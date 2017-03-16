حلول سحابية جديدة من "أڤايا" ﻿لتلبية الطلب المتنامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت "أڤايا" عن إطلاق عروضها السحابية "حلول الإتصالات المبنية على السحابة"، المصممة لتلبية الطلب المتنامي للشركات متوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط على حلول الاتصالات السحابية. وستكون شركة "توباز" الشريك البلاتيني لـ" أڤايا"، أول الشركاء المخولين بتقديم هذه العروض في المنطقة.



وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة قدرها 90% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع، وفقاً لمؤسسة "جارتنر"، تنامي قطاع الخدمات السحابية العامة في المنطقة ليصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، وترى شركة "أڤايا" إمكانيات كبيرة لدى شركاء قنوات التوزيع الراغبين بتقديم تجارب اتصالات عالية القيمة التي يتوقعها العملاء من حلول "أڤايا" والتي تطبق في أماكن العمل كعروضها السحابية.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تمكّن عروض "أڤايا" السحابية "حلول الإتصالات المبنية على السحابة" شركاء قنوات التوزيع من تقديم حلول "أڤايا" للاتصالات الموحدة، ومراكز الإتصال، وحلول مؤتمرات الفيديو، بطريقة مثالية تلبي احتياجات عملائها من المستخدمين النهائيين. كما يمكن لشركاء "أڤايا" توفير مجموعة كاملة من الخدمات في موقع العمل، أو من خلال نمط السحابة الهجينة، أو باستضافة كاملة ليتمكن المستخدمون النهائيون من إدارة نقل بياناتهم إلى السحابة وفقاً لمتطلباتهم الخاصة.



ويمكن حالياً لشركاء "أڤايا" الراغبين باستضافة الخدمات السحابية والحفاظ عليها في مراكز البيانات الخاصة بهم، بيع خدمات عروض "أڤايا" السحابية مباشرة إلى العملاء، مع خيار إضافة خدمات أخرى حول المنتج الرئيسي، إلى جانب مواصلة بيع المحفظة الواسعة من حلول "أڤايا".

كما تنشط "أڤايا" إلى جانب شركاء رئيسيين للتوزيع من أجل تقديم حلول سحابية كاملة للشركاء، بما في ذلك الفواتير، والتزويد، والأنظمة الداعمة. وسيكون بمقدور شركاء قنوات التوزيع التركيز على بناء حلول مبتكرة لعملائهم من المستخدمين النهائيين وتقديم تجارب اتصالات صالحة للاستخدام في المستقبل.



وفي هذا الصدد، قال خالد خان ، رئيس "أڤايا" للأسواق المتوسطة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكل قطاع الشركات المتوسطة الغالبية العظمى من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد ركيزة رئيسية في دفع عجلة الاقتصاد الإقليمي. ولكن غالباً لا يحظى هذا القطاع بالاهتمام الكافي، نتيجة لتركيز المزودين على العملاء من الشركات الأكبر حجماً، أو تقديم حلول تفتقر للمرونة وسرعة الإستجابة التي يبحث عنها عملاء الشركات المتوسطة. وتوفر العروض السحابية الجديد لشركات الأعمال المتوسطة فرص الحصول على خيارات سحابية مميزة خاصة بالشركات، لتتيح لهم الاستفادة من مزايا خدمات اتصالات سحابية عالية الجودة".

من جانبه، قال جمال تركي، المدير العام لشركة "توباز": "انطلاقاً من تنامي سعي الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة لتبني الحلول السحابية، نسعى إلى تعزيز قدراتنا لتلبية تطلعاتهم من خلال التعاون الوثيق مع الشركات الرائدة في هذا القطاع. وتقدم لنا العروض السحابية الجديدة حرية العمل مع عملائنا بأسلوب ملائم لهم، ومساعدتهم على التحول الرقمي لأعمالهم وفقاً لمتطلباته ووتيرة عمل كل شركة".



