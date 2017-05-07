"كويست" تحرص على تقديم السرعة في تلبية الزخم طلب العملاء

أعلنت شركة كويست سوفت وير ، الرائدة عالمياً في مجال إدارة الأنظمة ومزود حلول أمن البرمجيات عن زخمٍ قوي في أعمالها المتنامية في إدارة البيانات، الأمر الذي يوفر حلولاً تساعد المنظمات على إدارةٍ أفضل لمنصات قواعد البيانات التقليدية والناشئة، بما في ذلك Toad من Oracle و SharePlex وFoglight Database و Spotlight Enterprise. حيث شهدت كويست نمواً في إجمالي الحجوزات على إدارة قواعد بيانات الأعمال بنسبة 10% سنة عن سنة في الربع الرابع من السنة المالية 2017 وهو الربع الأول مع الانفصال عن ديل.

ويعزى هذا الجزء الكبير من النمو إللى زيادة دعم الأعمال لمنصات قواعد البيانات المفتوحة مثل Postgres و MySQL. ولموصلة هذا الزخم في الأعمال فقد وقعت كويست شراكة جديدة واسعة مع EnterpriseDB® لتوفير مقدرات في إدارة قواعد البيانات إلى منصة قاعدة بيانات المستخدمين المتنامية EDB Postgres™. فضلاً عم تخطي شعبية Toad World community التابع لشركة كويست لأكثر من 550،000 عضوية. وتواصل الشركة دفع عمليات الابتكار من خلال تقديم منتجات إلى الأسواق والتي تساعد المطورين والإداريين على إدارة ورصد وحماية أفضل لقواعد البيانات في البيئات السحابية الناشئة الهجينة.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقول كريك دافول، المدير التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لدى كويست لحلول إدارة قواعد البيانات: " تتطلع الشركات بشكلٍ متزايد إلى خفض التكاليف في الوقت الذي تدير فيه بيئات متعددة لقواعد البيانات التي تغذي وتدعم توسيع الأعمال التجارية. تتمتع كويست بسجلٍ حافل وناجح في مساعدة إخصائيي قواعد البيانات على إدارة ورصد وتكرار مجموعة واسعة من منصات قواعد البيانات، سواءً في أماكن العمل أم في السحابة الإلكترونية. يضمن التزامنا بـ Toad World community بالإضافة إلى تركيزنا على تقديم منتجات جديدة لمنصات قواعد البيانات المفتوحة مثل Postgres وMySQL، لعملائنا الأدوات اللازمة لتكون ناجحة اليوم وفي المستقبل".

الشراكة لدعم منصات قواعد البيانات الناشئة:

في سبيل توسيع قدرات إدارة قواعد البيانات للوصول إلى منصة أوسع، وقعت كويست شراكة مع EnterpriseDB لدعم مستخدمي منصةEDB Postgres المتزايدة الشعبية، حيث تؤكد هذه الشراكة نمو توجهات هذا القطاع للمنظمات التي تستخدم منصات قواعد البيانات المتعددة. ووفقاً لدراسة كويست مؤخراً، وعلى الرغم من استمرار SQL Server و Oracle في قيادة مشهد قاعدة البيانات الشاملة إلا أنه يتوقع أن يتزايد عدد اخصائي قواعد البيانات الذين بحاجة إلى التعلم والعمل على مجموعة أوسع من منصات قواعد البيانات خلال العام المقبل. وعلى وجه التحديد منصة Postgres. ووفقاً للدراسة، فإن 22% من اخصائي قواعد البيانات إما يستخدمون منصة EDB Postgres أو يتوقع أن يستخدموها بحلول نهاية العام. تضمن شراكة كويست مع EnterpriseDB للمطورين والإداريين سهولة إدارة ورصد وحماية البيانات في منصة EDB Postgres المفتوحة المصدر.

تعقيباً على ذلك يقول لينلي هينسارلينغ، نائب الرئيس الأول في إدارة واستراتيجية المنتجات لدى EnterpriseDB: "يطبّق عملائنا مجموعة واسعة من منصات قواعد البيانات في جميع أنحاء المنظمات، بما في ذلك منصة EDB Postgres. إنه لأمر حاسم أن تتوفر لديهم التقنيات التكميلية الصحيحة مما يتيح لهم رؤية كاملة وإدارة فعالة لجميع حلول إدارة البيانات الخاصة بهم. إن كويست شريك تكنولوجي مثالي لنا، حيث تضمن أدواتها في إدارة قواعد البيانات لعملائنا ، إدارة ومراقبة قواعد البيانات بسلاسة في محفظتهم بما في ذلك منصة EDB Postgres والمستوى لدعم احتياجات الأعمال المستقبلية".

الالتزام بـ Toad World community

في الواقع إن مواقع المجتمعات للمطورين هو للانخراط والتعلم حول أفضل الممارسات والأدوات لإدارة منصات قواعد البيانات في أماكن العمل أو على السحابة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد العضويات في بـ Toad World أكثر من 550،000 عضو، وأدى إلى تحميل أكثر من 20،000 أداة مجانية شهرياً. يمكن للمطورين والإداريين الانضمام إلى المناقشة وتعلم أحدث النصائح لإدارة Postgres في قسم Toad World الجديد باسم PostgreSQL برعاية EnterpriseDB ، ويحصل الأعضاء على إمكانية الوصول المباشر على المحتوى الذي أنشأته منصة Postgres.

التخصيص إلى ابتكار المنتجات:

وتعزيزاً لالتزامها بمساعدة مدراء قواعد البيانات على إدارة التطبيقات الهامة في البيئات الهجينة الناشئة مؤخراً، أعلنت كويست اليوم عن أحدث إصدار من SharePlex الذي يسمح للإداريين بتكرار البيانات من قواعد بيانات أوراكل في أماكن العمل إلى منصات AWS (EC2 و RDS) (EC2 و رديز) وسحابة Azure. وحسب الإعلان المسبق فإن SharePlex مرخصة من EnterpriseDB لنقل البيانات من منصة Oracle إلى منصة EDB Postgres، مما يمكن العملاء من نسخ البيانات الهامة وترحيلها إلى تطبيقات منصة Postgres الجديدة. كما يتوفر اليوم الاصدار الجديد لقاعدة بيانات Foglight التي توفر إمكانية الرصد والتشخيص المتقدم لرصد أداء قاعدة البيانات لمنصتي MySQL و Postgres، ومع هذا الإصدار الجديد يمكن لإداري قواعد البيانات الاكتشاف بسرعة والرد على عدد لا يحصى من القضايا التي يمكن أن تؤثر على تطبيقات الأعمال الهامة.