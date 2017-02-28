مايكروسوفت: رئيس جديد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تعيين سامر أبو لطيف رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



أبو لطيف الذي انضم إلى مايكروسوفت في عام 2004 قد شغل العديد من المناصب العليا داخل مايكروسوفت بما في ذلك المدير الإقليمي لقطاع المؤسسات ومجموعة الشركاء عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ، علماً أنه في الآونة الأخيرة كان يشغل منصب المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت الخليج ، قاد أبو لطيف خلال فترة منصبه العديد من مبادرات مايكروسوفت الهامة التي تهدف إلى تمكين الحكومات والمواطنين من خلال الابتكار، وتبني التكنولوجيا في قطاع التعليم، تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحقيق التطوير في المنطقة ، كما لعب أبو لطيف دوراً رئيسياً في تطور نمو الشركة في منطقة الخليج ودعم نظام مايكروسوفت عبر أكثر من 1400 من الشركاء.

تكمن رؤيته لمايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة، حيث أعرب سامر أبو لطيف قائلاً "يمتلك الشرق الأوسط وأفريقيا امكانيات هائلة تتميز بتنوع غني في جميع أنحاء المنطقة. اضافة إلى ذلك النمو السريع والملحوظ في جيل الشباب وروح الابتكار يتيح فرص كبيرة. لدينا في مايكروسوفت دور هام نقوم به لايقتصر فقط على جلب أحدث التقنيات المبتكرة إلى السوق، ولكن أيضاً في تعزيز وجودنا في جميع أنحاء المنطقة، تطوير المواهب المحلية والتزامنا العميق للمجتمعات التي نعمل بها".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتمحور الجزء الرئيسي من دور أبو لطيف الجديد حول المساهمة في دفع أجندة أعمال التحول الرقمي بالمنطقة في كل من الدوائر الحكومية والمطورين والمؤسسات في مختلف قطاعات الاعمال، بالإضافة إلى المواصلة في دعم جهود مايكروسوفت وإلتزامها في تمكين الافراد والشركات وترك أثراً إيجابياً في المجتمعات، فضلاً عن دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابداع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تسلم أبو لطيف مقاليد منصبه الجديد خلفاً لنائب رئيس مايكروسوفت علي فرماوي الذي ترأس المنطقة لمدة 13 عاماً. في المقابل سيتولى فرماوي دوره العالمي الجديدً كرئيس لمنظمة التحول الرقمي للأسواق الناشئة التي أعلنت مايكروسوفت عن تأسيسها مؤخراً.

وسوف تركز المنظمة الجديدة في المقام الأول على بناء القدرة في الأسواق الناشئة لدفع تبني التقنيات السحابية والمساهمة في تحقيق النمو المستدام ، والابتكار، والمرونة ، والشراكات الاستراتيجية ، ونماذج الأعمال الحديثة ، وبناء المهارات السحابية لشركاء مايكروسوفت ، كل هذه الأمور سيركز عليها طاقم فريق مايكروسوفت داخل هذه المنظمة.