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إلكترونيات

آي تي بي لايف تحقق الرقم القياسي بأطول "سيلفي ستيك" في العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
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آي تي بي لايف تحقق الرقم القياسي بأطول "سيلفي ستيك" في العالم

حققت آي تي بي لايف، جناح التسويق لرواد التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة آي تي بي ميديا، ليلة أمس الأربعاء، الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية "بصورة مأخوذة من أطول سيلفي ستيك في العالم".


تم تحقيق هذا الرقم القياسي في حفل "أمة المؤثرين"، والذي تم خلاله كذلك إطلاق موقع ITPLiveME.com الجديد.


وتم تحقيق هذا الرقم القياسي فيما سبق من قبل "بلاستييم مات وبيسي"، وهما مدونين من إيطاليا نجحا في صنع سيلفي ستيك بطول 15.57 متر. كسرت آي تي بي لايف هذا الرقم بسيلفي ستيك طولها 16.1 متر.


أُقيم الحفل في فندق فيكيروي بالم جميرا الجديد في دبي، وقد حضره كبار الشخصيات في عالم التواصل الاجتماعي وقد وصل عدد المشاركات على مواقع التواصل إلى أكثر من 10 مليون.

وفي هذا الخصوص، قال سامر خلوف، المحكِّم الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "نجحت السيلفي ستيك المتناسبة مع الشروط هذه في كسر الرقم القياسي العالمي الحالي. وكوننا المحكم المسؤول عن كسر الأرقام القياسي حول العالم، نحن سعيدون برؤية هذه الأرقام العالمية يتم تحقيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي هذا الحفل المذهل ومثيلاته".

ومن جهته، قال أحمد بشور، المدير العام لآي تي بي لايف: "إن تحقيق الرقم القياسي العالمي طريقة مثالية لإطلاق موقعنا الجديد للمؤثرين ITPLiveME.com، ونحن نفتخر بحصولنا على هذا التصنيف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولكن هدفنا الرئيسي هو تحقيق الأرقام القياسية لعملائنا ومساعدتهم على تعزيز حضورهم في سوق المؤثرين".

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