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لعبة "الحية" الشهيرة من التسعينات تعود مجدداً

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
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لعبة "الحية" الشهيرة من التسعينات تعود مجدداً

من المتوقّع أن يقضي حاملو أجهزة هاتف نوكيا المزيد من الوقت على جهازهم الهاتفي، حيث أعلنت شركة HMD المنتجة لأجهزة هاتف نوكيا، عن النسخة الجديدة من لعبة الحية من مسنجر، وهي جزء من تجربة منصة الألعاب الفورية من فيسبوك. وستعود لعبة الحية الى قلوب الناس وهي مصمّمة بحيث يتشارك في لعبها الأصدقاء بمتعة أكبر من السابق.

وكانت لعبة الحية قد ظهرت على أجهزة نوكيا في أواخر التسعينيات ومنذ ذلك الوقت انتشرت على أكثر من 400 مليون جهاز هاتف. ولن يحتاج المستخدمون بعد اليوم للعودة الى أجهزتهم القديمة لاستعادة شعور الحنين السابق، حيث تدعو شركة HMD العالمية الى تواصل عالمي بين الأفراد من خلال اللعبة المجانية وتحدّي الأصدقاء للعب، مستخدمين منصة الألعاب الفورية من فيسبوك.

وتماشيا مع اللعبة الأصلية، سيتمكّن اللاعبون من تحريك الحية على الشاشة، بحيث تأكل التفاح والحشرات حاصدة النقاط في طريقها. وكلّما ازداد أكل الحية، ازداد معه نمو حجمها معززة بذلك عنصر التحدي في التحكّم باللعبة. وتتضمن اللعبة ست مراحل ممتعة، وكل مرحلة بخلفية مختلفة وجلد مختلف للحية. وسيتمكّن اللاعبون من اختيار واحدة من سرعات ثلاث، وكلّما ازدادت السرعة ارتفع معها عدد النقاط. إضافة الى ذلك، يمكن للاعبين، إما بشكل فردي أو كمجموعة، الاطلاع على رصيد حامل أكبر عدد من النقاط على لوحة السلّم مما يعزز من عنصر المنافسة الودية.


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن النسخة المطوّرة من لعبة الحية ستدرج أيضا ضمن جهاز نوكيا 3310، وهو إنجاز مذهل في واحد من أكثر أجهزة الهاتف بيعا على الإطلاق، معززا بذلك التشويق في عودة لعبة الحية.

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