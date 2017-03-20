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معظم طلاب الجامعات يفضلون سناب شات على فيسبوك

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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معظم طلاب الجامعات يفضلون سناب شات على فيسبوك

أظهرت دراسة حديثة أن تطبيق التواصل الاجتماعي للأجهزة المحمولة «سناب شات» هو الخيار الأول لدى طلاب الجامعات من مواليد الألفية الثالثة، متفوقا على خدمات أكثر شهرة مثل «فيسبوك» أو«انستغرام» أو «لينكد إن»، وبحسب الدراسة التي أجراها موقع «ليند إديو» الأميركي المتخصص في توفير القروض الدراسية للدارسين، فإن 58% من طلبة الجامعات يفتحون حسابهم على تطبيق «سناب شات» قبل فتح حساباتهم على تطبيقات «فيسبوك» أو «إنستغرام» أو «لينكد إن». في حين قال 13% منهم إنهم يفتحون حساب «فيسبوك» أولاً و2% يفتحون حساب «لينكد إن» أولاً.

يذكر أن تطبيق «سناب شات» يتميز عن غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي بأن الرسائل المتبادلة تحذف بعد وصولها بثوان قليلة وهو ما يضمن قدراً أكبر من الخصوصية وحماية المحادثات بالنسبة للمستخدمين، وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه النتائج مثيرة للدهشة نظرا لأن عدد مستخدمي «سناب شات» يبلغ 158 مليون مستخدم يوميا، مقابل 8ر1 مليار مستخدم لموقع فيسبوك يوميا.

وذكر موقع «ليند إديو» في بيان أن «تصفح سناب شات أصبح أمرا معتادا بالنسبة لأغلب مواليد الألفية الثالثة، وهي السمة الديمغرافية المفضلة لدى كل شركة موجودة اليوم»، وهذه البيانات، والتي وردت في صحيفة البيان، تعد من الأنباء السارة بالنسبة لشركة «سناب» التي تدير التطبيق الذي يعرف نفسه بأنه يدمر الصور والفيديوهات المتبادلة ذاتيا لحماية الخصوصية.


وكانت الشركة قد رفضت عرضاً من مارك تسوكربيرج مؤسس «فيسبوك» للاستحواذ عليها مقابل حوالي 3 مليارات دولار عام 2013.

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