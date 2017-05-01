"هواوي البحرين" تجهّز مركز بيانات شركة "إن إي سي بيمنتس"

أعلنت كل من شركة "هواوي البحرين" وشركة "إن إي سي بيمنتس" NEC Payments عن تجهيز مركز بيانات جديد يخدم مختلف المؤسسات في القطاع المالي في البحرين والمجتمع اللانقدي. واستطاعت حلول هواوي المتكاملة تعزيز مركز البيانات الجديد من حيث الأمن والقدرة الاستيعابية لتلبية حجم ارتفاع طلب عملاء "إن إي سي بيمنتس" على البيانات.



ومن بين أحدث تقنيات هواوي التي تم تجهيزها في مركز البيانات الجديد خادمان يجمعان بين العديد من الوظائف لإدارة أحجام كبيرة من البيانات في نظام أساسي واحد. وبجانب ذلك، تم تزويد المركز بأنظمة مميزة من هواوي لتخزين البيانات التي صممت خصيصاً لتتناسب مع النمو السريع للبيانات والقدرة على استرداد البيانات في حال مواجهة أية أحداث غير متوقعة، بالإضافة إلى نظام هواوي الأمني المشدد لحماية البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي البحرين" السيد فنغ نان بول:" إنه شرف بالنسبة لنا أن نخطي خطوة أخرى إلى الأمام باتجاه التحول الرقمي في البحرين وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، ونحن نتطلع قدماً لقيام مركز البيانات هذا بتعزيز الشركات الخدماتية المالية والاقتصاد اللانقدي في البحرين. يسعدنا تسخير معارفنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبرتنا التقنية الواسعة، وابتكاراتنا المستمرة في بناء منصات تكنولوجية مفتوحة، مرنة وآمنة في البحرين".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يوفر مركز بيانات "إن إي سي بيمنتس" خدمات لتلبية احتياجات القطاع المالي في البحرين وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، كما يوفر خدمات أمنية للشبكات ولمعالجة البيانات بالإضافة إلى سعة تخزين للبيانات تواكب التوسع في حجم المعاملات الإلكترونية والبيانات للمهمات الطارئة. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تتطلب خدمات المدفوعات الاستفادة من هذا المركز، فضلاً عن مؤسسات القطاع العام.

هذا ويحظى مركز بيانات "إن إي سي بيمنتس" الذي أنشأ حسب المعايير الدولية وتشمل شهادة الالتزام بأحدث إصدار لمعايير أمن البيانات لبطاقات الدفع. وتناسب البنية التحتية المرنة للمركز الجديد متطلبات جميع العملاء، وخاصةً من يتطلب مستويات أداء عالية في بيئة عمل آمنة لمعالجة البيانات وتنفيذ المعاملات الإلكترونية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إن إي سي بيمنتس" السيد أندرو سيمز: "يسرنا التعاون مع شركة عالمية مثل "هواوي " التي لديها فهم واضح حول التحول الرقمي في البحرين والتي تلتزم أيضاً بمبادئ النجاح المشترك. يعتبر تجهيز مركز بياناتنا في البحرين مرحلة مهمة في تطوير منصتنا المبتكرة التي تمتاز بكونها متعددة القنوات والعملات، وقدرتنا على توثيقها بشهادات عالمية لإجراء معاملات مالية إلكترونية".

وأضاف السيد سيمز: "سيمكننا مركز البيانات الجديد من تشغيل وتوسيع نطاق منتجات وخدمات الدفع الحديثة لمختلف العملاء من شركات مالية خدماتية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيعزز ذلك من شمولية الخدمات المالية كما سيساعد على خلق تدفقات جديدة للموارد المالية داعمة للحكومات والشركات والمستهلكين على حد سواء. ولقد جعلت "هواوي البحرين" عملية تجهيز المركز هذا أمراً سلساً جداً سيعود بالنفع علينا، وعلى العملاء، كما سيساعد في دفع التحول الرقمي في البحرين".

هذا ويذكر أن حلول مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايس" للمشاريع في البحرين صممت لمساعدة الشركات في تلبية متطلبات عالم أكثر تواصلاً وتزويدهم بميزة تنافسية أفضل في السوق المحلية.

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