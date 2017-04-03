جديد التقنية: هاتف honor 8 lite من هواوي

قامت هونر، العلامة الأولى للهواتف الذكية من هواوي، بكشف النقاب عن هاتفها الجديد honor 8 lite، والذي يعد الآخر من نوعه ضمن هذه السلسة من الهواتف.



لعل هذا الإطلاق يأتي كخطوة طبيعية لنجاح منتجها السابق honor 8 وذلك بفضل تصميمه الفريد وألوانه الجذابة. ولعل الشركة بهذه الخطوة تطمح لتوفير منتج شبيه بالسابق له ولكن بخفض ملحوظ في التكلفة.

من ناحية التصميم الخارجي، فإن هذا الهاتف يوفر تقريباً نفس تصميم الهاتف السابق له، ولكن يمكن ملاحظة الانخفاض في وضوح ودقة الشاشة منذ الاستعمال الأول للهاتف. ولكن عدا عن ذلك، فالهاتف لا يزال يحتفظ بنفس الراحة في الاستخدام وهو يعطي انطباعاً لائقاً بالنظر عن بعد، حيث لا يمكن تقدير أو احتساب الجهاز على فئة الهواتف قليلة التكلفة بفضل التصميم الرفيع والأنيق.



ومن ناحية التشغيل، فإنه يعمل بنظام أندوريد المبتكر EMUI 5.0 الذي يضم نظام تعلم ذكي يحقق الأداء الأمثل للهاتف من خلال توفير الخدمات والوظائف وفق احتياجات المستخدم وتحديد قائمة التطبيقات المفضلة إسنتاداً إلى سلوكيات المستخدم مع مرور الوقت. وكما في هواتف الشركة الأخرى، فإنه يمكّن المستخدم من يمكّن الوصول إلى 90% من التطبيقات في ثلاث خطوات أو أقل.

وبالنسبة لعشاق التصوير، فإن الشركة لم تخيب ظن المستخدمين، فهو يتفوق على الكثير من الهواتف من نفس الفئة السعرية في هذا الجانب، فكاميرته الخلفية تعمل بقوة 12 ميجا بيكسل، أما الأمامية تعمل بقوة 8 ميجا بيكسل وتوفر زاوية تصوير عريضة قياس 77 درجة، فضلاً عن وظيفة إلتقاط صور السيلفي المحدثة عالية البديهية أما كاميرا الهاتف الخلفية قوة 12 ميجا بيكسل.



كما أن الهاتف يأتي بمعالج مركزي ثماني النواة بسرعة 3 جيجا هيرتز وذاكرة عشوائية LPDDR3 وسعة تخزين داخلي 16 جيجا بايت يمكن زيادتها إلى 128 جيجا بايت، حيث يمكن لهذا الاختلاف في السعة أن يناسب فئة واسعة من المستخدمين.

وهنا يجدر التطرق إلى تعليق كريس سن بايجونج، نائب رئيس علامة هواوي هونر الشرق الأوسط بخصوص هذا المنتج الجديد من الشركة: "تتفانى honor في تطوير هواتف ذكية تحاكي أسلوب الحياة والشخصية الفريدة لجيل الألفية، حيث وجدنا الفرصة بعد إطلاق هاتف honor 8 لتقديم نسخة أخف من الهاتف، تفتح المجال أمام المزيد من المستهلكين للإستمتاع بالمظهر العصري الجذاب ومزايا الأداء القوي بسعر خيالي".



