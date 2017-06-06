هيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي تعتمدان تقنيات الاتصال عن بعد من "إف إم إس تك"

وقعت شركة "إف إم إس تك" المتخصصة في تزويد أنظمة خدمات الاتصال عن بعد، وشريكتها في الأعمال في إمارة دبي والإمارات الشمالية "تكنولوجيكا"، مشروعاً مشتركاً مع مؤسسة تاكسي دبي، إحدى الكيانات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، لتوريد وتثبيت أجهزة الإتصال عن بعد (تيليماتيكس) من الشركة في أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي، علاوة على استخدام منصة إدارة تلك الأجهزة.

سوف يتضمن المشروع جهازاً من "إف إم إس تك" ذو أكثر من 100 معيار للتتبّع، حيث يثبت الجهاز في سيارات الليموزين ليرسل البيانات إلى منصة نظام المراقبة التنظيميّ التابع لهيئة الطرق والمواصلات. ثم تُحلل تلك البيانات لتقييم أداء السائقين والمركبات من قبل مدراء أسطول مؤسسة تاكسي دبي، ليتواصل المدراء مع السائقين لتحسين أدائهم. وتشكّل السلامة المرورية جانب أساسي من الجوانب التي يسعى النظام الجديد إلى تعزيزها، حيث أنه يساعد أيضاً على تحليل أفضل الشوارع للسائقين بما يحد من زمن توقف السيارة من دون عمل، مما يساهم بدوره في تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء عموماً.

وعن ذلك، يقول بسام الكسار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إف إم إس تك": "نحن فخورون باختيارنا لتنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة تاكسي دبي. ونحرص على تنفيذه ومساعدة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحقيق رؤية تاكسي دبي الذكي. نتطلع إلى رؤية النتائج التي ستحققها الأجهزة الجديدة لصالح هيئة الطرق والمواصلات والمساعدة في تمهيد السبيل إلى طرق أكثر أماناً وترابطاً".