جديد التقنية: سماعات الأذن الرياضية اللاسلكية

تواصل علامة Jabra ريادتها في مجال الحلول الصوتية المتفوقة، مستفيدة من خبرات مجموعة GN وتاريخها الطويل في مجال السماعات والأجهزة السمعية، من خلال طرحها لامتياز العلامة التجارية الفائقة Elite.

وتطرح العلامة أول المنتجات تحت امتياز علامة Elite وهي سماعات Jabra Elite Sport التي أثبتت جدارتها باعتبارها الأكثر تطورًا تقنيًا في فئة سماعات الأذن* اللاسلكية الرياضية. وتمثل هذه السماعات إضافة رائعة لممارسي التمارين الرياضية فهي مضادة للماء وتمنح مستخدمها حرية فائقة في الحركة بالإضافة إلى تصميمها المثالي والمناسب للأذنين، وعمر البطارية الطويل وجودة الصوت الرائعة التي تشجع على مزيد من الحركة والنشاط أثناء التمارين.

وفي هذا الصدد قال السيد رينيهسفيندسين-تون، الرئيس التنفيذي لعلامة Jabra: "أن سعيد جدًا ومتحمس بشأن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة الأولى من نوعها، فهي تقدم للمستخدم تجربة لا تضاهى، تتفرّد Jabra بقدرتها على تجسيدها على أرض الواقع. لقد وظفنا خبرات البحث والتطوير التي تملكها مجموعة GN في تطوير سماعات الأذن اللاسلكية الأكثر تطورًا، والتي تتيح في الواقع التجربة الأمثل لاستخدام السماعات لاسلكيًا بشكل كامل. Jabra Elite Sport هي المثال الحقيقي لحلول الصوت الذكية التي تنقل المكالمات الصوتية والموسيقى بجودة رائعة، بالإضافة إلى مزاياها الأخرى العديدة".



وتدعم سماعات Elite Sport أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الرئيسية (Android وiOS) كما تركز بشكل واضح على تجربة المستخدم أثناء إجراء المكالمات. حيث تقوم هذه السماعات بتحليل الأصوات الخارجية وتوجيه الصوت مع أقل قدر ممكن من الضجيج الخارجي. وتضمن هذه السماعات المتطورة جودة صوت متفوقة لإجراء المكالمات والاستماع للموسيقى، دون الحاجة للأسلاك.

صممت سماعات Jabra Elite Sport بتركيز كبير على ميزة حرية الحركة الحقيقية، وهي تمنح مستخدميها تجربة لاسلكية مميزة سواء أختاروا استخدام سماعة واحدة (earbud) أو كليهما. وبالإضافة إلى ذلك توفر هذه السماعة جودة صوت نقية للمكالمات والموسيقى، بالإضافة إلى مختلف المزايا المتوقعة في السماعات الرياضية.

يرفق مع سماعات Jabra Elite Sport مجموعة متنوعة من الإضافات مثل جل الأذنين وإكسسوارات السماعات، بالإضافة إلى قطع الفوم التي تساعد في إلغاء الضجيج الخارجي وتعزيز صوت الإيقاع، مما يتيح للمستخدم ارتداء السماعات بشكل محكم ومريح. كما تضم السماعة زرًا يتيح للمستخدم سماع الأصوات المحيطة به بكل سهولة.

وبالنسبة للتصميم المتعلق بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية، تضم سماعة Jabra Elite Sport ميكروفونين مدمجين في كل سماعة أذن، أحدهما يلتقط صوت المستخدم والثاني يركز على الضجيج الخارجي. يتم جميع الأصوات الملتقطة من الميكروفونين ثم تحديد الضجيج الخارجي وإلغاؤه، مما يتيح للمستخدم تلقي المكالمات دون إزعاج أو انقطاع، أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة أو حتى متابعة تعليمات التمارين الرياضية. وفي حال تلقي مكالمة أثناء الجري على سبيل المثال، فإن أزرار تحكم الصوت تتيح لك استقبالها أو إلغاءها دون الحاجة للمس هاتفك. عند شحن السماعات بشكل كامل فإنها تعمل لمدة تصل إلى 3 ساعات – أكثر مما تتطلبه غالبية التمارين الرياضية – كما تعمل حتى 6 ساعات إضافية عند وصلها مع حقيبة الشحن المدمجة المرفقة معها.



ليس من المستغرب أن يكون أول منتج يطرح تحت علامة الامتياز Jabra Elite موافقًا للمتطلبات الرياضية، حيث يفضل 77%** من الأشخاص ممارسة تمارينهم دون وجود أسلاك (لتفادي شدها وبالتالي وقوع السماعات من الأذنين)، بالإضافة إلى 69%** قالوا أنهم يستمعون للموسيقى دائمًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وتوفر سماعات Jabra Elite Sport المجموعة الأوسع والأشمل من أدوات وحلول التمرين الصوتي التي تضمن للمستخدم وجود مرافق مثالي أثناء التمارين مهما كان مستواه أو نظامه الرياضي المتّبع. ومن ضمن هذه الأدوات خيار تحليل الرشاقة المتقدم والذي تدعمه خاصية مراقبة معدل ضربات القلب التي تمتاز بنسبة دقة تتجاوز 90%، بالإضافة إلى تطبيق مدمج لاختبار اللياقة التلقائي (بحسب قياسات VO2 Max)، وخاصية توقع زمن السباق، وخاصية نصائح التعافي. ويتيح تطبيق Jabra Elite Sport هذه التحديثات عبر خاصية التدريب الصوتي الفوري لضمان استمرارية التمرين دون الحاجة للتوقف بين الحين والآخر.

وبفضل بيانات VO2 Max الخاصة بالمستخدم التي تسجلها سماعة Jabra Elite Sport ويوثقها التطبيق، يتمكن المستخدم من متابعة تطورها الرياضي مع الوقت. كما توظف السماعة خاصية التدريب الصوتي الذكي لتمنح المستخدم متابعة فورية بناء على معدل ضربات القلب ومستوى اللياقة. وعند انتهاء فترة التمرين يوفر تطبيق Jabra Sport Life معلومات مختلفة تساعد المستخدم على تحسين مستوى اللياقة مستقبلًا، منها معلومات عن المسافة التي تم قطعها وسرعة الجري ومساره وعدد السعرات الحرارية التي تم استهلاكها ومدى تأثير التمرين.

وترفق سماعة Jabra Elite Sport بضمانة إضافية لمدة 3 سنوات ضد العرق، وهي حاصلة على تصنيف IP67 مما يعني أنها اجتازت اختبار التشغيل لمدة 30 دقيقة على الأقل أثناء غمرها في الماء على عمق يصل إلى متر واحد – مما يجعلها شريكك الأمثل في التمارين الرياضية.



انطلاقًا من ريادتها في مجال الحلول الصوتية، بدءًا من سماعات الأذن الرياضية ووصولًا إلى الأجهزة السمعية، وظفت علامة Jabra (وهي جزء من مجموعة GN) خبراتها وتخصصها في مجال الصوت عالي الجودة، في تطوير سماعة Jabra Elite Sport. وقد تم تصميم السماعة بالتعاون مع ReSound، خبراء الحلول الصوتية الطبية والشركة الرائدة عالميًا في صناعة أجهزة السمع الذكية، مما يعني ان سماعة Jabra Elite Sport تعكس خبرة أكثر من 145 عامًا من الابتكار في مجال الحلول الصوتية وملاءمتها.