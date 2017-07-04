رولز رويس تطلق داون بلاك بادج عالمياً

قدمت رولز رويس لحظة تحولية في قطاع المنتجات مع طرح بلاك بادج في معرض جنيف للسيارات الذي أقيم في شهر مارس/آذار 2016 وهي عائلة من السيارات المصمّمة ضمن برنامج بيسبوك تمت تسميتها بلاك بادج.

وبحسب بيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإن بلاك بادج نجحت منذ طرحها باستقطاب عدد كبير جداً من عملاء الجيل الجديد إلى رولز رويس. ونتيجة لذلك تلقت الشركة طلبات هائلة على طرازي جوست بلاك بادج ورايث بلاك بادج.

وسوف يحتفي مهرجان جودوود للسرعة بنسخته لعام 2017 بالسيارات التي غيرت العالم من حولها. ويشكل هذا المهرجان المنصة الملائمة لإطلاق الفصل الثالث من بلاك بادج التي أحدثت تحولاً لافتاً في العلامة، وذلك مع الإطلاق العالمي لسيارة داون بلاك بادج.

حكاية بلاك بادج

منذ انطلاقها عام 2016، أصبحت بلاك بادج تتمتّع بحضور أكثر هيبة في قطاع السيارات. وقد استجاب هذا الوجه الجديد للعلامة لمتطلبات العملاء الذين طالبوا رولز رويس بصنع "سيارة لا مثيل لها" من خلال مقاربة العلامة المبدعة للتصميم حسب الطلب من حيث الهندسة والتصميم.

وتشكل بلاك بادج استجابة رولز رويس لمجموعة صغيرة ومختارة من العملاء الذين طالبوا العلامة بسيارة ذات مواصفات محدّدة.

لأكثر من قرن من الزمن، امتلك هؤلاء الأشخاص الذي يتحلون بشخصية غامضة مفعمة بالحركة عشقاً لرونق رولز رويس الخاص. سير مالكوم كامبل، وهاورد هيوز، ومحمّد علي أسماء لمعت لرجال تشاركوا الفلسفة التأسيسية التي تقوم عليها العلامة، والتي تتمثل بالرفض القاطع للقبول بالوضع الراهن مع السعي الدائم للإبتكار والإبداع والتقدّم.

ومن أبرز سمات تشارلز رولز، أحد الآباء المؤسسين للعلامة والذي كان يعتبر واحداً من أكثر الأشخاص غير التقليديين في تاريخه. فلم يكتف تشارلز رولز بإحداث تغيير أساسي في عالم السيارات المخصصة للطرقات فحسب بل واصل سعيه وتابع حبه للتقدم ليصل إلى التحليق.

ومنذ إطلاق بلاك بادج فإنها تتميز بالرؤية والمرونة نفسها التي يمكنها الاستجابة لمتطلبات الشباب الخاصة على صعيدي التصميم والهندسة. وبالفعل، بلاك بادج تسلط الضوء بشكل لافت على الخصائص الكامنة والمتأصلة التي اجتذبت عدداً كبيراً من عشاق الفخامة الأصغر سناً إلى العلامة.

وفي عملية ابتكار بلاك بادج بنسختي رايث وجوست واليوم داون استمد المصممون والمهندسون في قسم "بيسبوك" للتصميم حسب الطلب لدى رولز رويس إلهامهم من فهمهم للحياة التي يعيشها السيدات والسادة المميزين بهدف تحقيق تفاصيل هندسية وتصميمية تسلط الضوء على أبرز القيم المتجذرة في تلك السيارات من رولز رويس.

داون بلاك بادج

حضرت سيارة داون بلاك بادج في مهرجان السرعة باللون الأسود الحالك. وسقف قماشي ينفتح في رقصة "باليه صامتة" للسماح بسماع أصوات الليل بكل وضوح، فمتاح باللون الأسود فقط، في حين تم اختيار الجلد الأسود للسطح الخلفي.

وفي عملية إبداع بلاك بادج، سعى مصممو برنامج "بيسبوك" للتصميم حسب الطلب في رولز رويس إلى صنع رموز حقيقية لهذا الوجه الآخر الأكثر حزماً للعلامة. وحصلت بالتالي سيارة داون على المعاملة نفسها.

