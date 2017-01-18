حلول إتش بي للطباعة تتصدر منصات التقنيات الحديثة في معرض الشرق الأوسط

شاركت "HP"، بمعرض الشرق الأوسط للوحات واللافتات الإعلانية 2017، حيث استعرضت مجموعة كبيرة وواسعة من أحدث المنتجات والحلول التي تتمتع بمزايا فريدة وكلفة تشغيل منخفضة لمزودي خدمات الطباعة.

وتأتي "لاتيكس"، أحدث تقنيات الطباعة من HP، بالعديد من المزايا التي تطلق العنان لإبداعات المصممين ومصممي الديكور، وتمنحهم قدرة أكبر على الابتكار وإضفاء لمسة جمالية على الجدران والأسطح باختلاف أماكنها وأنواعها. وتم تركيب ردهة مصممة بتقنيات طباعة "لاتيكس" في منصة الشركة بالمعرض، كما جرى طباعة رسومات الأرضيات والقماش وورق الجدران وستائر النوافذ والجلد الاصطناعي للأرائك والوسائد، باستخدام تقنية "لاتيكس" الفريدة من HP.

ويمكن للعملاء الطباعة على المواد المرنة المغلفة وغير المغلفة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المواد الأخرى، ما يمنح العميل فرصاً غير محدودة في عالم التصاميم الداخلية بفضل حبر "لاتيكس"، وفي الوقت نفسه توفير إمكانية الطباعة بسرعة كبيرة وجودة فائقة. وتتميز التركيبة المائية لحبر "لاتيكس" بقدرتها على الحد من أثر الطباعة على البيئة.

وفيما يلي قائمة بالمنتجات الجديدة التي قدمتها شركة "HP" في معرض الشرق الأوسط للوحات واللافتات الإعلانية 2017:

طابعة "HP" لاتيكس 335 : تأتي طابعة لاتيكس 335 مزودة بتقنيات جاءت بعد أبحاث استمرت لسنوات، ما جعلها قادرة على إنتاج مطبوعات عالية الجودة وتتميز بالمتانة والعملية، بالإضافة إلى خروج المطبوعات جافة تماماً وجاهزة للاستخدام.

طابعة "HP" لاتيكس 560 و570: مصممة لتلبي احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة والتي تحتاج إلى إنتاج عدد كبير من المطبوعات، حيث تُمكن طابعات "HP" لاتيكس 560 و570 العملاء من تنفيذ مختلف أعمال الطباعة، وإنتاج الصور بأقل كلفة ممكنة.

طابعة "HP" لاتيكس 1500: توفر الطابعة متعددة الاستخدامات والمصممة لإنتاج الصور والطباعة بقياس 126 بوصة، حلولاً متنوعة لمختلف الشركات وأصحاب الأعمال. وتضمن إنتاج وطباعة أسرع على مجموعة متنوعة من الخامات للاستخدام الداخلي والخارجي وطباعة الرسومات على اللافتات والقماش وورق الجدران بالإضافة إلى قدرتها على طباعة الرسومات مزدوجة الجهات.



طابعة PageWide XL 8000: تأتي الطابعة مصممة بتكنولوجيا Inkjet الحرارية من HP، وتقوم بإنتاج مطبوعات بجودة فائقة الدقة، وبسرعة كبيرة أيضاً، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لأكثر من غرض للطباعة والتصميم نظراً لتصميمها المتطور وإمكانياتها العالية ما يجعلها الاختيار الأمثل بين الطابعات متعددة الاستخدامات، وتقوم طابعة PageWide XL 8000 بتوفير حتى 50% من إجمالي تكلفة التشغيل لأعمال الطباعة المختلفة.

وصرح إرنست عزام، المدير الإقليمي لقسم الطابعات الكبيرة بالشرق الأوسط، ودول البحر المتوسط وأفريقيا لدى شركة HP: "نحن سعداء للغاية بكوننا مشاركين في معرض الشرق الأوسط للوحات واللافتات الإعلانية هذا العام، فهو بالنسبة إلينا، ليس مجرد منصة عرض لجديد منتجاتنا والتكنولوجيا التي نطورها، بل هو أيضاً منصة تمكننا من التفاعل بشكل مباشر مع عملائنا، لنتمكن من فهم تطلعاتهم واحتياجاتهم المختلفة. وهذا بالتأكيد ينعكس على مدى جودة الخدمات والحلول المقدمة من شركتنا لمختلف العملاء، حيث يتم إحصاء ودراسة ردود الأفعال في مراكز الإدارة ومراكز البحث والتطوير لدى شركة HP. الأمر يمثل دافعاً قوياً للغاية، دائماً ما يحفزنا على ابتكار حلول جديدة لعالم الطباعة والتصميم بأكثر التقنيات تطوراً، وذلك لملاقاة تطلعات عملائنا وشركائنا، وتلبية لاحتياجات سوق الطباعة والتصميم دائم التطور، وأيضاً خلق فرص في قطاعات جديدة في سوق العمل."

وأضاف مايكل سميتانا، مدير قسم الجرافيكس والطابعات الكبيرة بأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا لدى شركة : " HP” تتسارع وتيرة النمو والتطور في مجالات الطباعة والتصميم الداخلي، بوجود شركات بدولة الإمارات تنفق حتى 300 مليون درهم إماراتي لتكون على رأس الصناعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يؤكد على وجود فرص حقيقية للمنتجين أن يوفروا المزيد من الإبتكارات والتكنولوجيا المتطورة، لملاقاة الطلب المتزايد في النمو."

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