فوجيتسو تطلق حلاً جديداً لتحقيق مستويات أعلى من الأمان﻿

أعلنت شركة ’فوجيتسو‘ اليوم عن إطلاق حل ‘بالم سيكيور‘ الجديد للمصادقة البيومترية، والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات والشركات على تأمين شبكاتها الخاصة ضد الوصول غير المصرح به، فضلاً عن تخفيض مخاطر الهجمات التي يشنها قراصنة الإنترنت ولصوص المعلومات الشخصية.

ويدمج حل ’بالم سيكيور‘ من ’فوجيتسو‘ تقنية المصادقة البيومترية لأوردة راحة الكف التي تضمن أرفع مستويات الأمان في بيئة الشبكات الخاصة بالمؤسسات باستخدام خدمة الدليل النشط من ’مايكروسوفت‘، مما يساعد على تعزيز مستويات أمن تكنولوجيا المعلومات، ويتيح وصولاً سهلاً للمستخدمين عند تسجيل الدخول إلى أنظمتهم دون الحاجة إلى تذكر كلمات المرور المعقدة والتي ينبغي تغييرها على نحو منتظم.

ولتسجيل الدخول إلى أجهزة الحواسيب أو المصادقة على الوصول إلى منظومات الشبكات الداخلية، يمكن لمستخدم ’بالم سيكيور‘ تمرير يده فوق الماسح الضوئي لراحة اليد دون ملامستها – والموجود في عدد من الحواسيب المحمولة من طراز ’فوجيتسو لايف بوك‘ (Fujitsu LIFEBOOK) والأجهزة اللوحية ’فوجيتسو ستايلستيك 2 في 1‘ (STYLISTIC 2-in-1)، فضلاً عن توفره كجهاز قابل للتوصيل عبر مأخذ USB. ويمكن للمستخدمين المسجلين في النظام تسجيل الدخول من أي جهاز موصول على شبكة المؤسسة أو الشركة، حيث يتصل ’بالم سيكيور‘ مع خدمة الدليل النشط من ’مايكروسوفت‘، والتي تقوم بإدارة وتخزين جميع بيانات الوصول بشكل مركزي، بما في ذلك بيانات المصادقة البيومترية.