوّق وسرعة الاتصال الرائعة

يرتقي هاتفي HUAWEI P10 و HUAWEI P10 Plusبفعالية الأداء والتصميم الرائع ويأتيان مزودين برقاقة معالج كيرين 960، وهو أقوى معالج للهواتف الذكية في العالم، وبواجهة المستخدم التلقائية5.1 EMUI الجديدة. إن معالج Kirin 960 هو أحدث شريحة مع نظام (SoC) ذات أداء عال من هواوي. كذلك، تأتي هواتف P10 وP10 Plus الجديدة مزودٌة ببطارية عالية الكثافة بسعة 3,200 mAh وmAh 3750 ميللي أمبير/الساعة مدعومةٌ بتقنية SuperCharge. ولعل أهم ما تمتاز به هذه البطارية هو احتوائها على إعدادات الأمان القياسية الأفضل من نوعها والتي تتضمن نظام الحماية Super Safe 5-gate الذي يضبط الفولتية والتيار والحرارة بشكل فوري بهدف الحد من مخاطر السلامة وإطالة عمر البطارية.



الارتقاء بالتكنولوجيا الملبوسة إلى معايير جديدة

وإضافة إلى هاتفي HUAWEI P10 و HUAWEI P10 Plus، كشفت هواوي النقاب عن النسخة الثانية من الساعة الذكية هواوي WATCH 2 المتوافقة مع شبكة 4G والتي تجمع بين التكنولوجيا المتطوّرة والتصميم الحقيقي. تتميّز هذه الساعة خفيفة الوزن بتصميمها الرياضي والراقي الذي يضفي الاستقلالية إلى الأجهزة القابلة للإرتداء. سيتمّ إطلاق ساعة WATCH 2 قريباً في منطقة الشرق الأوسط.