فوجيتسو تقدم أولى مراكز الخدمة الذاتية الذكية للمصارف الرقمية في الشرق الأوسط

نجحت شركة ’فوجيتسو‘ بتعزيز مكانتها في القطاع من خلال قيامها بإنشاء مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في أبوظبي والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل أجهزة الصراف الافتراضية، التي تقدمها ’فوجيتسو‘ بالتعاون مع شركة ’إمريكو‘ (Emerico) المتخصصة بتكنولوجيا الخدمات المصرفية والتجزئة، صميم تجربة مركز ’يوبنــك‘ المبتكر الذي أطلقه ’بنك أبوظبي التجاري‘(ADCB)، والذي يوفر مستويات لا تضاهى من الراحة والمرونة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.

ويشكل افتتاح مركز ’يوبنــك‘ إضافة جديدة في مسيرة ’بنك أبوظبي التجاري‘ نحو تحقيق الابتكار، حيث حصد مؤخراً جائزة ’آسيان بانكر الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2017‘ عن فئة ’أفضل فرع خلال العام في منطقة الشرق الأوسط‘. وتتيح الخدمات المصرفية الرقمية، التي يقدمها مركز ’يوبنــك‘ الجديد في ياس مول في أبوظبي، للعملاء الدخول إلى حساباتهم والخدمات المصرفية الأساسية بسرعة وعلى نحو آمن ومريح، وخلال الأوقات التي تلائمهم. وتوفر شاشات اللمس في مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية لعملاء ’بنك أبوظبي التجاري‘ القدرة على فتح الحسابات بشكل فوري، والحصول على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر أو استبدالها وطباعة الشيكات وكشوف الحسابات المصرفية. كما يمكنهم طلب الخدمات التي يفضلونها واستكمالها من خلال زيارة منافذ الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتظار. وتمتاز الخدمات الذاتية للمعاملات المصرفية بمستويات عالية من الأمان اعتماداً على تكنولوجيا المصادقة البيومترية ونظام التوقيع الرقمي، في حين يمكن للعملاء أيضاً الحصول على مزايا الدعم عند الطلب من خلال إجراء محادثة مباشرة عبر الفيديو مع موظف خدمة العملاء.

وجاء فوز ’فوجيتسو‘ بعقد إنشاء مراكز الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية استناداً إلى عمليات الإنشاء الناجحة التي أجرتها الشركة في منطقة الشرق الأقصى بالتعاون مع شريكها الماليزي شركة ’إمريكو‘. وضمن إطار مشروع يمتد على مدى ستة أشهر لإنشاء مراكز الخدمة الذاتية ، تعاونت ’فوجيتسو‘ مع ’بنك أبوظبي التجاري‘ لإنشاء وتنفيذ العمليات الرقمية الخاصة بتسجيل وخدمات العملاء، وبالإضافة إلى خدمات الحصول على البطاقات والشيكات المصرفية بشكل فوري، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.