بلاكبيري: ادخال تحسينات أمنية لتعزيز مؤسسة الأشياء﻿

مع ما يقدر بـ 20.8 مليار من الأجهزة المتصلة بحلول 2020، فإنّ انترنت الأشياء (IoT) سيغير الطريقة التي نعيش بها، كما أنّ مؤسسة الأشياء ستغير الطريقة التي نعمل بها. وانطلاقاً من ذلك أعلنت شركة بلاكبيري المحدودة اليوم عن ادخال تحسينات أمنية وانتاجية على منصة برنامج المؤسسات المُصمم لتعزيز مؤسسة الأشياء.

كجزء من بلاكبيري الآمنة، المنصة الأكثر أمناً لربط الأفراد والأجهزة والعمليات والأنظمة، فإنّ بلاكبيري Enterprise Mobility Suite تقدم حلول وسياسات آمنة للإدارة عبر أنظمة التشغيل الأساسية (iOS وأندرويد و ويندوز10 و macOS وسامسونج Knox™)، ونماذج الأجهزة المملوكة مثل BYOD أو المملوكة من الشركات. كما يمكن توصيلها إلى المنشأة على هيئة خدمات سحابية.

والآن فإنها تضم المزايا التالية لتعزيز الانتاجية والأمن، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

-إدارة وأمن تطبيقات مايكروسوفت أوفيس 365 للأـجهزة المحمولة: بإمكانه إدارة وتطبيق سياسات الحماية على برامج مايكرسوفت أوفيس 365 للأجهزة المحمولة مثل برنامج وورد واكسل وباوربوينت من بلاكبيري UEM.

-الوصول إلى البيانات التجارية على أجهزة الحاسب المحمولة الغير مدارة: سيتمكن مستخدمو بلاكبيري أكسس من العمل على البيانات التجارية بأمان على أجهزة الحاسب الشخصية المحمولة التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 أو ماك Mac .

-تقديم In-line Comments وتنبيهات @Mentions وبرنامج التوقيع الرقمي DocuSign: تمّ تحديث حلول مزامنة ومشاركة الملفات الآمنة (EFFS) وتطبيق BlackBerry للسماح لتعليقات in-line comments وتنبيهات @mentions وغيرها، كما تمّ دمج برنامج التوقيع الرقمي DocuSign لإضافة مسار عمل أساسي للوثائق القانوينة مثل مستندات القروض والمعاملات المالية.

-الاستفادة من التطبيقات التحليلية: سيتمكن برنامج بلاكبيري التحليلي الآن من متابعة المستخدمين النشطين بصورة يومية أو شهرية، والدقائق المستخدمة يومياً، واستخدام الأنترنت من النوع OS والإصدارة، واستخدام daily launch count وتفاعل المستخدمين عبر التطبيق (مثل 1:1 محادثة مقابل مكالمة جماعية). وتوفر القدرات التحليلية للتطبيق لمسؤولي تقنية المعلومات والمطورين النتائج الأساسية التي يحتاجونها لزيادة انتاجية أعمالهم مثل تعديل تدفق UX والتدريب أو تغيير جداول عمليات الصيانة.

-إدارة المزيد من الأجهزة القابلة للأرتداء: قامت بلاكبيري بتوسيع قدرات برامج إدارة النقاط الطرفية لتشمل الأجهزة الحديثة مثل النظارات الذكية. علاوة على ذلك فإنه بإمكانها إدارة البرامج الخاصة بالأجهزة القابلة للأرتداء مثل Ubimax وAtheer.

وفي هذه المناسبة صرّح بيلي هو، نائب الرئيس التنفيذي لمنتجات وحلول المؤسسات لدى بلاكبيري: "إن التطور المذهل الذي تشهده الأجهزة والتطبيقات تزيد من صعوبة تحقيق التوازن ما بين أمن المعلومات والامتثال للإنتاجية. وقد أصبحت كل من MDM وEMM غير كافية، ولهذا فإننا نقدم منصة إدارة نقاط طرفية موحّدة تمّكن الشركات من تأمين وإدارة أجهزتها إلى جانب التطبيقات المتعلقة بها. وعبر جعلها أكثر سهولة، نكون قد أزلنا أحدى أكبر تحديات تقنية المعلومات المتمثلة في جعل كافة الموظفين يستخدمون تطبيقات الشركة."









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