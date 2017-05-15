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قفل السيارة وإلغاء قفلها أصبح ممكناً باستخدام الهاتف الذكي

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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قفل السيارة وإلغاء قفلها أصبح ممكناً باستخدام الهاتف الذكي

تعاونت شركة جيمالتو، الرائدة على مستوى العالم في مجال الأمن الرقمي ، لتقدم حلها المتخصص في دعم ’مفاتيح السيارات الرقمية’ الجديدة القائمة على الهواتف الذكية لشركة دايملر وذلك لمجموعة سيارات مرسيدس بنز الفئة E (Mercedes-Benz E-Class).

تجدر الإشارة إلى أن الحل المبتكر لشركة السيارات المتميزة يمنح السائقين حرية قفل سياراتهم وإلغاء قفلها وبدء تشغيلها عن طريق استخدام هواتفهم الذكية المعتمدة على تقنية الاتصالات قريبة النطاق "NFC". يتيح حل TSH من شركة جيمالتو التشغيل السلس والآمن عبر الأثير للمفاتيح الرقمية لأي نوع من الهواتف يدعم ذلك الحل.

يتم تنزيل المفتاح بأمان إلى عنصر آمن* من خلال حل TSH الخاص بشركة جيمالتو، مما يتيح للسائقين قفل/إلغاء قفل سياراتهم بمجرد وضع هواتفهم الذكية على مقبض الباب. كما يمكن تشغيل المحرك عن طريق الهاتف في درج الشحن بلوحة العدادات مع الضغط على زر البدء. وهذا الحل يعمل حتى في حالة فراغ بطارية الهاتف، ومن ثم فهو يغني عن الحاجة إلى حمل مفتاح تقليدي، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وكجزء متكامل من برنامج "Mercedes me connect"، فإن مفتاح السيارات الرقمي سوف يتصل بسلاسة مع الخدمات التي تفي بمتطلبات سرعة التنقل وأساليب الحياة الرقمية في الوقت الراهن.

وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، قالت كريستين كافيليولي، نائب رئيس حلول التنقل الجديدة في شركة جيمالتو، "إن العصر الرقمي يحتم على الشركات حشد خبراتها لبناء علاقات قوية مع جميع أصحاب المصلحة داخل النظم البيئية للسيارات المتصلة" وأضافت  "بالنسبة لشركة Daimler AG، فإن الهدف تدعمه حلولنا بشكل متكامل، مما يمكنها من تقديم خدمات مبتكرة لعملائها من خلال جهازهم المفضل، دون التنازل فيما يتعلق بالأمن".

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