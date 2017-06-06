هيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي تعتمدان تقنيات الاتصال عن بعد من "إف إم إس تك"

وقعت شركة "إف إم إس تك" المتخصصة في تزويد أنظمة خدمات الاتصال عن بعد، وشريكتها في الأعمال في إمارة دبي والإمارات الشمالية "تكنولوجيكا"، مشروعاً مشتركاً مع مؤسسة تاكسي دبي، إحدى الكيانات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، لتوريد وتثبيت أجهزة الإتصال عن بعد (تيليماتيكس) من الشركة في أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي، علاوة على استخدام منصة إدارة تلك الأجهزة.
سوف يتضمن المشروع جهازاً من "إف إم إس تك" ذو أكثر من 100 معيار للتتبّع، حيث يثبت الجهاز في سيارات الليموزين ليرسل البيانات إلى منصة نظام المراقبة التنظيميّ التابع لهيئة الطرق والمواصلات. ثم تُحلل تلك البيانات لتقييم أداء السائقين والمركبات من قبل مدراء أسطول مؤسسة تاكسي دبي، ليتواصل المدراء مع السائقين لتحسين أدائهم. وتشكّل السلامة المرورية جانب أساسي من الجوانب التي يسعى النظام الجديد إلى تعزيزها، حيث أنه يساعد أيضاً على تحليل أفضل الشوارع للسائقين بما يحد من زمن توقف السيارة من دون عمل، مما يساهم بدوره في تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء عموماً.
وعن ذلك، يقول بسام الكسار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إف إم إس تك": "نحن فخورون باختيارنا لتنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة تاكسي دبي. ونحرص على تنفيذه ومساعدة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحقيق رؤية تاكسي دبي الذكي. نتطلع إلى رؤية النتائج التي ستحققها الأجهزة الجديدة لصالح هيئة الطرق والمواصلات والمساعدة في تمهيد السبيل إلى طرق أكثر أماناً وترابطاً".
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يسجل الإبتكار الجديد من الشركة، FMS Track 2000 IoT، جميع البيانات المتعلقة بسلوك السائق، وموقع المركبة وحالتها، وحالة المحرك وأداءه، وصيانة المركبات والمحركات، ويرسلها خلال فترات زمنية قصيرة محددة مسبقاً عبر شبكة GSM إلى منصة نظام المراقبة التنظيميّ التابع لهيئة الطرق والمواصلات. ويدعم الجهاز بروتوكول Message Queue Telemetry Transport (MQTT) الجديد، وهيكل بيانات جافاسكريبت أوبجيكت نوتيشن (JSON)، ويعمل وفق أحدث المعايير الآمنة لقناة TLS 1.2 ومعايير Secure Sockets Layer (SSL).
ويزوّد هذا الجهاز الجديد الشبيه بالصندوق الأسود من إف إم إس تك بنظام GPS ويعمل عبر شبكة GSM، ويحتوي على تسعة طرق للإدخال قابلة للتعديل، ونظام تحديد هوية السائق ذو المعايير المتعددة RFID، بالإضافة إلى عدد غير محدود من العتبات والتشكيلات لنظام التشغيل.
يعقب الكسار قائلاً: "عمل مهندسونا بجد لضمان تلبية جميع متطلبات هيئة الطرق والمواصلات في الوقت المناسب، وأن يكون الجهاز قابلاً للتخصيص والتعديل وإدخال التحسينات عليه مستقبلاً. وقد بدأ شريكنا- شركة تكنولوجيكا في دبي- بتثبيث الأجهزة ودعم مؤسسة تاكسي دبي في هذا المشروع".
ومن الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن تثبيت الجهاز في 113 سيارة ليموزين في المرحلة الأولى، على أن تثبت المزيد من الأجهزة في وقت لاحق.
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