فوجيتسو تقدم أولى مراكز الخدمة الذاتية الذكية للمصارف الرقمية في الشرق الأوسط

نجحت شركة ’فوجيتسو‘ بتعزيز مكانتها في القطاع من خلال قيامها بإنشاء مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في أبوظبي والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل أجهزة الصراف الافتراضية، التي تقدمها ’فوجيتسو‘ بالتعاون مع شركة ’إمريكو‘ (Emerico) المتخصصة بتكنولوجيا الخدمات المصرفية والتجزئة، صميم تجربة مركز ’يوبنــك‘ المبتكر الذي أطلقه ’بنك أبوظبي التجاري‘(ADCB)، والذي يوفر مستويات لا تضاهى من الراحة والمرونة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.
ويشكل افتتاح مركز ’يوبنــك‘ إضافة جديدة في مسيرة ’بنك أبوظبي التجاري‘ نحو تحقيق الابتكار، حيث حصد مؤخراً جائزة ’آسيان بانكر الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2017‘ عن فئة ’أفضل فرع خلال العام في منطقة الشرق الأوسط‘. وتتيح الخدمات المصرفية الرقمية، التي يقدمها مركز ’يوبنــك‘ الجديد في ياس مول في أبوظبي، للعملاء الدخول إلى حساباتهم والخدمات المصرفية الأساسية بسرعة وعلى نحو آمن ومريح، وخلال الأوقات التي تلائمهم. وتوفر شاشات اللمس في مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية لعملاء ’بنك أبوظبي التجاري‘ القدرة على فتح الحسابات بشكل فوري، والحصول على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر أو استبدالها وطباعة الشيكات وكشوف الحسابات المصرفية. كما يمكنهم طلب الخدمات التي يفضلونها واستكمالها من خلال زيارة منافذ الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتظار. وتمتاز الخدمات الذاتية للمعاملات المصرفية بمستويات عالية من الأمان اعتماداً على تكنولوجيا المصادقة البيومترية ونظام التوقيع الرقمي، في حين يمكن للعملاء أيضاً الحصول على مزايا الدعم عند الطلب من خلال إجراء محادثة مباشرة عبر الفيديو مع موظف خدمة العملاء.
وجاء فوز ’فوجيتسو‘ بعقد إنشاء مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية استناداً إلى عمليات الإنشاء الناجحة التي أجرتها الشركة في منطقة الشرق الأقصى بالتعاون مع شريكها الماليزي شركة ’إمريكو‘. وضمن إطار مشروع يمتد على مدى ستة أشهر لإنشاء مراكز الخدمة الذاتية ، تعاونت ’فوجيتسو‘ مع ’بنك أبوظبي التجاري‘ لإنشاء وتنفيذ العمليات الرقمية الخاصة بتسجيل وخدمات العملاء، وبالإضافة إلى خدمات الحصول على البطاقات والشيكات المصرفية بشكل فوري، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
واستناداً إلى برمجية ’ألكسيس‘ (Alexis) التي قدمتها شركة ’إمريكو‘، يتم تحقيق الدمج الكامل لحسابات العملاء من خلال بوابة ’هيئة الإمارات للهوية‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على المعلومات ذات الصلة بإجراء مسح بسيط لبطاقة هوية العميل. وتتولى برمجية ’ألكسيس‘ (Alexis) أيضاً عمليات مراقبة مراكز الخدمة الذاتية عن بعد، والتحقق من حالات تعطل المكونات، وكما تحدد ما إذا كان يتعين إعادة تعبئة الشرائح البلاستيكية ضمن أجهزة طباعة البطاقات. كما تتكامل هذه البرمجية مع جميع أنظمة البنك، حيث تتيح إمكانية التحقق من المعلومات الأساسية لإصدار بطاقات الائتمان أو تقديم القروض بسرعة، وتعتبر بطاقات الائتمان التي يتم إصدارها في مراكز الخدمة الذاتية معتمدة بشكل كامل من قبل شركات بطاقات الائتمان العالمية الرائدة، وتحظى كذلك باعتماد التنظيمات المحلية.
وبهذه المناسبة، قال أروب موخوبادياي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ’بنك أبوظبي التجاري‘: "يأتي إفتتاح مركز ’يوبنــك‘ (uBank) للخدمات المصرفية الرقمية انطلاقاً من حرصنا على فتح قنوات خدمة جديدة للعملاء بهدف إسعادهم وفي إطار التزامنا بمواكبة كافة احتياجاتهم المتنامية وعلى جميع الأصعدة، حيث أصبح بإمكان العملاء حالياً إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية من خلال زيارة مركز ’يوبنــك‘. ولا شك بأن هذه الخطوة ستساهم بشكل جوهري في تسهيل وتيسير الخدمات المصرفية بأسلوب أكثر سرعة وفعالية، فضلاً عن ضمان المرونة والراحة للعملاء الكرام. ونحن مسرورون جداً بتعاون شركتي ’فوجيتسو‘ و’إمريكو‘ لتقديم قنوات رقمية تفاعلية للخدمات المصرفية الذاتية، والتي تمتاز بمستويات عالية من الأمان والكفاءة."
بدوره، قال فريد الصباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ’فوجيتسو الشرق الأوسط‘: "ساهم إطلاق مركز ’يوبنــك‘ في تعزيز المكانة الرائدة التي يتمتع بها ’بنك أبوظبي التجاري‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الفروع الرقمية. ويسرنا قدرتنا على مساعدة البنك على توفير تجربة رقمية موحدة بحق، حيث صممنا أدق التفاصيل الخاصة بمركز ’يوبنــك‘ بما في ذلك خدمة الدعم عبر اتصال فيديو مباشر لتعزيز مستويات الراحة لدى العملاء. ويشكل ذلك مثالاً ساطعاً على التزام ’فوجيتسو‘ بدعم شركائها في المنطقة، وتزويدهم بأحدث الحلول التقنية الكفيلة بدفع مسيرة التحول الرقمي قدماً".
من جانبه، قال فرنسيس لاي، المدير التنفيذي لدى شركة ’إمريكو‘: "يشكل إطلاق مركز ’يوبنــك‘ علامة فارقة على مستوى المنطقة، حيث نجح ’بنك أبوظبي التجاري‘ من خلاله في إرساء المعايير الخاصة بالاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية على النحو الأمثل. ونحن فخورون للغاية بتعاوننا مع شركة ’فوجيتسو‘ لتنفيذ هذه التجربة المصرفية التي تشكل نقلة نوعية ترتقي بمستويات خدمة العملاء عالية الجودة. ولا شك أننا سنواصل هذا التعاون المثمر لاستكشاف فرص جديدة من شأنها توفير المزيد من الحلول الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط".
وبالاضافة الى مركز "يوبنك" في ياس مول، قام بنك أبوظبي التجاري بافتتاح مركز "يوبنك" جديد في الوحدة مول ويخطط لافتتاح مركز آخر في دبي كذلك.المزيد من أخبار الإمارات
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