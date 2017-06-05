آسبن تك تطلق الإصدار العاشر من آسبن وان﻿ للعموم

أعلنت شركة آسبن تك المحدودة لبرمجيات تحسين الأصول اليوم، أن الإصدار العاشر من برنامج aspenONE® أصبح متاحاً للعموم. وتدعم هذه النسخة الأحدث من مجموعة برامج إدارة أداء الأصول والهندسة والتصنيع وسلاسل الإمداد ارتقاء الشركة من تحسين العمليات إلى تحسين الأصول، حيث تضفي هذه النقلة التقدّمية في التحسين على الشركات الفضلى ميزةً إضافيةً عبر زيادة العائد الماليّ خلال دورة حياة الأصول بأكملها.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتضمن الإصدار العاشر من برنامج aspenONE حزمة aspenONE® لإدارة أداء الأصول (APM)، وهي الحزمة الكاملة الأولى على المستوى الصناعي لإدارة أداء المواقع والمعدات والعمليات. وحزمة AMP الجديدة من آسبن تك، والتي تعدّ هي عصارة زهاء 30 عاماً من الخبرة العميقة في مجال محاكاة العمليات فيما يتعلق بالبيانات الآنية الضخمة وحلول التعلم الآلي، مصممةٌ لرفع زمن تشغيل الأصول وتحسين الموثوقية وزيادة عمر خدمة التجهيزات وإنجاز الأداء الأمثل للعمليات على نطاق المنظومة بغرض دفع زيادة الربحية. وتوفّر حزمة APM المتكاملة والتي تعنى بالتحليلات إرشاداً توجيهياً للتصدّي للمستويات المتعددة من أداء الأصول، ألا وهي:
تحليل المخاطر على نطاق الموقع بواسطة برنامج Aspen Fidelis Reliability والذي يساعد في توافر الأصول ومخاطر الاستخدام عبر نمذجة الموثوقية ومحاكاتها.
تحليل العمليات بواسطة برنامج Aspen Asset Analytics software والذي يقيّم الأسباب الجذرية لاضطرابات العمليات ويتنبأ بالأحداث المستقبلية ويصف التدابير اللازمة لتلافيها. وتستخدم تحليلات الحزم المسبقة سريعة التكوين والنشر والخاصة باستكشاف الأخطاء العمودية وإصلاحها نمذجةً موحدةً لتقديم الإرشاد العملي. ويحسّن برنامج Aspen ProMV® الذي تشتمل عليه الحزمة أيضاً موثوقية العمليات وزمن تشغيل الأصول باستخدام تحليلات العمليات المتطورة ومتعددة المتغيرات للمراقبة المستمرة والمتقطعة.
تحليل أداء التجهيزات بواسطة برنامج Aspen Mtell® ، والذي يقدّم تحليلات تعلّمٍ آليٍ تتنبأ بالزمن الذي سيحدث فيه إخفاق ويستوعب السبب في حدوثه ويصف ما ينبغي فعله لتجنبه.
إضاءات على حزمة aspenONE الهندسية
تمكّن الحزمة الأحدث من برنامج aspenONE الهندسي من تحسين تصميم الأصول على مستويات رأس المال والطاقة وقابلية الضبط والآثار البيئية والسلامة والعائد وتمكين سير العمل التعاوني الذي يدفع الربحية المستدامة.
• تعكف الشركات المختصة في مجال الكيماويات والمستحضرات الطبية على القيام باستثماراتٍ كبيرةٍ لتطوير منتجاتٍ جديدةٍ وإيصالها إلى الأسواق بسرعةٍ كبيرة. يوسّع برنامج Aspen Plus® الذي تتضمنه حزمة aspenONE في إصدارها العاشر نطاق النمذجة من العمليات المستمرة إلى العمليت شبه المتقطعة لمساعدة الشركات في تسريع تطوير منتجاتٍ جديدةٍ وتحسين الإنتاج بهدف زيادة فعالية المنافسة.
• تحتاج شركات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) إلى تسريع مشروعاتها والحدّ من المخاطر من أجل المنافسة على نحوٍ أكثر فعالية. وتبسّط هندسة آسبن الأساسية على شبكة الإنترنت تكامل البيانات خلال إعداد تصميم الواجهة الأمامية الهندسي وتحسّن التعاون بين الفرق الموزعة عالمياً.
• تواجه محطات العمليات تغيراتٍ عمليةً متكررةً ومخاطر على استخدام الأصول. وتحدّ المعايرةُ الأسرع لبيانات المحطات في برنامجي Aspen Plus و Aspen HYSYS® لدعم العمليات من تكاليف التشغيل وتزيد العائد.
إضاءات على حزمة aspenONE للتصنيع وسلاسل الإمداد
يتميز محرك Aspen Unified PIMS الجديد القائم على محرك PIMS-AO ببنيةٍ حديثةٍ ترتكز على شبكة الإنترنت وتتمتع بحوسبةٍ قابلةٍ للتقييس للأداء العالي تمكّن من الارتقاء بالتعاون وتحسين الرؤى في أداء النماذج. ويستهدف محرك Aspen Unified PIMS، وهو الأول في عائلةٍ من المنتجات الموحدة المؤسسة من أجل توحيد سير الإنتاج من التخطيط إلى الجدولة ومراقبة الأداء، مبدئياً شريحةً محددةً تعيّنها الشركة من الزبائن من أجل إطلاق الإصدار العاشر من aspenONE.
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