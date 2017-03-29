توسع في إعلانات "ما قبل تشغيل الفيديو" على تويتر

ازدادت نسبة مشاهدة الفيديو على تويتر، فأصبحت قناة الفيديو ذات أهمية متزايدة للناشرين والمبدعين والعلامات التجارية الذين يريدون الوصول إلى جمهورهم عبرها. ويقدم تويتر اليوم فرصة جديدة للناشرين والمبدعين للاستفادة ماديًا من المحتوى الذي ينتجونه، وتتيح للعلامات التجارية تقديم إعلاناتهم عليها، من خلال إعلانات ما قبل تشغيل الفيديو على بيريسكوب من تويتر.

تتيح الإعلانات ما قبل التشغيل (الاعلانات التي تظهر قبل مقاطع الفيديو) على فيديو بيريسكوب للعلامات التجارية أن تربط رسالتها بأنواع معينة من المحتوى الذي يبثه المبدعون والناشرون. وتقدم تويتر مستوى التحكم ذاته الذي تتمتع به العلامات التجارية لتصميم حملاتها الإعلانية من خلال برنامج أمبليفاي (Amplify)، برنامج الشراكة الذي تتعاون فيه وسائل الإعلام والعلامات التجارية وتعمل كفريق واحد لتقديم محتوى مميز للجمهور، إلى الحملات الجديدة التي تنشأ باستخدام هذه الإعلانات. وتستنسخ التجربة كيفية ظهور الإعلانات حاليًا على جميع مقاطع الفيديو على تويتر: فعندما يمرر المستهلكون جداولهم الزمنية أو يبحثون عن محتوى من ناشرين أو مبدعين معينين، تبدأ مقاطع فيديو بيريسكوب – المباشرة أو الحيّة – بإعلانًات قصيرة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أطلقت تويتر حديثًا أول تجربة مميزة في مجال المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شراكتها مع شبكة القنوات الرياضية العالمية بي إن وشركة يونيليفر، وذلك كجزء من برنامج الشراكة «تويتر أمبليفاي،». وأتاحت تلك الشراكة لجميع مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وليس بالضرورة متابعي @beINSPORTS_MENA عرض أبرز لمحات الفيديو من مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال تغريدات ترويجية تظهر مباشرة بين سلسلة التغريدات على صفحاتهم. وتحتوي كل من هذه التغريدات على إعلانات ما قبل التشغيل على شكل مقاطع فيديو مدة كل منها 5 ثوان من علامة يونيليفر للعناية بالشعر «كلير» (@ClearKSA)، وتعمل تلقائيًا قبل بدء الفيديو من «بي إن.»

وهكذا فإن الإعلانات على المحتوى الفيديو لبيريسكوب يمثّل اسلوبًا جديدًا لاستثمار الفيديو الحي والفيديو عند الطلب للوصول إلى الجمهور في اللحظات الأكثر صلة بمواضيع الإعلانات. وتجلب الطبيعة التفاعلية لبيريسكوب مباشرة تجارب حية مدهشة وتفاعلًا نشيطًا مع المستهلكين. فابتداءً من الإنتاج المحترف بزاوية 360 درجة إلى مقاطع الفيديو العفوية المسجلة بالأجهزة النقالة، تصبح تلك المقاطع المرئية مشتركة بين مختلف أنواع محتوى الفيديو.

أما لمبدعي المحتوى والناشرين الذين يستخدمون منصة بيريسكوب للبث مباشرة على تويتر كل يوم، فإن إعلانات ما قبل التشغيل هذه تقدم لهم مصدرًا جديدًا لتحقيق الدخل من محتوى الفيديو. أما خبراء التسويق، فسيجدون أمامهم منبعًا جديدًا غير مسبوق من محتوى الفيديو المناسب للعلامات التجارية لتعرض عليه الإعلانات، ويشمل ذلك الإعلانات أثناء برامج بث الفيديو المباشر من عدد من الناشرين المختارين المميزين، والبرامج، والتغريدات المروجة مع فيديو بيريسكوب، وحملات أمبليفاي (Amplify) المخصصة مع محتوى حي مميز يبثه مبدعو المحتوى.

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تويتر، «نستثمر محتوى بريسكوب بطريقة مدروسة تناسب طبيعة تفاعل الناس مع المحتوى المميز على المنصة. ونجحت تويتر حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في عقد شراكات مع بي إن سبورتس وخرابيش وحاوي وتيك بيلز وستيب لتتيح للمعلنين تقديم حملاتهم مع مجموعة واسعة من المحتوى المميز يتنوع من الترفيه إلى الرياضة والتقنية. ونتوقع إتمام اتفاقات مزيد من الشراكات قريبًا.»

تتوفر الإعلانات على مقاطع فيديو بيريسكوب اليوم للمعلنين من خلال عروض أمبليفاي مخصصة، وستطرح على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.