زيروكس السعودية تقدم منصة مفتوحة للتواصل مع العملاء

أعلنت الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس المحدودة عن تدشين حملة "نحن نهتم" في المملكة بالتعاون مع الشركاء. ومن شأن هذه الحملة أن تقدم منصة تتيح للعملاء والموظفين تبادل التوصيات والمقترحات والمشكلات مع الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس.

ويقوم فريق الحملة بتسجيل كافة المساهمات التي يتلقاها لكي يستغلها في تحليل تجارب العملاء والموظفين مع شركة زيروكس. وتعمل "نحن نهتم" على مساعدة قيادات الشركات في اتخاذ القرارات الضرورية لسد أي فجوة وتفادي تكرار الأخطاء بغية الارتقاء بتجربة جميع المهتمين. وسوف تساعد المنصة على تحسين مجمل تجارب العملاء، والتواصل، وتعزيز العلاقات مع الموظفين.

وعن هذه الخطوة، يقول إيهاب جندي، المدير الإداري ومدير قطاع تكنولوجيا المعلومات في زيروكس السعودية: "إن موظفينا هم أثمن ما لدينا، كما أن عملاءنا هم أساس وجود ونجاح الشركة. ومن خلال إخلاص أفرادنا نتمكن من إقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء الذين نخدمهم، وكذلك الشركاء والمجتمع ككل. ونرى أن الجيل الجديد من المواهب السعودية، وأبرزها نور عبد الكريم، مديرة البرنامج في زيروكس السعودية تتولي بنجاح تنفيذ حملة "نحن نهتم" في عموم أنحاء المملكة".

يذكر أن حملة "نحن نهتم" تأتي في إطار تركيز زيروكس على تعزيز مكانتها بصفتها صاحبة نموذج يحتذى به في العلاقة بين العميل والشركة. ولأن زيروكس السعودية شركة رائدة وقائمة على أخلاقيات العمل، فإنها تثمن مسؤوليتها تجاه أفرادها وعملائها من خلال توفير منصة تواصل سلسة مثل هذه الحملة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ومن جانبه، يقول عبد الكريم الرشيد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون العمليات، في مجموعة العليان: "إن الترويج لتلك السمعة الراسخة والتي ترتكز على قيم جوهرية متأصلة، يعكسها فريق عمل احترافي يمتاز بمعايير عالية في تنفيذ الأعمال، وهو نتاج التزامنا تجاه أفرادنا وعملائنا وشركائنا، لكوننا نهتم بحق".

ويقول مارك دوفيلين، المدير العام ونائب الرئيس لشؤون عمليات الشرق الأوسط في زيروكس: "إن تلك الرعاية أسلوب حياة لدى فريق عملنا في المملكة. وأنا فخور بالكيفية التي نؤكد بها على أن الأولوية دوماً للعميل. فنحن لا نهتم بآراء العملاء فحسب، بل ونضعها موضع التنفيذ كذلك، ونسعى جاهدين على الدوام لمساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم التجارية".

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