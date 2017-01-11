سامسونج الخليج تكشف النقاب في دولة الإمارات عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث

كشفت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، في دولة الإمارات عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث Galaxy A (2017). تتضمن هذه السلسلة ثلاثة نماذج وهي: هاتف Galaxy A7 بحجم 5.7 بوصة، وهاتف Galaxy A5 بحجم 5.2 بوصة وهاتف Galaxy A3 بحجم 4.7 بوصة، حيث تتميز الهواتف الذكية الجديدة بمواصفاتها المحسنة وتصميمها الجديد، إضافة إلى أدائها العملي المميز والمناسب لجميع المستخدمين. وقد تم إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Galaxy A (2017) خلال حدث مميز أقامته سامسونج في متجرها الجديد بمدينة دبي للإعلام في 11 يناير 2017.

ونظراً لأن دولة الإمارات تشكل إحدى الأسواق الرئيسية لمنتجات سامسونج في المنطقة، افتتحت الشركة مؤخراً متجراً جديداً في مدينة دبي للإعلام، حيث يتيح المتجر الجديد للشركة فرصة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز مستوى رضاهم بالمنتجات التي تقدمها، وذلك من خلال توفير أحدث الخدمات والحلول للمستهلكين في دولة الإمارات والمناطق المجاورة لمدينة دبي للإعلام خاصةً. ويضم متجر سامسونج الجديد مجموعة متنوعة من أحدث منتجات الشركة بما في ذلك الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء والهواتف المحمولة وأجهزة سامسونج السمعية والبصرية.

وتعليقاً على اطلاق سلسة الهواتف الجديدة قال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج: "نسعى دوماً في سامسونج إلى تأكيد التزامنا تجاه رضا عملائنا الأعزاء، ونعمل على تعزيز نهج الابتكار الذي تبنيناه منذ انطلاقتنا وحتى الآن بهدف ضمان محافظة منتجاتنا على موقع الريادة الذي تتمتع به. ومن خلال اطلاق سلسلة هواتفنا الذكية الاحدث Galaxy A، فإننا نخطو خطوة أخرى في طريق إثبات وتعزيز هذا الالتزام. لقد أدخلنا العديد من المزايا المبتكرة والتحسينات الفريدة على تصميم وشكل الهواتف الذكية في هذه السلسة إضافة إلى دمجنا بعض الخصائص التي جربها عملاؤنا وأحبوها في جهازي Galaxy S7 و S7 edge، ومن شان الإضافات والمزايا الرائعة التي تم إدخالها على أجهزة Galaxy A (2017) أن تسهم في تحسين تجربة استخدام العملاء وتعزيز مستوى رضاهم وسعادتهم بالمنتجات التي نقدمها ".

تتميز الهواتف الذكية في سلسلة Galaxy A بإطارها المعدني المميز وشاشة عرض ثلاثية الأبعاد تتناغم مع التصميمات الفخمة التي تشتهر بها علامة سامسونج، ومع التصميم الأنيق والجديد للكاميرا وزر القائمة الرئيسي، كما يتمتع الجهاز بسلاسة استثنائية إضافة إلى مزيد من الراحة في الملمس والاستخدام . تتوافر سلسلة Galaxy A بثلاثة ألوان أنيقة تتضمن الأسود السماوي، الذهبي الرملي، الأزرق الضبابي.

ويمكن للمستخدمين تسجيل أجمل اللحظات والتقاط صور رائعة وذكريات لا تنسى من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية المحسنة بدقة 16 ميغا بيكسل والتي تتميز بدقتها ووضوحها من خلال ميزة الضبط التلقائي للصور، ما يتيح للمستخدمين التقاط الصور مع العائلة والأصدقاء والصور الشخصية (سيلفي) بشكل أوضح وأنقى حتى في حال كان الضوء خافتاً، ومع Galaxy A أصبح التقاط الصور الشخصية (سيلفي) أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمنكم الضغط على الشاشة في أي مكان للحصول على صورة سيلفي عالية الدقة بفضل زر الكاميرا المرن والمتغير والقدرة على استخدام الشاشة كفلاش أمامي لصور أكثر وضوحاً واشراقاً. توفر كاميرا سلسلة Galaxy A ميزة UX المبسطة، بما في ذلك التمرير السهل للأصابع للتغيير السريع للوضعيات والفلاتر الفورية لتفعيل مؤثرات الصورة. ويمن للمستخدمين اختيار وضعيات متعددة للتصوير كوضعية Food Mode بهدف زيادة جودة الصورة وتحسين ألوانها.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تخفف هواتف سلسة Galaxy A من حدة العوامل اليومية التي قد يتعرض لها مستخدمي الهواتف الذكية. وللمرة الأولى على الإطلاق توفر الهواتف الذكية في سلسلة Galaxy A تقنية IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يزيد من فعالية الهواتف ومقاومتها للعوامل المتعددة كالأمطار والتعرق والرمال والغبار الأمر الذي يزيد من ملاءمة الهاتف للمستخدمين عند قيامهم بالأنشطة اليومية.

تمنح هواتف سلسة Galaxy A المستخدمين مساحة ذاكرة أكبر، وسعة تخزينية أوسع مع بطاقة ذاكرة microSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت. كما تحتوي على بطارية ذات عمر أطول لتتلاءم مع أسلوب حياة المستخدمين واحتياجاتهم المتعددة بما في ذلك معدل شحن أسرع واستخدام الجهاز في كافة الأوقات. وتتميز سلسة Galaxy A أيضاً بكونها مجهزة بمنفذ USB ثنائي من فئة C بهدف ضمان عملية توصيل أسهل وشحن بدون صعوبات. كما تقدم السلسلة خاصية العرض الدائم التي تمكن العملاء من مشاهدة الوقت والتقويم بشكل دائم دون الحاجة لإضاءة الجهاز مما يساهم في توفير الوقت والبطارية.

تتوفر سلسلة Galaxy A في جميع متاجر التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات ابتداءً من 12 يناير 2017. ويُباع جهاز Galaxy A3 مقابل 1.149 درهم إماراتي بينما يبلغ سعر جهاز Galaxy A5 1.440 درهم إماراتي وجهازGalaxy A7 مقابل 1.749 درهم إماراتي.