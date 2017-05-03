Muzun تطلق منصة تحليلات تقيس الأثر المباشر للإعلانات

أعلنت شركة Muzun اليوم، عن إطلاق منصة AdBeacon® الأولى من نوعها في العالم لقياس الأثر المباشر للإعلانات الرقمية والتجارية، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.



وأوضحت الشركة المتخصصة في خدمات ومنتجات التحليلات والتكنولوجيا، أن منصة AdMobalize التي قامت بتطويرها، تستخدم أجهزة استشعار لجمع المعلومات الديموغرافية والعواطف وغيرها من البيانات مثل زمن الوقوف والانطباع الإجمالي للمشاهدين أو العابرين من نقاط الرصد، وذلك لتقديم تحليلات آنيّة وتقوم المنصة بإرسال جميع التحليلات التي جري التقاطها إلى لوحة المؤشرات والتحكم التي تسمح للمستخدم بتقييم النتائج والأداء، إضافة إلى تحديد أبرز الاتجاهات الرئيسية وإجراء أي تعديلات ضرورية على المحتوى.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أشارت الشركة إلى أنه من أبرز استخدامات المنصة هو استخدامها كأداة فعالة للمساهمة في دعم مبادرة السعادة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأن تحقق الانسجام مع أهداف الدولة في مجال السعادة، فضلاً عن دعم قطاع التجزئة في المنطقة. إذ تقدم المنصة للقطاع الخاص والجهات الحكومية وسيلةً فعالةً لقياس تجربة العملاء عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن التفريق بين التفاعلات المباشرة وتلك القائمة على شبكة الإنترنت.



وبهذا الصدد، قال سيف مدحت الرئيس التنفيذي لشركة Muzun، الموزع الحصري لمنتجات شركة AdMobilize في منطقة الشرق الأوسط: "نطرح من خلال منصة AdBeacon® تقنيةً جديدةً كلياً لمنطقة الشرق الأوسط، والتي حققت نتائج متميزة في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشمال إفريقيا. إذ تمتلك المنصة القدرة على تغيير قطاع التحليلات الرقمية في المنطقة، كونها توفر تحليلات من شأنها تعزيز التفاعل مع العملاء والارتقاء بتجربتهم بشكل عام".



وأضاف: "تُعتبر منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات بشكل خاص، منطقةً مواكبة لمفاهيم الابتكار والتكنولوجيا الذكية. ونعتقد بأنه من الممكن استخدام هذه المنصة من قبل العديد من القطاعات لإحداث تغييرات جذرية على مستوى تفاعل العملاء، كما أنها تساعد في ذات الوقت على دفع مبادرات السعادة في المنطقة".

يذكر أن المنصة تستخدم بشكل واسع من قبل مجموعة من أبرز علامات التجزئة والمراكز التجارية ووكالات الإعلانات الرقمية العالمية.