وتماشياً مع فلسفة السير هنري رويس الذي يقول "خذ أفضل ما تجد واجعله أفضل. وإن لم تجده ابتكره". تعاون قسما التصميم والهندسة في العلامة لصنع مادة فاخرة جديدة، وبالاستفادة من تاريخ الطيران العريق في رولز رويس والاستيحاء من تقنيات الإنتاج المتقدمة للطائرات الشبح، تم تصميم طريقة جديدة لمعالجة أسطح السيارة.

وتجسيداً لفلسفة العلامة وبرنامج "بيسبوك" للتصميم حسب الطلب، تتميز سيارة داون بلاك بادج بألوان جديدة في المقصورة حيث تم تطعيم الجلد الأسود الرائع عالي الجودة بلمسات باللون البرتقالي، بما في ذلك شريط برتقالي يلف المقصورة على مستوى الورك، فيذكر الداخل بغروب الشمس قبل أن يغوص الركاب في الظلام التام.

وقد وضعت لمسة أخيرة إضافية في إشارة إلى أحد عملاء رولز-رويس من كبار الروّاد في عصره، السير مالكوم كامبل، في قسم المقصورة الخلفي. فتم تطريز شعاره الشهير المتمثل برمز "اللانهاية" وسط المقعد الخلفي للسيارة.

هندسة حسب الطلب بامتياز

على غرار الطرازين الآخرين في مجموعة رولز رويس أي "جوست" و"رايث"، تم تعزيز جوهر داون من خلال الهندسة التي تدعم فلسفة بلاك بادج. غير أنه في داون تم تعزيز العناصر الهندسية التي تؤدي إلى قيادة أكثر حماساً من خلال ابتكار نظام عادم جديد بالكامل. فعند تشغيله بنقر زر low"" يبين العادم محرك رولز رويس المؤلف من 12 أسطوانة بشكل V عبر صوت جهير مهيب يعلن وصول السيارة بقوة.

ويضيف صوت العادم بعداً سمعياً جديداً إلى التحسينات الهندسية المعتمدة.وتشكّل في الواقع بلاك بادج ثمرة تعاون حقيقي بين قسمي التصميم والهندسة ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب، لتلبية طلبات شريحة جديدة من عملاء الفخامة الذين يرغبون في تجربة قيادة أكثر حماساً وتفاعلاً مع الحفاظ على جودة القيادة الفريدة التي حققت نجاح سيارة داون.

وتؤدي التغييرات الكبيرة التي طالت استراتيجية نقل الحركة ودواسة الوقود في سيارة داون إلى تحسين الاستجابةَ بدون المساومة على مكانتها كالسيارة المكشوفة الأفخم في العالم. وفي الواقع، تتميز مجموعة الدفع، وناقل الحركة ZF ثماني السرعات، ومجموعة التوجيه بسهولة كبيرة في الاستخدام بحيث تتآزر هذا العناصر لتقدم تجربة قيادة أكثر حماساً بحسب المعطيات التي تتلقاها دواسة الوقود مع عجلة القيادة. والنتيجة هي تجربة قيادة رولز رويس الفخمة بسرعات منخفضة وقيادة جذابة للغاية عندما يرغب السائق في الاستمتاع بتجربة أكثر قوّة.

وتضمن التغييرات الجذرية التي طرأت على إعدادات نظام التعليق ومكوناته توازناً مناسباً بين راحة سيارات رولز رويس والتركيز على السائق، وتظهر من خلال إمكانيات الانعطاف بثبات أكبر عند السرعات العالية.

ذلك وأدت الاستجابة الأسرع في سيارة داون بلاك بادج إلى تطوير مكابح جديدة أكبر حجماً مع زيادة في القطر بقدر بوصة واحدة. وقد أعادت الشركة ضبط إستراتيجية ناقل الحركة بشكل يجعل السيارة تنتقل إلى سرعات تعشيق أدنى عند سرعة دوران أقل خلال الكبح، مما يوفر كبح محرك أكثر حماساً عند القيادة بسرعة.

و تم تسريع حركة مجموعة التوجيه وهندستها لتعزيز مستوى التفاعل بين السائق وعجلة القيادة. وتشجع التعديلات المعتمدة على السرعة أيضاً سائقي بلاك بادج على التحلي بمزيد من الجرأة بينما يستمتعون بشعور أكبر من الأمان والتحكم بفضل زيادة وزن التوجيه عند السرعات العالية.