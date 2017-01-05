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زيروكس تنتهي من اجراءات انفصال كوندوينت

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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زيروكس تنتهي من اجراءات انفصال كوندوينت
جيف جاكوبسون، الرئيس التنفيذي لزيروكس

أعلنت زيروكس اليوم عن إتمام إجراءات فصل شركة كوندوينت، لينتج عن هذه العملية شركتان رائدتان في السوق، ومطروحتان للتداول في سوق الأوراق المالية.

وعن هذه الخطوة، يقول جيف جاكوبسون، الرئيس التنفيذي لزيروكس: "هذا يوم تاريخي بالنسبة لزيروكس. حيث أن هذا الإتمام الناجح لفصل الشركتين يسهم في زيادة تركيزنا والتزامنا تجاه السوق وعملائنا. وكلي ثقة في أن الإجراءات التحويلية التي ننفذها سوف تضع زيروكس على درب النجاح طويل الأمد وتعزيز قيمة المساهمين".

وقد احتفل أعضاء الفريق التنفيذي بالشركة والموظفين والعملاء بهذه الخطوة التاريخية بدق جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك أمس، 4 يناير 2017.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فمن شأن تركيز زيروكس على نمو ريادتها العالمية في مجال تكنولوجيا وخدمات الطباعة الرقمية أن يساعد العملاء على ابتكار سبلاً للتواصل والعمل بشكل أكثر إنتاجية. كما أن النموذج المالي للشركة واستراتيجية أعمالها النشطة ستتيح توليداً قوياً للتدفق النقدي، وتوسيع الهامش، وكذلك الاستثمارات المستهدفة في مجالات النمو الجذابة، مثل تعهيد المستندات والحلول للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ووفقاً لأحكام الانفصال، وفي تاريخ التوزيع يوم 31 ديسمبر 2016، يتلقى مساهمو زيروكس سهماً واحداً من أسهم كوندوينت العادية عن كل خمسة أسهم من أسهم زيروكس العادية زيروكس التي يمتلكونها في نهاية يوم 15 ديسمبر 2016، وهو التاريخ المسجل للتوزيع.

وفيما يتصل بهذه الصفقة، تلقت زيروكس تحويلاً نقدياً من كوندوينت بقمية 1.8 مليار دولار، وهي تنوي استغلاله، مع النقدية التي تمتلكها، في تسوية مديونية قدرها 2 مليار دولار تقريباً.

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