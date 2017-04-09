إل جي تطلق جي 6 في الإمارات

أطلقت شركة «إل جي إلكترونيكس» (LG) اليوم أحد أفضل هواتفها الذكية وأرقاها، وهو الهاتف الذكي «جي 6» في الإمارات العربية المتحدة.

ويمتاز هذا الطراز الجديد بشاشة ذات نسبة باعية (النسبة بين عرضها وطولها) جديدة وجريئة يتوجها بتجربة مشاهدة سينمائية رائعة، ونسبة فريدة لشاشته مقابل جسمه، وكاميرا واسعة الزاوية، ومجموعة غنية من المزايا الأخرى. صُمم الهاتف الجديد بناء على الاستماع بعناية لآراء المستهلكين وتعليقاتهم ورغباتهم، ليركز الطراز الجديد «جي 6» على العودة إلى أساسيات الهواتف الذكية المميزة، وتقديم ما يريد المستهلكون تمامًا، وخصوصًا الشاشة الكبيرة التي يسهل حملها بيد واحدة.

يأتي الهاتف «إل جي جي 6» بشاشة قياسها 5.7 بوصة تظهر الصور والفيديو بجودة 2880×1440 بكسل «رباعية الوضوح العالي» مع ميزة «فول فيجن.» وهي تقدم للمرة الأولى على الإطلاق في عالم الهواتف الذكية النسبة الباعية 18:9، وبالمقارنة مع النسبة الباعية التقليدية التي تبلغ 16:9 ، فهي تقدم مساحة عرض أكبر وتجربة غامرة أكثر لمشاهدة بث مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب.



إلا أن تلك النسبة الباعية الجديدة للشاشة الواسعة للهاتف الذكي «جي 6،» لا تعوق حمله بيد واحدة بسهولة. فخلافًا للهواتف الأخرى كبيرة مقاس الشاشة، يستقر الهاتف «جي 6» في راحة يدك براحة بالغة ليقدم لك تجربة استخدام الشاشة الكبيرة دون أن يرفق ذلك دون أي إزعاج .

يمتاز الطراز «إل جي جي 6» أيضًا بأنه أول هاتف ذكي يدعم تقنية «دولبي فيجن،» لكنه لا يكتفي بذلك فهو يضيف إليها دعم المدى الديناميكي العالي للصور «إتش دي آر 10،» وكلاهما معياران للمدى الديناميكي العالي، وهي تقنية جودة الصورة التي تتيح إظهار مجموعة غنيّة من الألوان والإضاءة، فتبدو فيها مناطق الصور القاتمة والمشرقة أكثر وضوحًا، وتكشف عن تفاصيل أدق يعيش فيها المستخدم تجربة مشاهدة غامرة فعلًا.



أما لالتقاط صور «السيلفي» أو «الويفي» فسيجد المستخدم في هذا الهاتف، كاميرا تلتقط الصور بزاوية واسعة جدًا مع وضع جديد لالتقاط الصور المربعة (المناسبة للنشر على الإنستاجرام). وتظهر الصور التي التقطتها حديثًا بالهاتف «جي 6» ضمن نافذة واحدة في وضع الفيلم، ما يعني أن المستخدم لن يحتاج إلى الانتقال إلى معرض الصور كي يستطيع تصفحها. فوظيفة الكاميرا المربعة التي يوفرها «جي 6» تقسم الشاشة إلى مربعين متساويين ليتمكن الهاتف من التقاط صور مربعة تمامًا تناسب الإنستاجرام، وسناب شات وغيرها من وسائل الإعلام الاجتماعي. ويتيح الهاتف للمستخدم أيضًا اختيار نسب باعية أخرى، مثل 4:3، و16:9، و18:9.



وسيجد عشاق المغامرات والشواطئ في الهاتف «إل جي جي 6» رفيقًا جسورًا يتحمل حتى الغطس في المياه دون قلق لأنه مصمم ليلبي المعيار «آي بي68» في مجال تحمل المياه والغبار، ويعني هذا أنه لا يصاب بأذى إن غطس في المياه بعمق يصل إلى 1.5 مترًا، لمدة 30 دقيقة. ولم تصنع شركة «إل جي» هاتفها «جي 6» للالتزام بذلك المعيار العالمي فحسب، صممته كي يتحمل مزيدًا من الشروط القاسية ودرجات الحرارة العالية وخدوش الأظافر فضلًا عن أنه يمتاز بأسلوب تبديد الحرارة عن طريق أنابيب داخلية، وهي تقنية مبتكرة خاصة بشركة «إل جي،» وتطبقها الشركة لأول مرة في الهواتف الذكية. ولم يكتف مهندسو «إل جي» بهذا بل جعلوا مكونات الهاتف الأكثر عرضة لفرط ارتفاع درجة الحرارة بعيدا عن بعضها البعض قدر الإمكان، لتحقيق تبديد حراري أكثر كفاءة.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتوفر الهاتف الذكي «إل جي «جي 6» بالألوان الأسود الفلكي، والبلاتيني الثلجي، والأبيض الصوفي، في متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة بسعر 2599 درهمًا.

المزيد من أخبار الإمارات