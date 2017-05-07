بيفورت تطلق خدمة "الدفع عند الاستلام" عبر البطاقات المصرفية

أعلنت شركة "بيفورت" الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات الالكترونية في العالم العربي، عن تقديم خدمة جديدة تسمح للمتسوقين من مواقع التجارة الإلكترونية بالدفع عبر البطاقات المصرفية عند الاستلام، مما يمكن تلك الشركات من تعزيز الخدمات التي توفرها لعملائها. وفيما ستتيح شركة "سوق دوت كوم" -أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي- الخدمة الجديدة لعملائها، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد بيفورت لتقديم الخدمة عبر المزيد من شركات التجارة الإلكترونية في كافة أنحاء المنطقة في وقت لاحق.



وأعرب السيد/ عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت عن سعادته باطلاق الخدمة الجديدة قائلاً: "نحن سعداء باستمرارنا في تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا على مستوى العالم العربي، مما يمكن شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة من توفير المزيد من خيارات الدفع لعملائهم. وقال: نحن فخورون باطلاق أحدث خدماتنا بالتعاون مع سوق دوت كوم، حيث ننفرد بكوننا أول من يقوم بتوفير خدمة الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم عند الاستلام للمتسوقين إلكترونيا في منطقة الشرق الأوسط."

وقال رونالدو مشحور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـسوق دوت كوم: "نحن متحمسون لتقديم خدمة الدفع عند الاستلام، عبر البطاقات المصرفية، وأنا على يقين أن العملاء سيكونون سعداء أيضاً باطلاق هذه الخدمة المتميزة، حيث تتيح الخدمة المقدمة من قبل بيفورت الفرصة للمتسوقين اختيار وسيلة الدفع الأنسب لهم عند الاستلام، سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية. ويستطيع مندوبو التوصيل لدينا من إتمام عمليات الدفع لكافة أنواع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية باستخدام جهاز البطاقات المحمول".

وحسب تقرير"مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016" وصلت نسبة المستهلكين الذين يفضلون السداد نقداً، أو ما يعرف ب"الدفع عند الاستلام"، إلى 50% من إجمالي أعداد المستهلكين في العالم العربي، مما يمثل شريحة كبيرة من سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة. وبالرغم من ذلك شهد سوق التجارة الالكترونية في المنطقة مؤخراً نمواً ملحوظاً في نسب الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، حيث يفضل الكثير من المتسوقين عبر شبكات الانترنت استخدام بطاقات الائتمان. وتؤمن شركتا بيفورت وسوق دوت كوم أن الخدمة الجديدة هي بمثابة مبادرة أخرى، تسهم في تعزيز الثقة في التجارة الالكترونية والدفع عبر البطاقات المصرفية، خاصة بين العملاء الذين يفضلون الدفع عند الاستلام.

ومن المتوقع أن يتزايد حجم عمليات الدفع إلكترونيا في المنطقة العربية ليصل إلى 69 مليار دولار في السنة بحلول العام 2020. ووفق تقرير مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية، تشهد المنطقة نمواً متزايدا في إقبال المتسوقين على الدفع إلكترونيا، وأن السعودية والإمارات تسجلان أعلى معدلات النمو في هذا المجال.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تجعل بيفورت الدفع الإلكتروني عملية أمنة لكل من المشتري والبائع، في العالم العربي حيث تقدّم مجموعة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني التي تلبّي احتياجات المنطقة العربية، والتي تم تصميمها لتلائم ثقافة وعادات الشراء للعملاء العرب، عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

وتعتمد المئات من كبريات شركات التجارة الإلكترونية في العالم العربي، على شبكة بيفورت في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وفي مقدمتها بي إن سبورتس beIN SPORTS وسوق دوت كوم Souq.com ولاندمارك Landmark وجمبو للالكترونيات Jumbo Electronics وطلبات دوت كوم talabat.com وطيران ناسflynas والعربية للطيران Air Arabia و فلاي إن Flyin وتطبيق مسافر Musafir وشركة “Dr bridge” ومنصة جو اجازة GoEjaza وكيدزانيا KidZania live وGTA للسفر وأسطى Ousta وموقع هدية للاطفال Hedeya Store وجزيرة ترافيل Gezira Travel وتريبتانزا Triptanza و نور ADSL وسمارت مارت SmartMart وأريكة Ariika وايفنتس Eventtus.

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