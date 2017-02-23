جديد التقنية: هاتف HTC U Ultra يدخل سوق الإمارات

أعلنت إتش تي سي اليوم عن طرحها للهاتف الجديد HTC U Ultra في أسواق الإمارات العربية المتحدة بسعر 2,799 درهم إماراتي. وبحسب الشركة، فإن الهاتف الجديد يتمتع بمزايا جديدة كلياً، أبرزها التصميم الجامع لعناصر زجاجية ومعدنية في آن واحد، مع تزويده بشاشة ثانية بحجم 2.05 بوصة إلى جانب الشاشة الأساسية. كما برز بالهاتف الجديد تقنية HTC U Sonic والتي تعتمد على تحليل قدرات الأذن بإستخدام السونار للكشف الصوتي لغرض التكيف مع قدرات إذن المستخدم أخذة بعين الاعتبار مستوى الضجيج المحيطة به.



أما المفاجئة الأبرز التي طورتها الشركة في هاتف HTC U Ultra ألا وهي تقنية الرفيق الذكي والتي أطلقت عليها الشركة إسم HTC Sense Companion، حيث تعكس هذه التقنية مفهوم الذكاء الإصطناعي، من خلال إعتماده لألية التعلم الآلي من مستخدمه ليصبح أكثر إنسجاماً مع المستخدم وقادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي مع قدرته على التعرف على صوت مستخدمه. وسيكون للشاشة المزدوجة دور أساسي على تقديم هذه الاقتراحات دون مقاطعة المستخدم أثناء استخدامه للشاشة الأساسية.



وبحسب تصريح لنيكيتاس غليكاس رئيس شركة إتش تي سي في الشرق الأوسط وأفريقيا، قال فيه: " سيكون للهاتف الجديد مكانة مرموقة ضمن سوق الهواتف الذكية وخاصة مع المزايا المتقدمة التي يوفرها الجهاز من من الناحية التكنولوجية، إلى جانب التركيز بأدق التفاصيل المعنية بالتصميم. ونحن على ثقة بأن عملائنا سيستمتعون بالتجربة الفريدة التي سيقدمها هاتف HTC U Ultra لهم"

هذا ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتمتع HTC U Ultra بتصميم جامع للزجاج والمعدن اللامع، وشاشة بحجم 5.7 بوصة مع شاشة جانبية بحجم 2.05 بوصة. ويحتوي الهاتف على كاميرا مدعومة بمزايا عديدة أبرزها تقنية التثبيت البصري للصور والضبط التلقائي وفلاش LED مزودج، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12MP UltraPixel، وكاميرا أمامية بدقة MP16 والتي تتيح خاصية التبديل من نمط 16MP إلى نمط UltraPixel في الكاميرا الأمامية لتدعم الصور في الظروف الليلية. ومع توفيره لتقنية الصوت الجديدة HTC U Sonic، يوفر الهاتف الجديد أربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لإمكانية تسجيل أصواتاً واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.

وسيتوفر هاتف HTC U Ultra بأربعة ألوان وهي: الأسود اللامع والأبيض الثلجي والياقوت الأزرق، في حين سيصل اللون الزهري إلى الأسواق في شهر مارس، وسيرفق الهاتف بغطاء شفاف، وشاحن بتقنية الشحن السريع من طراز 3.0 وسماعات أذن USonic.





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