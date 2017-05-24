كوالكوم تدعم نمو نظم إنترنت الأشياء بتقديم أكثر من مليون رقاقة يومياً

أعلنت شركة «كوالكوم إنكوربوريتد» اليوم من خلال شركتها التابعة «كوالكوم تكنولوجيز» وضمن فعاليات «ورشة عمل تحليل صناعة إنترنت الأشياء» أن الشركة تسلّم أكثر من مليون رقاقة يوميًا خاصة بتقنية إنترنت الأشياء.

ويجسد هذا الزخم قدرة شركة «كوالكوم تكنولوجيز» الفريدة على الابتكار وتوفير الأدوات اللازمة لتقنية إنترنت الأشياء، وتلبية متطلبات العملاء العالية لتحقيق قابلية التشغيل البيني والاتصالات والحوسبة والأمن المعلوماتي. وترتكز الشركة إلى خبراتها التقنية كي تصمم منصات تساعد العملاء على تسويق منتجات إنترنت الأشياء بسرعة وبتكلفة اقتصادية في مجالات متنوعة تشمل الأجهزة القابلة للارتداء وتوليد الصوت والموسيقى والكاميرات المتصلة بالشبكة والروبوتات والطائرات دون طيار ومراقبة المنزل والأتمتة والترفيه المنزلي والتطبيقات التجارية والصناعية لإنترنت الأشياء.

وعلّق راج تالوري، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات إنترنت الأشياء في كوالكوم تكنولوجيز قائلًا «نركز على توسيع إمكانيات أطراف الشبكة إلى أبعد حد ممكن عبر دعم الأشياء المستخدمة يوميًا بتقنيات الاتصالات والحوسبة وأمن المعلومات المطلوبة لتوفير تقنية إنترنت الأشياء قويّة، تمتاز بأجهزة ذكية وسهلة الاستخدام وتتعاون معًا بسلاسة وتطبق مزايا الأمن المتقدمة.» وأضاف «على الرغم من أن مئات العلامات التجارية قد باعت أكثر من 1.5 مليار منتج لتقنية إنترنت الأشياء بالاعتماد على حلولنا، فنحن ما زلنا نخوض في المناطق الضحلة للفوائد التي تستطيع تقنية إنترنت الأشياء تقديمها، إذ يقدر المحللون أن تطبيقات إنترنت الأشياء سيكون لها تأثير اقتصادي إجمالي يصل إلى 11 تريليون دولار سنويًا بحلول العام 2025. وعملنا على تعزيز قدراتنا في هذا المجال لتضاف إلى ابتكاراتنا في مجال منصات الأجهزة النقالة، وانطلقنا نبتكر في مجالات جديدة مشوقة مثل التعلّم العميق، وواجهات التفاعل الصوتي، واتصالات إل إي تي عبر إنترنت الأشياء التي ستنتج جيلًا جديدًا من أجهزة إنترنت الأشياء.»

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تمتد مساهمات كوالكوم تكنولوجيز في أجهزة إنترنت الأشياء عبر مجموعة منظومات متنوعة، فمثلًا اُعتمدت منصات الشركة القابلة للارتداء في أكثر من 150 منتج قابل للارتداء، وتستخدم أكثر من 80 في المئة من الساعات الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد وير» معالج «سنابدراجون وير 2100.» أما في المنازل الذكية، فإن أكثر من 125 مليون جهاز تلفاز وترفيه منزلي وما شابهها من المنتجات المنزلية المتصلة بالإنترنت التي تنتجها العلامات التجارية الرائدة يعتمد على رقاقات الاتصال من كوالكوم تكنولوجيز. ونجد في مجال تطبيقات إنترنت الأشياء التجارية والصناعية، أن أكثر من 30 تصميمًا يستخدم مودم «إم دي إم 9206» (MDM9206) من كوالكوم والذي يوفر دعمًا متعددًا لموجات «إل إي تي» (إم 1 وإن بي 1، وإي جي بي آر إس والموجات الراديوية العامة.) وهذا المودم مطوّر خصيصًا لتطبيقات إنترنت الأشياء ويتوفر اليوم تجاريًا للشركات المنتجة.

ولتلبية متطلبات هذه المجموعة الواسعة من المنظومات والنماذج المختلفة من أدوات إنترنت الأشياء، عملت «كوالكوم تكنولوجيز» على تطوير أوسع مجموعة من الرقاقات والمنصات المناسبة لتوفير الاتصالات النقالة، وتشغيل الوسائط المتعددة، واتصالات واي فاي وبلوتوث والنظم على رقاقات. وتشمل هذه الحلول برامج شاملة مع تطبيقات خاصة بالمنصات ومكتبات من واجهات برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى دعم تشكيلة واسعة من بروتوكولات الاتصال ونظم التشغيل والخدمات السحابية.

ولمساعدة أوسع طيف من الشركات المصنّعة على تطوير أجهزة إنترنت الأشياء بسرعة وتكلفة اقتصادية، تقدم شركة «كوالكوم تكنولوجيز» أكثر من 25 منصة تصميم مرجعي جاهزة للإنتاج من خلال مجموعة من مصنعي التصميم الأصلي للمنتجات المتنوعة تشمل أجهزة المساعدة المنزلية عبر التفاعل الصوتي، والكاميرات المتصلة بالإنترنت، والطائرات دون طيار، وعدة الواقع الافتراضي، وتجهيزات الإضاءة، والأجهزة المنزلية، والبوابات والموزعات الذكية.