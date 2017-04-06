4 ميزات لهاتف هونر 8 لايت الجديد

في ظل الطلب الهائل والتوقعات العالية، أطلقت هواوي هونر أحدث إصدار من أجهزة هونر – وهو هاتف honor 8 lite في الشرق الأوسط. وبعد النجاح الكبير الذي حققه جهاز honor 8 ، والذي بيع منه 1.5 مليون جهاز خلال 50 يوماً في 25 دولة حول العالم، وارتفاع الطلب على الهواتف الذكية ذات القيمة المضافة والتصميم المميز، ابتكرت العلامة هاتف honor 8 lite لتجعل الجمال في متناول يدي كل مستخدم في الشرق الأوسط.

أصبح الجهاز الجديد متوفراً في الأسواق الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه حيث يتمتع بتصميم عصري أخاذ وبطارية تدوم طويلاً، فيما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين دون إرهاق الميزانية. ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يعتبر هاتف honor 8 lite الجهاز الوحيد في فئته السعرية بذاكرة 3 RAM 3 غيغابايت وهيكل بتصميم انسيابي جميل.

تباهى بجهاز انسيابي وتصميم جميل مستوحى من الطبيعة

يتمتع جهاز honor 8 lite والمستوحى من المشاهد الطبيعية المذهلة والوديان الجميلة، طلاءً معدنياً بملمس حريري وزجاج 2.5D ثنائي يعكس الانحناءات بألوان حيوية تحاكي جمال الصخور في الأودية. أما الهيكل الرفيع للهاتف، والذي تبلغ سماكته 7.6 ملم فقط بلمسة ناعمة تناسب راحة اليد تماماً، والحواف المصقولة المتقنة فتعزز من تجربة المستخدم التي تحمل شعار "الجمال في متناول يديك".

إبداع في التصوير مع مزايا الكاميرا المتطورة

سيسر هواة التصوير بالكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الفتحة قياس 77 درجة، والتي تمكّنك من التقاط الصور والسيلفي الرائعة في كل وقتّ أما الكاميرا الخلفية فتتميز بدقة 12 ميغابيكسل مع 1.25μm بيكسل وتقنية التركيز التلقائي المرحلي لسرعة أكبر في تركيز الصورة (خلال 0.3 ثانية فقط*) وتجربة دقيقة وممتعة في التقاط الصور.

بطارية تدوم طويلاً مع وظيفة لإدارة الطاقة

ما قرأته صحيح – فلا حاجة للقلق حيال الشحن المستمر لهاتفك! يعمل هاتف honor 8 lite بقوة بطارية مدمجة تبلغ قوتها 3000 ملي امبير* (القيمة النموذجية) وكثافة الطاقة بواقع 650 وات لفترة عمل تدوم طويلاً تمنحك ترفيهاً بلا حدود.

سرعة أكبر وتجربة استخدام سلسة قابلة للضبط

هاتف honor 8 lite مزود بوحدة المعالجة المركزية Kirin 655 ثمانية النواة، وذاكرة 3GB LPDDR3 RAM بالإضافة إلى 16GB ROM وذاكرة خارجية قابلة للزيادة حتى 128 غيغابايت، مما يمكن المستخدمين من تشغيل عدة وظائف في آن واحد: كألعاب الفيديو والدردشة المباشرة وتشغيل الموسيقى دون أية مشاكل. يعمل الهاتف باستخدام واجهة المستخدم المبتكرة من هواوي، والتي تعمل على تحسين الأداء من خلال توزيع الموارد بشكل يناسب احتياجات المستخدم ويمنح الأولوية للتطبيقات بناءً على سلوك المستخدم وتجربته.



