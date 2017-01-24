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تاليس تحصل على تكريم بأنها واحدة من بين 100 أكثر شركة ابتكاراً في العالم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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تاليس تحصل على تكريم بأنها واحدة من بين 100 أكثر شركة ابتكاراً في العالم

حصلت تاليس على التكريم للمرة الرابعة باعتبارها واحدة من بين أكثر 100 شركة ابتكاراً في العالم بحسب تقرير ’أكثر 100 شركة ابتكاراً خلال عام 2016‘ الصادر عن شركة كلاريفيت أناليتيكس التي أجرته مؤخراً.


يأتي حضور ’تاليس‘ على قائمة أكثر الشركات ابتكاراً حول العالم ثمرةً لسياسة الابتكار القوية والطموحة والتي تعتبر إحدى الدعائم الراسخة في تاريخ المجموعة. وحرصت المجموعة على الاستثمار بشكل مستمر في الأبحاث والتطوير على مدى السنوات مع تسجيلها لأنشطة أبحاث وتطوير بقيمة 2.5 مليار يورو خلال عام 2015 (بلغت قيمة أنشطة الأبحاث والتطوير الممولة ذاتياً 700 مليون يورو) وتمتلك حالياً الحقوق لأكثر من 16,500 براءة اختراع، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمثل الابتكار جانباً أساسياً في استراتيجية النمو والتنافسية والتنمية البشرية الخاصة بمجموعة ’تاليس‘. وتوجه ’تاليس‘ قدرات الابتكار التي تمتلكها للتركيز على أنشطة الأبحاث والتطوير العلمية والتقنية (مع المختبرات الأكاديمية)، والتعاون مع بيئتها (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) والابتكار المرتكز على السوق (الابتكار المشترك مع العملاء).

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