نضال أبو لطيف يسلط الضوء على إنجازات "أﭬايا" عبر فعالية "عملاء أﭬايا" في السعودية

أقامت، "أﭬايا" فعالية في مدينة الرياض جمعت فيها عملاء "أﭬايا" من جميع أنحاء المملكة. وتحدث فيها نضال أبو ليطف، رئيس شركة "أﭬايا" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادئ، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة مع عملائها في المملكة والمنطقة، وعن خطط الشركة في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير القواعد التقنية فيها وتقديم مخرجات أعمال ذكية.



إنجازات على المستوى العالم قامت "أﭬايا" بتنفيذها بالتعاون مع عملائها في المملكة العربية السعودية والمنطقة. أبرز الإنجازات: لقب أول مستشفى رقمي في العالم كان من نصيب مجموعة د.سلميان الحبيب الطبية و"أﭬايا".



تحدث نضال أبو لطيف عن الإنجاز الكبير الذي حققته مجموعة د.سلميان الحبيب بالتعاون مع "أﭬايا"، ونتج عنه تدشين مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي أول منشأة رقمية في العالم، والذي يعمل على قاعدة رقمية بالكامل وتوفر بيئة خالية من التعامل الورقي. وقد كان لحلول "أﭬايا" دور كبير في تحقيق هذا اللقب، حيث قامت "أﭬايا" بتزويد مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي بأحدث التقنيات الذكية من أجل تقديم خدمات صحية ذكية. ومن أبرز هذه التقنيات، حلول التواصل المرئي الذكي، إلى جانب تطبيقات التواصل لكل من المراجعين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى، وتوفير منصات مرئية لتسهيل الإجراءات للمراجعين، بالإضافة إلى إعداد البنية الشبكية الخاصة بالمستشفى لضمان أداء العمليات بشكل آمن وسلس.

هذا وصرح نضال أبو لطيف بأن السعودية هي المكان الأنسب لتنمية أنشطة تعهيد الأعمال بالإنابة ومراكز الاتصال، وخاصة مع ارتفاع معدل عرض الخدمات والمبادرات العصرية سواء من الجانب الحكومي أو الخاص، مما أدى ذلك إلى نمو حاجة التواصل بين مزود الخدمة والجمهور المستهدف.

وأشاد نضال أبو لطيف بالقيمة الجوهرية التي ستسهمها الشراكة التي عقدت بين "أﭬايا" و"سمارت لينك" لحلول تعهيد الأعمال ومراكز الاتصال، الشركة الرائدة في تقديم حلول تعهيد الأعمال بالإنابة ومراكز الاتصال بالمملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي المشترك.

ولعل أبرز الشركات الرائدة في مجال هذه الأنشطة هي شركة سمارت لينك، حيث لدى الشركة أكبر مركز إتصال بالشرق الأوسط وبسعة تصل إلى 3600 موظف خدمة. حيث قامت الشركة مؤخراً وبالتعاون مع "أﭬايا" بإتمام عملية توسيع خدمات مراكز الإتصال عبر إضافة 600 عميل خدمة جديد. وتتمحور أنشطة "سمارت لينك" بتوفيرها لخدمات تخصصية ذات مستوى عالمي عبر تبنيها لأحدث تقنيات مراكز الإتصال ذات القنوات المتعددة من قبل شريكها الإستراتيجي "أڤايا" والمعروفة بتزويد حلول مراكز الاتصال العصرية في المنطقة. حيث تقوم سمارت لنك بوصل أكثر من 50 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص مع الجماهير المستهدفة لهذه المؤسسات.

وتكلم نضال عن أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وأكد على أن أنشطة الأعمال بالإنابة مثال يحتذى به لإشراك المرأة السعودي في هذا المجال وذلك بسبب التكامل الواضح بين ماهية وظائف خدمة العملاء وتطلعات المرأة السعودية.

كما أشاد نضال بالدور الكبير الذي تقوم به شركة سمارت في هذا المجال علماً أن 90% من موظفي مراكز الاتصال فيها والبالغ عددهم 3600 هم من النساء.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد صرح نضال أبو لطيف خلال فعالية "عملاء أﭬايا"، عن نية الشركة سعودة 25% من طاقم الموظفين لديها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مع حلول عام 2017، وأعرب نضال عن التزام شركة "أﭬايا" بأهداف رؤية المملكة 2030 وذلك عبر مساعدة المؤسسات في تحقيق أهدافها المعنية بالتحول الرقمي، إلى جانب التزام الشركة بدعم برامج السعودة في القطاع الخاص. وخلال الفعالية، أعلنت الشركة عن تعيينها هشام آل الشيخ كمدير لعمليات "أﭬايا" في المملكة، أحد أبرز المدراء العاملين في المملكة مع خبرة تزيد عن 16 عام في مجال أعمال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب خبرته الواسعة إقليمياً وعالمياً عبر توليه مناصب أساسية في عدد من الشركات العالمية. وسيتولى هشام عبر منصبه الجديد أنشطة تعزيز العمل مع العملاء، والتعاون المباشر معهم لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المعنية بالتحول الرقمي.

كما عقدت VIVA البحرين و"أﭬايا" شراكة استراتيجة عصرية، والتي مكنت VIVA البحرين من أن تكون أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإطلاق خدمات حلول الإتصالات الموحدة المبنية على السحابة، وذلك عبر تبنيها لأحدث ما توصلت إليه "أﭬايا" في هذا المجال. وأتت هذه الخطوة سعياً من شركة VIVA البحرين لتقديم خدمات الإتصالات الموحدة المبنية على السحابة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مسيرتها التقنية.



