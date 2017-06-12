كومسكوب تؤسس تحالفاً لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين

أدى ازدياد الاستهلاك العالمي للبيانات، إلى جانب توجه الشركات ومزودي الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة موارد مراكز بياناتها بدلاً من امتلاكها وإدارتها، إلى نمو كبير في مراكز البيانات المتعدد المستأجرين (MTDCs).

وفي الواقع، توقعت إحدى الشركات المحلّلة أن يصل إجمالي مساحة استهلاك العمليات التشغيلية لمراكز البيانات المتعدد المستأجرين عالمياً إلى نحو 177 مليون قدم مربع بحلول نهاية العام 2018.

ولتحديد هذه التحوّل في سوق مراكز البيانات، قامت كومسكوب بتشكيل تحالف مراكز البيانات المتعدد المستأجرين كجزء من شبكة بارتنربرو " PartnerPRO™". على أن يتمكن أعضاء التحالف من تقديم أمثل الحلول لبنية الشبكة التحتية للعملاء الذين يحتاجون إلى تطبيق هذه التكنولوجيا في مراكز البيانات المتعدد المستأجرين.