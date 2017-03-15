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إطلاق منصة تجارة إلكترونية تضم 150 شركة أمريكية﻿ في الشرق الأوسط﻿

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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إطلاق منصة تجارة إلكترونية تضم 150 شركة أمريكية﻿ في الشرق الأوسط﻿

أعلنت أكبر منصة للتجارة الإلكترونية "MallfortheWorld.com" فتح المجال لسكان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر للدخول والطلب من أكثر من 150 شركة تجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيقها وموقعها الجديد الذي أصبح متاحاً في الشرق الأوسط.


يعد تطبيق Mall For The World بنسختيه المتاحة سواء للحواسيب أو الأجهزة الذكية سهل الإستخدام وآمناً وسريعاً ويقدم للعملاء في البلدان الثلاثة فرصة التسوق من أكثر من 8.5 مليار منتج من مئات مواقع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها Tully's و BCBG وMadison Heart of New York و LightInTheBox و Newegg و Overstock و Carolee و World of Watches و eBags و Madison و Saks fifth Ave والتي غير متاحة لسكان الشرق الأوسط. تتنوع المنتجات بين الأزياء والديكور والإلكترونيات والأحذية والمجوهرات ومنتجات العناية بالصحة والجمال وغيرها الكثير.

 

لقد ازدهر مجال التسوق عبر الانترنت في الشرق الأوسط ونما بنسبة 1500% خلال العقد الماضي. مع وجود نسبة عالية من فئة الشباب المستخدمين للانترنت. وفقاً لتقارير صادرة من Hootsuite و We Are Social 62% من سكان الإمارات العربية المتحدة و 39% من سكان المملكة العربية السعودية قاموا بالتسوق عبر الانترنت خلال الشهر الماضي فقط، وبزيادة 25% و 57% على التوالي. ومن هذه النسبة السابقة، 47% من سكان الإمارات و 33% من سكان السعودية تسوقوا من خلال هواتفهم الذكية، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.


عبر كريس فولايان، الرئيس التنفيذي ل Mall For The World قائلاً: "لطالما فكرنا في دخول الشرق الأوسط وبإعتقادنا إنه الوقت المناسب لذلك نظراً للإمكانيات العالية والتطور المحيط بالتجارة الإلكترونية التي تمتلك كل العناصر اللازمة لدخولنا وترك علامة فارقة لنا. إن شهية المستهليكن للحصول على منتجات أمريكية وأوربية بإزدياد مستمر لكن مع سبل محدودة للوصول لهذه المنتجات وهذا ما يميز شركتنا عن غيرها. خطتنا التالية هي توسيع وجودنا في المنطقة ليغطي 5 أسواق أخرى قبل نهاية السنة".


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