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كومسكوب تؤسس تحالفاً لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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كومسكوب تؤسس تحالفاً لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين

أدى ازدياد الاستهلاك العالمي للبيانات، إلى جانب  توجه الشركات ومزودي الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة موارد مراكز بياناتها بدلاً من امتلاكها وإدارتها، إلى نمو كبير في مراكز البيانات المتعدد المستأجرين (MTDCs).

وفي الواقع، توقعت إحدى الشركات المحلّلة أن يصل إجمالي مساحة استهلاك العمليات التشغيلية لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين عالمياً إلى نحو 177 مليون قدم مربع بحلول نهاية العام 2018.

ولتحديد هذه التحوّل في سوق مراكز البيانات، قامت كومسكوب بتشكيل تحالف مراكز البيانات المتعدد المستأجرين كجزء من شبكة بارتنربرو " PartnerPRO™". على أن يتمكن أعضاء التحالف من تقديم أمثل الحلول لبنية الشبكة التحتية للعملاء الذين يحتاجون إلى تطبيق هذه التكنولوجيا في مراكز البيانات المتعدد المستأجرين.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقول ستيفن كوال، النائب الأول لرئيس الشركاء العالميين لدى كومسكوب: "على مر السنين، حدث تحول في حاجة الشركات إلى الاستعانة بمصادر خارجية على نحوٍ متزايد لاحتياج تكنولوجيا المعلومات إلى بيئات مشتركة تعتبر فيها مراكز البيانات نفقات تشغيلية. ومن خلال تأجير سعة تخزينية من طرف ثالث متمثل في مركز بيانات، يمكن للشركات أن تركز على أعمالها الأساسية مع  أمثل توافر لمركز البيانات والموثوقية ومراقبة التكاليف".

وسيستمر الطلب على مراكز البيانات المتعدد المستأجرين من مشغلي مراكز البيانات الفائقة ومزودي الخدمات ومزودي الخدمات السحابية والمؤسسات. إلا أنه مع زيادة المنافسة، أصبح من الصعب التفريق على أساس نوعية البناء وحدها. ولهذا السبب شكّلت كومسكوب، الشركة الرائدة في حلول البنية التحتية لشبكات الاتصالات، تحالف مراكز البيانات المتعدد المستأجرين، في ظل تأكيدها للعملاء الذين يعملون مع شركائنا المعتمدين في شبكة بارتنربرو أن حلول الشركات ذات الجودة العالية، مثل رواد الصناعة من سيستيماكس® SYSTIMAX و نتكونكت® NETCONNECT و يونيبرايز® Uniprise، يجري تنفيذها في مراكز البيانات المتعدد المستأجرين.

وقد صرح غريغ أدغيت، نائب رئيس الشركاء التكنولوجيين العالميين والتحالفات بإكوينيكس: "من خلال شبكتنا العالمية المكونة من 179 مركزاً للبيانات عبر 44 سوقاً، يسعد شركة إكوينيكس أن تكون جزءاً من تحالف كومسكوب لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين لتوفير أفضل طرق التنفيذ من مراكز البيانات للعملاء المؤسسيين التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل. توفر مرافقنا أوسع نطاق جغرافي وأكبر باقة من الخيارات من بين مزودي الخدمات السحابية والشبكات، وخيارات الربط الأكثر كفاءة للشركات التي تبحث عن تأجير مساحة مركز البيانات. ونحن نتطلع إلى العمل مع كومسكوب وعملائها كجزء من هذه المبادرة ".

تتيح البنية التحتية لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين التكنولوجيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الافتراضية للشركات من جميع الأشكال والأحجام من الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الشركات الكبيرة، إضافةً إلى إتاحة المرونة وسهولة التوسع مع نمو الأعمال التجارية. ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية للحصول على خدمات مراكز البيانات بدلاً من بنائها واستضافتها والحفاظ عليها ورفع مستواها، يمكن لمستأجري مراكز البيانات تحقيق نفقات تشغيلية وادخار النفقات الرأسمالية.

لدى شبكة بارتنربرو اليوم شركاء نشطين على مستوى 88 دولة، وتعمل الشبكة كمصدر بآلاف الموزعين والمثبتين والموحدين والمستشارين على مستوى العالم.

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