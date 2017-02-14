جديد التقنية: هل سيعاد إصدار هاتف Nokia 3310 القديم؟

مر على إطلاق نوكيا لهاتف Nokia 3310 للمرة الأولى أكثر من 16 عاماً حتى الآن، إلا أن أحدث التقارير التي كشف عنها تؤكد على خطط نوكيا لإطلاق هاتف Nokia 3310 من جديد في MWC للعام 2017.

يعد هاتف Nokia 3310 أحد الهواتف التي حاذت على إعجاب الكثير من عملاء نوكيا منذ إطلاقه الأول، نظراً للمميزات التي يقدمها في تصميم يدعم المستخدم بشكل جيد في الظروف المختلفة، مع قدرة على الصمود عند السقوط العرضي، أو التعرض لأي من الحوادث التي تؤدي إلى تدمير الهاتف غالباً.

وبحسب ما ذكرته مصادر أخبارية فقد أشار تقرير Evan Blass إلى أن نوكيا تستعد للإعلان الرسمي عن إعادة إطلاق هاتف Nokia 3310 من جديد، خلال مؤتمر MWC المقرر عقده في برشلونة قبل نهاية الشهر الجاري.

أيضاً وفقاً لتسريبات Evan Blass في VentureBeat، فمن المقرر أن يصل سعر هاتف Nokia 3310 إلى 59 يورو، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بنقطة تسويق أولى في بطارية بقدرة على دعم المستخدم لفترة أطول، إلى جانب هيكل بتصميم يدعم المستخدم في كافة الظروف.

وقد توقفت نوكيا بالفعل عن تصنيع الهاتف منذ بضعة أعوام، إلا أن هاتف Nokia 3310 يعد أحد الإصدارات المفضلة لدى المستخدمين، كما يباع أيضاً بالفعل لدى بعض المتاجر مثل أمازون، eBay، إلى جانب Marketplace، أي أنه مازال إصدار يبحث عنه قطاع المستهلكين.

كما تشير التوقعات إلى أن نوكيا تستعد للإعلان أيضاً عن ثلاثة إصدارات من هواتف نوكيا خلال فعاليات مؤتمر برشلونة، وهم هواتف Nokia 3، و5، و6، وهي إصدارات مميزة بنظام تشغيل الأندوريد 7.0، كما يبدأ تسعير هذه الإصدارات من 150 يورو إلى 250 يورو وفقاً لتسريبات VentureBeat.

أيضاً تأتي إصدارات نوكيا الجديدة من الهواتف الذكية من HMD التي حصلت على حقوق إطلاق منتجات تحت شعار الشركة الرئيسي نوكيا، وفقاً لإتفاقية عقدت بين كلا الشركتين في ديسمبر من العام الماضي.