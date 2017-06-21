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آربور نتوركس: تعيين جيمس كاتر نائباً لرئيس الشركة ومديراً عام للمنطقة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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آربور نتوركس: تعيين جيمس كاتر نائباً لرئيس الشركة ومديراً عام للمنطقة

عيّنت شركة آربور نتوركس، الشركة المتخصصة في أمن المعلومات والتابعة لشركة نتسكاوت، "جيمس كاتر" في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن آربور تحقق أكثر من نصف إجمالي عائداتها من الأسواق الدولية ونشطت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدار أكثر من خمسة عشر عاماً. وسوف يكون جيمس مسؤولاً عن تنفيذ خطة مبيعات آربور ومبادراتها، خاصة وأن الشركة تدخل أسواق تقديم الخدمات من خلال ما تقدمه من تطبيقات الحماية والتأمين ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة.
    
ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن جيمس يمتلك خبرة 25 عاماً في عدد من القطاعات، ومنها مزودي الخدمات، والشركات العالمية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات المالية. والتحق بآربور قادماً من شركة تاتا للاتصالات، حيث شغل منصب نائب الرئيس لشؤون بناء أعمال مدمجات الأنظمة الشاملة، مسؤولاً عن تطوير الشراكات وتزويدها بالمعرفة والمهارات والاستثمارات المطلوبة للارتقاء بأعمالهم وفتح أسواق جديدة.

يقول توني كينغ، نائب رئيس شؤون المبيعات العالمية في آربور نتوركس: "إن آربور نتوركس شركة حماية وتأمين تعتمد على عدة قنوات وملتزمة تجاه نجاح الشركاء. وتعد خبرة جيمس في بناء شركات استراتيجية تعود بالنفع على طرفيها، وكذلك خبراته في إدارة المبيعات التي تحقق لنا النمو كشركة رائدة في السوق، نموذجاً تحتاج إليه آربور نتوركس".

ومن جانبه، يقول جيمس كاتر: "كلي فخر بقيادة فريق العمل وتنمية أعمال آربور نتوركس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وما نمتلكه من مقدرات رائدة له أهمية كبيرة لقناتنا وتزويد الخدمات وشراكات OEM، بما يتيح للشركاء تقديم خدماتنا للشركات على اختلاف أحجامها".


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