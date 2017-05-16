تويتر تطلق ميزة «اللحظات» الجديدة على جميع الأجهزة

سيلاحظ مستخدمو تويتر في الإمارات العربية المتحدة الآن ظهور قسم جديد عليها ضمن علامة التبويب الجديدة «استكشاف»، تقدم هذه العلامة لحظات منسقة باللغة العربية تحت قسم «متداول الآن». وفي الأجهزة التي تدعم إعداداتها اللغتين العربية والإنجليزية، تنقسم هذه الميزة الجديدة إلى «لحظات اليوم» يليها قسم «استكشاف الكلّ»، الذي يعرض أربع فئات مختلفة هي: الأخبار والرياضة والترفيه والمرح.

أطلقت تويتر في نوفمبر ميزة «اللحظات» والتي تمكّن أي شخص من ربط مجموعة تغريدات مع بعضها البعض لتشكل لحظة واحدة، سواء كانت تلك التغريدات من الحساب الخاص بكل منهم أو من حسابات الآخرين. وتوفر تويتر للمستخدمين ميزة اختيار اللحظات الخاصة بهم ببساطة بمجرد اختيار السهم الأيمن الكبير من أي تغريدة والنقر على «الإضافة إلى لحظة»، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ما هي جوانب استعمال اللحظات؟

1. الاستمرار في متابعة ما يحدث حولك بسهولة أكبر.

فبدلاً من متابعة آلاف الحسابات على تويتر أو متابعة وسم معين لمواكبة موضوعات تهتم بها، تستطيع ببساطة متابعة قصة معينة باللغة العربية منشورة على صفحة «استكشاف». وهكذا تتمكن بعد اختيار «اللحظة»، من التنقل ضمن مجموعة من التغريدات التي أطلقتها مصادر متعددة عن الموضوع ذاته.

2. لن تفوتك الأخبار العاجلة ما أن تقع وتنتشر.

إذا نظرت إلى الأخبار التي تحدث باستمرار، مثل الأحداث الرياضية، ستلاحظ ظهور خيار لمتابعة «لحظة» مؤقتًا. فبصورة مشابهة لمتابعة حساب، ستتمكن من عرض أي تغريدات جديدة تضاف إلى «اللحظة» على جدولك الزمني، فإذا انتهت القصة، تنتهي التغريدات التي تصلك منها أيضاً.

كيف تتحكم باللحظات؟ إليك بعض النصائح عند التعامل مع لحظة على هاتفك النقال:

اسحب جهة اليمين: للانتقال من تغريدة إلى أخرى ضمن تغريدات لحظة

اسحب جهة الأعلى أو إلى الأسفل: لإخفاء لحظة والعودة إلى الصفحة الرئيسية

للإعجاب بتغريدة، انقر مرتين على صورة التغريدة المنشورة ضمن لحظة

حدد زر «مشاركة» في نهاية لحظة معينة: لمشاركة متابعيك بلحظة كاملة